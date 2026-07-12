ওমান উপকূলত জাহাজ আক্ৰমণ : এজন ভাৰতীয় নিৰুদ্দেশ, ১০ জন উদ্ধাৰ
ইৰাণ-আমেৰিকাৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে ৷ ইয়াৰে লগতে ওমানৰ উপকূলত বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণক ভাৰতে গৰিহণা দিছে ৷
By ANI
Published : July 12, 2026 at 4:08 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে দেওবাৰে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিযোগে ওমানৰ উপকূলত বাণিজ্যিক জাহাজ জিএফএছ গেলাক্সিৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰে, "জাহাজত থকা ১১ জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভিতৰত দহজনক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে এজন ভাৰতীয় নাগৰিক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।’’
মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয়, ‘‘অঞ্চলটোৰ বাণিজ্যিক জাহাজসমূহৰ ওপৰত অব্যাহত থকা আক্ৰমণ গভীৰভাৱে উদ্বেগজনক। আমি অঞ্চলটোত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে কূটনৈতিক সমাধানৰ বাবে ডি-এস্কেলেচন আৰু চলি থকা আলোচনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আহ্বান পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছো । অঞ্চলটোত বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ বন্ধ হ’ব লাগিব আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসৰি অঞ্চলটোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰ মাজেৰে জাহাজৰ চলাচল আৰু বাণিজ্যৰ গতি বিঘিনি নোহোৱাকৈ যিমান পাৰি সোনকালে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব ।’’
MEA issues an official statement condemning the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman earlier today.— ANI (@ANI) July 12, 2026
MEA says, " of the 11 indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while 1 indian national is reportedly missing... the continuing incidents… pic.twitter.com/V0tgkFF5aA
ওমান কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকৰ সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই এম ই এয়ে কয় যে ওমানত থকা দূতাবাসে পৰিস্থিতি তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে ওমানত থকা আমাৰ দূতাবাসে পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু চলি থকা অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত ওমান কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে সমন্বয় সাধন কৰি আছে ।
Our statement on the attack on a commercial vessel off the coast of Oman ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 12, 2026
🔗 https://t.co/JtqdfO6iJ0 pic.twitter.com/V6jD6zJOtx
শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাই ইৰাণৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিশেষজ্ঞ ৱায়েল আৱাদে কয়, "আমেৰিকাই ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ স্পষ্ট ইংগিত পোৱা গৈছে ৷ ইৰাণীসকলৰ সৈতে হোৱা চুক্তি যে তেওঁলোকে মানি চলিব তাত কোনো সন্দেহ নাই । সেইবাবেই ইৰাণীয়ে আমেৰিকাই নিৰ্ধাৰণ কৰা পথৰ বাহিৰে আন পথ ব্যৱহাৰ কৰা সকলো জাহাজকে আক্ৰমণ কৰিছে । গতিকে এই ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বন্ধ কৰিব নোৱাৰা । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো " ইজৰাইলে আমেৰিকাক পূৰ্ণাংগ যুদ্ধৰ দিশে ঠেলি দিছে ।’’