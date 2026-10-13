শাসক-বিৰোধী বাকযুদ্ধ, 'ভোট চুৰিৰ' প্ৰসংগত উত্তৰ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মালৈ আহ্বান কংগ্ৰেছী সাংসদৰ
অপ্ৰাসংগিক কথা কোৱাৰ বিপৰীতে ভোট চুৰিৰ উত্তৰ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক আহ্বান কংগ্ৰেছ সাংসদৰ ৷
Published : October 13, 2026 at 6:33 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা 'ভোট চুৰিৰ' প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ সেই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ জীবি মেথাৰে ৷
সাংসদ মেথাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক সমালোচনা কৰি কয়,"যদিহে উত্তৰ দিব বিচাৰিছে তেতিয়া হ'লে ভোট চুৰিৰ সন্দৰ্ভত, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ লগত কিয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ দুই বিষয়াৰ সিদ্ধান্ত অমিল আছিল তাৰ উত্তৰ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ অপ্ৰাসংগিক বিষয়ত কথা কৈ লাভ নাই ৷"
#WATCH | Delhi: Congress MP Jebi Mather on the INDIA bloc's protest and Assam CM Himanta Biswa Sarma's remarks, says, "The power of democracy lies with the people, and the national capital witnessed that power of the people... Rahul Gandhi ji gave a call the day before yesterday through a video, and look at the impact it has had on the people and the INDIA bloc leaders... BJP is definitely agitated, and Himanta Biswa Sarma can say that because we know who will still be controlling the elections with the same team, with the same Gyanesh Kumar... He can say that because he knows the strings are with the BJP..." She further says, "If they are genuinely interested in answering questions, let them answer questions on the vote chori issue, on what the two Election Commissioners have given dissent notes... They do not want to touch upon those important matters, and they just make irrelevant statements..."— ANI (@ANI) October 13, 2026
উল্লেখ্যে যে, ভাৰতত প্ৰতিবাদ বা আন্দোলন নতুন কথা নহয় ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিৰোধীয়ে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ, এছআইআৰ বিসংগতিৰ সন্দৰ্ভত যি প্ৰতিবাদ কৰিছে তাক লৈ বিজেপি নেতাসকল সৰৱ হৈ পৰিছে ৷
সোমবাৰে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত, এছআইআৰ বিসংগতিৰ প্ৰংগৰে আৰু 'ভোট চুৰি' শ্ল'গানেৰে দিল্লীত ইণ্ডিয়া ব্লকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ সেই ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদৰ সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল ৷
বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা ভোট চুৰিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল,"যদি ভোট চুৰি কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, তেতিয়া হ'লে ভোট চুৰি কৰি ৰাহুল গান্ধীও বিৰোধী দলপতি হৈছে ৷ একেজন নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আৰু কেৰালামত কেনেকৈ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ল ?"
भाजपा Election जीते तो Vote Chori! कांग्रेस Election जीते तो सीनाजोरी ? https://t.co/sgNSABnXd1— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাবে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ জীবি মেথাৰে কয়,"অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনত জয় হ'ব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ আঁৰতে আছিল ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰূপায়ন ৷ এই দুয়োটা বিষয়তে কাৰ্যকৰী কৰাত তেওঁক সহায় কৰিছিলে নিৰ্বাচন আয়োগ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল,"কংগ্ৰেছে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ যিসমূহ মূল প্ৰতিষ্ঠান সেই সমূহ শেষ কৰাত উঠি পৰি লাগিছে ৷ দুই-তিনি হাজাৰ লোকক লগত লৈ কংগ্ৰেছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক যি ধৰণে ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে ৷ মই জীৱন এনে কাণ্ড দেখা পোৱা নাছিলো ৷ ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে, পৰৱৰ্তী সময়ত যিকোনো গোচৰত পৰাজিত হোৱা লোকে মানুহ গোটাই উচ্চ বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ভাবুকি দিব ৷"
राहुल गांधी खुद की हार का बदला लेने के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों का अपमान कर रहे है https://t.co/AJDzZUbNw9— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই কথা উত্তৰ হিচাবে কংগ্ৰেছ সাংসদ মেথানে কয়, "ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদ দেখি বিজেপিয়ে ভয় খালে ৷ গণতন্ত্ৰৰ শক্তি জনসাধাৰণৰ হাতত থাকে ৷ সোমবাৰে জনসাধাৰণৰ সেই শক্তিৰ প্ৰমাণ পালে বিজেপিয়ে ৷"
তেওঁ লগতে কয় "যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ ৰেলী বাহিৰ কৰা হয় তাত হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত আছিল ৷ যাৰ বাবে বিজেপি নিশ্চিতভাৱে উত্তেজিত হৈ পৰিছে ৷ সেয়ে বিজেপিৰ অন্যান নেতাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সেই কথা কৈছে ৷ আমি জানো জ্ঞানেশ কুমাৰৰ হাতত নিৰ্বাচন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে আৰু তেওঁ বিজেপিৰ নিয়ন্ত্ৰণত কাম কৰি আছে ৷"
লগতে পঢ়ক: দিল্লীত হোৱা প্ৰতিবাদক লৈ পাকিস্তানী সামাজিক মাধ্যমত ভুৱা প্ৰচাৰ