চীনৰ তুলনাত ভাৰতীয় সেনা বহু পিছপৰি আছে: বচিৰাম ছিৰাম

চীনৰ তুলনাত ভাৰতীয় সেনা বহু পিছপৰি আছে: বচিৰাম ছিৰাম
সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ দুৰ্বলতাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বচিৰাম ছিৰামৰ ।
Published : October 23, 2026 at 7:54 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-চীন সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত ভাৰতীয় আৰু চীনা সেনাৰ মাজত মুখামুখি সংঘাত হোৱাৰ লগতে এনে পৰিস্থিতি এতিয়াও অব্যাহত আছে বুলি আইটিবিপিৰ সঞ্চালক প্ৰধান শত্রুজিৎ সিং কাপুৰে মন্তব্য কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ দুৰ্বলতাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বচিৰাম ছিৰামে।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বচিৰাম ছিৰামে কয়,“মই ভাৰতীয় সেনাক সন্মান কৰো আৰু সীমান্তত দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা অৱদানক প্ৰশংসা কৰো । কিন্তু কৌশলগত দিশৰ পৰা চাবলৈ গ’লে সীমান্তৰ আন্তঃগাঁথনি, যোগান আৰু প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত কেইবাটাও দিশত পিছ পৰি আছে বুলি মই অনুভৱ কৰো ।”
Recently visited Taksing frontier International border areas between India and China where there were reported standoff between two countries armies as reported by localities,and very happy to the hardworking and dedication of Indian forces safeguarding the frontiers https://t.co/fsMtl0WDRh— Bosiram Siram (@Bosiram_Siram) October 16, 2026
ছিৰামে অভিযোগ কৰে যে, সীমান্তৰ কিছুমান স্থানত চীনা সেনাই ভাৰতীয় সেনাৰ অৱস্থানৰ নিচেই কাষতে নিজৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিছে আৰু কিছুমান অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনাৰ টহলদাৰীত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে । ২০২০ চনৰ পৰা চলি অহা ভাৰত-চীন সীমান্তৰ উত্তেজনাই এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান নোহোৱাটো উদ্বেগজনক বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
জুলাই মাহত ভাৰতীয় আৰু চীনা সেনাৰ মাজত মুখামুখি সংঘাতৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ছিৰামে দুয়োপক্ষৰ জোৱান আহত হোৱা বুলিও দাবী কৰে কংগ্ৰেছ। অৱশ্যে এই আহত হোৱাৰ দাবীসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰিব পৰা হোৱা নাই।
তেওঁৰ অভিযোগ অনুসৰি, "পূৰ্বতে যিবোৰ অঞ্চলত গাঁওবাসীয়ে নিজৰ পোহনীয়া জন্তু চৰিবলৈ এৰি দিছিল, এতিয়া সেইবোৰ অঞ্চললৈ যোৱাত বাধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । একেদৰে বাঁহ, ঔষধি উদ্ভিদ, খৰি আৰু ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বনাঞ্চললৈ যোৱাতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক: পৰম্পৰাগত যুদ্ধশৈলীৰে চীনক প্ৰতিহত কৰাটো অসম্ভৱ : আইটিবিপিৰ মুৰব্বীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য