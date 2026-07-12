ETV Bharat / bharat

ওমান উপকূলত জাহাজ আক্ৰমণ : এজন ভাৰতীয় নিৰুদ্দেশ, ১০ জন উদ্ধাৰ

ইৰাণ-আমেৰিকাৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে ৷ ইয়াৰে লগতে ওমানৰ উপকূলত বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণক ভাৰতে গৰিহণা দিছে ৷

India denounces attack on vessel off Oman, says 10 crew members rescued, 1 missing
প্ৰতিনিদিত্বমূলক ফটো (File photo - AFP)
author img

By ANI

Published : July 12, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে দেওবাৰে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিযোগে ওমানৰ উপকূলত বাণিজ্যিক জাহাজ জিএফএছ গেলাক্সিৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰে, "জাহাজত থকা ১১ জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভিতৰত দহজনক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে এজন ভাৰতীয় নাগৰিক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।’’

India denounces attack on vessel off Oman, says 10 crew members rescued, 1 missing
ওমানৰ উপকূলত বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ (ANI)

মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয়, ‘‘অঞ্চলটোৰ বাণিজ্যিক জাহাজসমূহৰ ওপৰত অব্যাহত থকা আক্ৰমণ গভীৰভাৱে উদ্বেগজনক। আমি অঞ্চলটোত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে কূটনৈতিক সমাধানৰ বাবে ডি-এস্কেলেচন আৰু চলি থকা আলোচনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আহ্বান পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছো । অঞ্চলটোত বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ বন্ধ হ’ব লাগিব আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসৰি অঞ্চলটোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰ মাজেৰে জাহাজৰ চলাচল আৰু বাণিজ্যৰ গতি বিঘিনি নোহোৱাকৈ যিমান পাৰি সোনকালে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।’’

ওমান কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকৰ সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই এম ই এয়ে কয় যে ওমানত থকা দূতাবাসে পৰিস্থিতি তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ওমানত থকা আমাৰ দূতাবাসে পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু চলি থকা অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত ওমান কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে সমন্বয় সাধন কৰি আছে ।

শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাই ইৰাণৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিশেষজ্ঞ ৱায়েল আৱাদে কয়, "আমেৰিকাই ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ স্পষ্ট ইংগিত পোৱা গৈছে ৷ ইৰাণীসকলৰ সৈতে হোৱা চুক্তি যে তেওঁলোকে মানি চলিব তাত কোনো সন্দেহ নাই । সেইবাবেই ইৰাণীয়ে আমেৰিকাই নিৰ্ধাৰণ কৰা পথৰ বাহিৰে আন পথ ব্যৱহাৰ কৰা সকলো জাহাজকে আক্ৰমণ কৰিছে । গতিকে এই ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বন্ধ কৰিব নোৱাৰা । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো " ইজৰাইলে আমেৰিকাক পূৰ্ণাংগ যুদ্ধৰ দিশে ঠেলি দিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : আমেৰিকা ইৰাণৰ মাজত যুদ্ধ : ইৰাণে পুনৰ বন্ধ কৰিলে হৰমুজ জলদ্বীপ

লগতে পঢ়ক : ভিয়েটনামত নাও দুৰ্ঘটনা : মুঠ ১৫ জন ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ মৃত্যু

TAGGED:

ওমানত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ
ওমান উপকূলত জাহাজ আক্ৰমণ
ই টিভি ভাৰত অসম
ইৰাণ আমেৰিকাৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি
ATTACK ON VESSEL OFF OMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.