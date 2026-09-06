প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা সন্দৰ্ভত অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰত-চীনৰ আলোচনা
ভাৰত ভূখণ্ডত থকা ৱাচা সীমান্তৰ মিটিং পইণ্টত আলোচনা ।
Published : September 6, 2026 at 1:26 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত বিগত সময়ত প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাকলৈ উত্তেজনা অব্যাহত আছে । এনে উত্তেজনাৰ মাজতে দেওবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৱাচা-দমাই সীমান্তৰ মিটিং পইণ্টত মিলিত হ'ব ভাৰত আৰু চীনৰ সেনাবাহিনীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া । পূব খণ্ডত প্ৰথমখন কৰ্পছ কমাণ্ডাৰ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ।
প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনৰ পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মীৰ মাজত ফ্লেগ মিটিঙৰ বাবে আগবাঢ়িছে । দুয়োখন দেশৰ সীমান্ত অঞ্চলটোত দুয়োপক্ষৰ মাজত চলি থকা ধাৰাবাহিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ উদ্দেশ্য়ে এই আলোচনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । সীমান্তৰ ভাৰত ভূখণ্ডত থকা ৱাচা সীমান্তৰ মিটিং পইণ্টত(আলোচনা কেন্দ্ৰ)ত এই দুয়োপক্ষই মিলিত হ'ব ।
ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্বত থাকিব ভাৰতীয় সেনাৰ ৩ কৰ্পছৰ অধিনায়ক লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গিৰীশ কলিয়া । সূত্ৰসমূহে ইংগিত দিয়ে যে যিটো অঞ্চলত সমস্যা অব্য়াহত আছে, তাত চীনা সৈন্যই গ্ৰহণ কৰা স্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰতীয় সেনাই অতি দৃঢ় স্থিতি অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ।
ভাৰত আৰু চীনে প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ প্ৰতি ভিন্ন ধাৰণা বৰ্তাই ৰাখিছে । এই ধাৰণাৰ বাবেই উক্ত অঞ্চলটোত সঘনাই স্থল পৰ্যায়ৰ বিবাদৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । এতিয়ালৈকে লাডাখ খণ্ডৰ চুছুল-মল্ডো সীমান্তৰ মিটিং পইণ্টত দুয়োপক্ষৰ মাজত কৰ্পছ কমাণ্ডাৰৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । বিশেষকৈ ২০২০ চনৰ গালৱান সংঘৰ্ষৰ পিছত দুয়োপক্ষৰ বৃহৎ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ পিচত এই বিষয়টো দুয়োখন দেশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ শেহতীয়া চীন ভ্ৰমণৰ পিছতে দেশ দুখনে এলএচিৰ সমীপত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাৰ পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰা অনুসৰিয়েই এই আলোচনাৰ আয়োজন কৰিছে । সেনা প্ৰধান জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠেও শেহতীয়াকৈ ৩ কৰ্পছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতি আৰু যুদ্ধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰে ।
উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বে পূব লাডাখ খণ্ডত একপক্ষীয়ভাৱে প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা সলনি কৰাৰ বাবে চীনে চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰত্যুত্তৰত গালৱান সংকটৰ সৃষ্টি হৈছিল । সেই সময়ত ভাৰতে সীমান্তত বৃহৎ সংখ্যক সেনা নিয়োগ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য় যে যোৱা ২৫ আগষ্টত বেইজিঙত অনুষ্ঠিত হৈছিল ২৫ সংখ্যক বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনা । দুয়োখন দেশৰ মাজত হোৱা এই আলোচনাত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়ীয়ে আঠদফীয়া ফলাফলত সহমত প্ৰকাশ কৰিছিল । এই আলোচনাত সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু সীমা ব্যৱস্থাপনাৰ দ্ৰুত আৰু সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফলৰ দিশত আলোচনা আগবঢ়াই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক:পৰম্পৰাগত মেৰ্কেটৰ মানচিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেল আৰ্থ মেপ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱত ভাৰতৰ সমৰ্থন
দুৰ্যোগৰ ১১ দিন পিছত নেপালৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা নেপালী মহিলা আৰু চীনা নাগৰিকক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ