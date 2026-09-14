ETV Bharat / bharat

আজি গণেশ চতুৰ্থী, দেশজুৰি সিদ্ধি বিনায়কৰ আৰাধনা

আজি গণেশ চতুৰ্থী । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ গণেশ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ । সিদ্ধিদাতাৰ আশিস বিচাৰি পূজা-অৰ্চনা ভক্তৰ ।

Ganesh Chaturthi 2026
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 10:13 AM IST

|

Updated : September 14, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে গণেশ চতুৰ্থী । সমগ্ৰ দেশতে গণেশ চতুৰ্থী অতি ধৰ্মীয় উৎসাহ আৰু উদ্যমেৰে উদযাপন কৰা হয় । বিঘ্নহৰ্তাৰ আশিস বিচাৰি মন্দিৰ তথা অস্থায়ী পেণ্ডেলত ভক্তৰ বিপুল সমাগম হয় ৷ বহুতে নিজৰ ঘৰতো গণেশ মূৰ্তি আনি প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত নীতি-নিয়মৰ মাজত উপাসনা কৰে ৷

সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন স্থানতো সিদ্ধিদাতাৰ পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে ৷ মন্দিৰৰ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ, উৰুলি, শংখৰ ধ্বনিৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰং-বিৰঙী আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা হৈছে গণেশ মন্দিৰসমূহ ।

হিন্দু ধৰ্ম বিশ্বাস অনুসৰি গণেশ দেৱতাই দেৱ-দেৱীসকলৰ প্ৰথম পূজা লাভ কৰে । ভাদ মাহৰ শুক্লা চতুৰ্থী তিথি গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হয় ৷ এই তিথিটো গণেশ পূজাৰ বাবে পৱিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়, যাক 'বৰদ চতুৰ্থী' বুলিও কোৱা হয় ৷

এই সময়ত গণেশ দেৱতাই মাতৃ দেৱী পাৰ্বতীৰ সৈতে কৈলাস পৰ্বতৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহে বুলি জনবিশ্বাস প্ৰচলিত । গণেশক সৰ্ববিঘ্নহন্তা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীও গণেশৰ বন্দনাৰে গুঞ্জৰিত হৈছে । গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে যথেষ্ট ভক্তই মন্দিৰৰ লগতে পূজাস্থলীসমূহত ভিৰ কৰিছে । ধূপ-দীপ জ্বলাই পূজা অৰ্চনা কৰি ভক্তই মনোকামনা পূৰণৰ লগতে সকলো বিঘিনি নাশ কৰিবলৈ বিঘ্নহৰ্তাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ৷

মহানগৰীৰ লতাশিল গণেশ মন্দিৰ, গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰ, খানাপাৰা গণেশ মন্দিৰ, হাতীশিলা গণেশ মন্দিৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ স্থায়ী মন্দিৰবোৰৰ লগতে ফটাশিল, কালাপাহাৰ, পাণ্ডু, মালিগাঁও, আঠগাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানৰ লগতে ব্যক্তিগতভাৱেও গণেশ পূজাৰ আয়োজন কৰিছে ।

মহানগৰীৰ ফটাশিলৰ ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ পথত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে গণেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মৃৎশিল্পী সঞ্জীৱ পালৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰায় ২ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা ব্যয়সাপেক্ষে এই বিশালকায় মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : গণেশ চতুৰ্থী: ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ বৃহদাকাৰ মূৰ্তিৰে সিদ্ধিদাতাক পুজিব ফটাশিলবাসীয়ে

সুস্থ-আৱৰ্জনামুক্ত পৰিৱেশত ঘৰত গণেশ পূজা উদযাপনৰ কেইটামান সহজ উপায়...

ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তু আৰু বিশাল মূৰ্তিৰে বিঘ্নহৰ্তাক আদৰিবলৈ সাজু মহানগৰবাসী

Last Updated : September 14, 2026 at 10:49 AM IST

TAGGED:

GANESH
গণেশ চতুৰ্থী ২০২৬
গণেশ বন্দনা
শিৱ পাৰ্বতী তনয়
GANESH CHATURTHI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.