ETV Bharat / bharat

দিল্লীত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বিৰোধীৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশত জ্ঞানেশ কুমাৰে নিৰ্বাচন আয়োগ চলাই আছে । এই অভিযোগেৰে দিল্লীত বিৰোধীৰ ৰাজহুৱা অভিযোগনামা ।

Oppn MPs Pass Resolution To Impeach CEC; Demand Treason Charges Against Him
দিল্লীত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা কাৰ্যসূচী (Screengrab)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দিল্লী : এছআইআৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে শনিবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা (ৰাজহুৱা মহাভিযোগ) কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে । কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বাসগৃহত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

'ৰাজহুৱা অভিযোগনামা'ৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰি জ্ঞানেশ কুমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশত নিৰ্বাচন আয়োগ চলাই আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা কুমাৰে কয় যে জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীৰে ইণ্ডিয়া ব্লকে অভিযোগনামা দাখিলৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । মীৰা কুমাৰে কয়, "...জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত অভিযোগনামাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিবলৈ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠক আহ্বান কৰা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে এই অভিযোগনামাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যসভাত দাখিল কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ গণতন্ত্ৰ নিৰ্বাচনৰ শক্তিৰে চলে আৰু এই নিৰ্বাচনী ক্ষমতাৰ আত্মা হৈছে ভোটাৰ । যদি এজন ভোটাৰকো ভোটদানৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয়, তেন্তে ই আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ আত্মাত আঘাত কৰাৰ দৰে হয় । কাৰোবাক ভোটদানত বাধা দিয়া আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ক্ষতি কৰা হয় ।"

ইণ্ডিয়া ব্লকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আয়োজন কৰা 'প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা' কাৰ্যসূচীৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহ মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে পোনপটীয়াকৈ আয়োগ চলাই আছে । ৭ মাহৰ পূৰ্বে ১৯৩ গৰাকী বিৰোধী সাংসদে সংসদৰ দুয়োটা সদনত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল । কিন্তু আমাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰা হ'ল সেইবাবেই আমি আজি এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সৈতে আমাৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাই । আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নোহোৱাকৈ আৰু সংবিধানৰ উদ্দেশ্য অনুসৰি যাতে কাম কৰা, যাতে ইয়াৰ ওপৰত সাধাৰণ মানুহৰ আস্থা অক্ষত থাকে । আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে দুৰ্বল শ্ৰেণী, মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভোটাধিকাৰ যাতে দিল্লীত বহি থকা কোনোবাই কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে গোপনে নাইকীয়া কৰিব নোৱাৰে...।"

কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে কয়, "২০১৪ চনৰ পৰা ক্ষমতা দখল আৰু অব্যাহত ৰখাৰ বাবে সকলো সম্ভাৱ্য ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে । তেওঁলোকে সাংসদক ক্ৰয় কৰিছে, ৰাজনৈতিক দল বিভাজিত কৰিছে, চৰকাৰ ওফৰাইছে আৰু নিৰ্বাচনী বণ্ড, ইডি আৰু চিবিআইক ব্যৱহাৰ কৰিছে;আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ভোট চুৰি কৰিছে । আমাৰ হাতত তেনেকুৱা ভোট চুৰিৰ শ শ উদাহৰণ আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যকাল) আইন, ২০২৩ৰ বাবে জ্ঞানেশ কুমাৰে এই 'চুৰি'ৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ১৪৫ গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰাৰ পিছত এই বিধেয়ক ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত গৃহীত হৈছিল । ই লজ্জাজনক আৰু অপমানজনক । এই আইনখনে নিৰ্বাচিত আয়ুক্তসকলক আজীৱন সুৰক্ষা কৱচ প্ৰদান কৰে, এনেকুৱা সুৰক্ষা কৱচ যি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বা মুখ্য ন্যায়াধীশকো প্ৰদান কৰা নহয় ।"

কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে বিৰোধীৰ আন্দোলনৰ লক্ষ্য ভোটাৰ তালিকাত যাতে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম সংযোজন কৰা নহয়, বৰঞ্চ সেই তালিকাসমূহত প্ৰকৃত আৰু যোগ্য ভোটাৰৰ নাম যাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৰে সাংবিধানিক সংস্থাৰ স্বাধীনতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে-যদিও গণতন্ত্ৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

বিৰোধীৰ 'প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা' অনুষ্ঠানত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ অৱধেশ প্ৰসাদ, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মমতা বেনাৰ্জী, সাংসদ সৌগত ৰায় উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠানত ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বিভিন্ন দলৰ সাংসদ আৰু নেতা উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :

শুকুৰবাৰে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা অভিযোগনামা; সাজু ইণ্ডিয়া ব্লক

TAGGED:

জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
দিল্লীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদ
OPPOSITIONS PUBLIC IMPEACHMENT
প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা
জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.