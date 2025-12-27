বাংলাদেশত দিপু দাসক হত্যাৰ ঘটনাক গৰিহণা ভাৰতৰ
অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বাংলাদেশত সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে ২৯০০ৰো অধিক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
Published : December 27, 2025 at 9:46 AM IST
নতুন দিল্লী : মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত গঠিত অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বাংলাদেশত সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে ২৯০০ৰো অধিক হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এই কথা উল্লেখ কৰি ভাৰতে শুকুৰবাৰে বাংলাদেশৰ মৈমনসিং জিলাত দিপু চন্দ্ৰ দাসৰ হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দিয়ে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰন্ধীৰ জয়ছোৱালে নতুন দিল্লীত সাপ্তাহিক সংবাদ মাধ্যম সম্বোধনৰ সময়ত কয়, "মৈমনসিঙত শেহতীয়াকৈ এজন হিন্দু যুৱকৰ হত্যাকাণ্ডক আমি গৰিহণা দিছো ৷ আমি আশা কৰিছো যে এই অপৰাধৰ আঁৰত থকা দোষীক ন্যায়ৰ কাঠগড়াত থিয় কৰোৱা হ’ব ৷ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ কার্যকালত সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হিংসাত্মককাণ্ডৰ ২৯০০ৰো অধিক ঘটনা সূত্রৰ দ্বাৰা নথিভুক্ত কৰা হৈছে ৷”
তেওঁ কয় যে হিন্দু, খ্ৰীষ্টান, বৌদ্ধকে ধৰি সংখ্যালঘুসকলৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা অব্যাহত থকাক লৈ ভাৰতে তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এই কাণ্ডবোৰক কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ অতিৰঞ্জন বুলিয়েই এৰাই যাব নোৱাৰি বা ৰাজনৈতিক হিংসা বুলি উলাই কৰিব নোৱাৰি বুলিও তেওঁ কয় ।
"বাংলাদেশত সৃষ্টি কৰা ভুৱা ভাৰতবিৰোধী আখ্যান ভাৰতে নাকচ কৰি আইন-শৃংখলা আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখাটো বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ দায়িত্ব বুলি পুনৰ উল্লেখ কৰিছে ।" জয়ছৱালে কয় ।
উল্লেখ্য যে, দিপু দাস নামৰ ২৫ বছৰীয়া কাৰখানাত কৰ্মৰত এজন যুৱকক ভগৱানক নিন্দা কৰাৰ অভিযোগত ৰাইজে আক্ৰমণ কৰে । দিপু দাসক গছত ওলোমাই জ্বলাই দিয়া হয় । এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত কমেও ১০ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, পলাতক ললিত মোদী আৰু বিজয় মালিয়াৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰি জয়ছোৱালে সকলো অৰ্থনৈতিক পলাতকক ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ দোহাৰে ।
তেওঁ কয়, "ভাৰতত অভিযোগৰ সন্মুখীন হোৱা পলাতকসকলক যাতে দেশলৈ ঘূৰাই অনা হয় তাৰ বাবে ভাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । এনে ব্যক্তিক ওভতাই অনা সন্দৰ্ভত ভাৰতে কেইবাখনো চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।"
ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ললিত মোদী আৰু পলাতক ব্যৱসায়ী বিজয় মালিয়াই বহিঃৰাষ্ট্ৰত ব্যক্তিগত পাৰ্টীত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতক লক্ষ্য কৰি কৰা শেহতীয়া মন্তব্যৰ ভিডিঅ' এটা ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰৰ পিছত জয়ছোৱালে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, কিংফিচাৰ এয়াৰলাইনছৰ পতনৰ পিছত আৰু ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আইনী সমস্যাৰ মাজতে ২০১৬ চনৰ ২ মাৰ্চত বিজয় মালিয়াই ভাৰত এৰি পলাই যায় । ৯ হাজাৰ কোটিতকৈ অধিক টকাৰ বেংক ঋণ বকেয়া গোচৰৰ সৈতে জড়িত মালিয়াক ভাৰতত মষ্ট ৱাণ্টেড ঘোষণা কৰা হৈছে । ২০১৯ চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁক ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত পলাতক অৰ্থনৈতিক অপৰাধী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ।
আনহাতে, ললিত মোদীৰ বিৰুদ্ধে ধন সৰবৰাহ আৰু কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে ২০১০ চনত ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰে । পিছত বলৱৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে ধন সৰবৰাহৰ গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু ২০১৫ চনত মুম্বাইৰ এখন বিশেষ আদালতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জামিনহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰে ।