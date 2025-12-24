দিপু দাসৰ পৰিয়ালক সমৰ্থনৰ আশ্বাস বাংলাদেশ চৰকাৰৰ; হাদীৰ হত্যাৰ উত্তৰ বিচাৰিলে ভাৰতে
ভাৰতে হাদীৰ হত্যাকাণ্ডৰ বিশদ তদন্ত বিচাৰিছে । কিয়নো হাদীৰ মৃত্যুত কোনো ভাৰতীয় জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈয়ে দেশখনত ভাৰতবিৰোধী আৱেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
Published : December 24, 2025 at 1:19 PM IST
নতুন দিল্লী : শেহতীয়া পৰিঘটনাক লৈ সম্পৰ্কত স্পষ্ট ব্যৱধান সৃষ্টিৰ মাজতে ভাৰতে মঙলবাৰে বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তক তলৱ কৰে । এইটো হৈছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয়বাৰ চমন । কিয়নো দুটা পৃথক ঘটনাত ছাত্ৰ নেতা শ্বৰীফ ওছমান হাদীক হত্যা আৰু হিন্দু শ্ৰমিক দিপু চন্দ্ৰ দাসক গণপ্ৰহাৰ কৰি হত্যাৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াভাৱে ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে ।
বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টাগৰাকীয়ে কয় যে যোৱা সপ্তাহত ভগৱানক নিন্দা কৰাৰ অভিযোগত গণপ্ৰহাৰ কৰা ২৫ বছৰীয়া দিপু দাসৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব দেশখনে গ্ৰহণ কৰিব । যোৱা ১৮ ডিচেম্বৰত মৈমনসিঙত একাংশ লোকে গণপ্ৰহাৰ কৰি হত্যা আৰু তাৰ পিছত মৃতদেহ জ্বলাই দিয়া দিপু দাসৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰে শিক্ষা উপদেষ্টা চি আৰ আব্ৰাৰে । বস্ত্ৰ কাৰখানাৰ শ্ৰমিকজনক হত্যা কৰাটোক এক “নিষ্ঠুৰ অপৰাধ আৰু ইয়াৰ কোনো ৰেহাই নাই” বুলি অভিহিত কৰি আব্ৰাৰে কয়, "দেশে দিপু দাসৰ সন্তান, পত্নী আৰু পিতৃ-মাতৃৰ যত্ন লোৱাৰ দায়িত্ব লৈছে ।"
আব্ৰাৰে কয় যে পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু তেওঁ তেওঁলোকক চৰকাৰৰ হৈ “গভীৰ দুখ আৰু শোক” প্ৰকাশ কৰাৰ বুলি ক'বলৈ কয় ।
ইফালে ইউনুছৰ কাৰ্যালয়ে পুনৰ নিশ্চিত কৰে যে দিপু দাসৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক আৰু কল্যাণমূলক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব আৰু আগন্তুক সময়ছোৱাত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কত থাকিব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে দিপু চন্দ্ৰ দাসৰ গণপ্ৰহাৰ কৰি হত্যাক তীব্ৰ গৰিহণা দি এই কাৰ্যক 'ভয়ংকৰ আৰু বৰ্বৰ' বুলি অভিহিত কৰে । ইয়াৰ উপৰি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ ন্যায় আৰু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত এতিয়ালৈকে ১২ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
ভাৰতে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰিয়াজ হামিদুল্লাৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰি বাংলাদেশী ছাত্ৰ নেতা শ্বৰীফ ওছমান হাদীক হত্যা কৰাৰ বিতং তদন্ত বিচাৰে । নতুন দিল্লীৰ এই পদক্ষেপ ঢাকাস্থিত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত প্ৰণয় বাৰ্মাক বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে তলৱ কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে আহে, য'ত তেওঁক নতুন দিল্লীস্থিত বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ বাহিৰত সংঘটিত 'দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা'ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ চমন কৰা হয় ।
লগতে বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ বাহিৰত হিন্দু শ্ৰমিকজনক গণপ্ৰহাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ত হামিদুল্লাক কোৱা হয় যে বাংলাদেশে হাদী হত্যাৰ সঠিক তদন্ত কৰিব লাগে ।
হাদীৰ হত্যাকাণ্ডৰ সবিশেষ তদন্তৰ বাবে ভাৰতে আহ্বান জনোৱাৰ সময়তে হাদীৰ মৃত্যুত ভাৰতীয়ৰ হাত থকাৰ কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈয়ে দেশখনত ভাৰতবিৰোধী আৱেগৰ সৃষ্টি হয় । হাদীৰ মৃত্যুৰ পিছত বাংলাদেশত ভাৰতীয় মিছনৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় । যোৱা সপ্তাহত ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰীৰ এটা দলে চট্টগ্ৰামত থকা ভাৰতৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্তত তাণ্ডৱ চলোৱাৰ চেষ্টা চলায় । ইয়াৰ পাছত ভাৰতে এই মিছনত ভিছা সেৱা বন্ধ কৰি দিয়ে ।
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতক তলৱ কৰাৰ পিছত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে ২০ ডিচেম্বৰত “বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্ত আৰু নতুন দিল্লীত বাসগৃহৰ পৰিধিৰ বাহিৰত সংঘটিত দুখজনক কাণ্ড” আৰু ২২ ডিচেম্বৰত শিলিগুৰিৰ বাংলাদেশৰ ভিছা কেন্দ্ৰত সংঘটিত লণ্ডভণ্ড কাৰ্যক লৈ ৰাষ্ট্ৰদূতজনক নিজৰ 'গুৰুতৰ উদ্বেগ'ৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
"ভাৰতত বাংলাদেশৰ বিভিন্ন কূটনৈতিক মিছনৰ চৌহদৰ বাহিৰত সংঘটিত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদক লৈও বাংলাদেশে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।" ইয়াত কোৱা হৈছে । উল্লেখ্য যে যোৱা সপ্তাহত হাদীৰ মৃত্যুৰ পিছত বাংলাদেশত অশান্তিৰ নতুন জোৱাৰ দেখা গৈছে । শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতন অৱশ্যাম্ভী কৰা কৰা চৰকাৰবিৰোধী প্ৰতিবাদত হাদী আছিল এক প্ৰধান মুখ ।
ইফালে এই নতুন প্ৰতিবাদৰ মাজতে বাংলাদেশৰ মৈমনসিঙত নিহত হয় দিপু চন্দ্ৰ দাস নামৰ এজন হিন্দু লোক । যোৱা বুধবাৰেও ভাৰতে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হামিদুল্লাক তলৱ কৰি ঢাকাত ভাৰতীয় মিছনৰ চাৰিওফালে নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতি সৃষ্টিৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰা কিছুমান উগ্ৰপন্থী উপাদানক লৈ তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে ঢাকাত ভাৰতীয় উচ্চায়োগৰ আশেপাশে কিছুমান উগ্ৰপন্থীয়ে প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ভাৰতৰ এই পদক্ষেপ । এক বিবৃতিত বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে বাংলাদেশৰ শেহতীয়া কিছুমান পৰিঘটনাৰ সন্দৰ্ভত উগ্ৰপন্থী উপাদানে সৃষ্টি কৰিব বিচৰা ভুৱা আখ্যানক ভাৰতে সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে, "অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰা নাই আৰু ভাৰতক অৰ্থপূৰ্ণ প্ৰমাণ দিয়া নাই, সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ।"