দিল্লীত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বিৰোধীৰ

দিল্লীত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বিৰোধীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশত জ্ঞানেশ কুমাৰে নিৰ্বাচন আয়োগ চলাই আছে । এই অভিযোগেৰে দিল্লীত বিৰোধীৰ ৰাজহুৱা অভিযোগনামা ।
Published : October 31, 2026 at 8:05 PM IST
দিল্লী : এছআইআৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে শনিবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা (ৰাজহুৱা মহাভিযোগ) কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে । কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বাসগৃহত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।
'ৰাজহুৱা অভিযোগনামা'ৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰি জ্ঞানেশ কুমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশত নিৰ্বাচন আয়োগ চলাই আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "The ECI announced the SIR overnight. It was implemented across the entire country, effectively to delete the votes of those opposed to the BJP...The Modi government is using the pretext of outsiders and infiltrators to conceal its own failures. They allege that we are attempting to include infiltrators. That is not the case; we are simply advocating for the retention of genuine, legitimate voters. We are doing this to safeguard their rights..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা কুমাৰে কয় যে জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীৰে ইণ্ডিয়া ব্লকে অভিযোগনামা দাখিলৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । মীৰা কুমাৰে কয়, "...জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত অভিযোগনামাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিবলৈ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠক আহ্বান কৰা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে এই অভিযোগনামাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যসভাত দাখিল কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ গণতন্ত্ৰ নিৰ্বাচনৰ শক্তিৰে চলে আৰু এই নিৰ্বাচনী ক্ষমতাৰ আত্মা হৈছে ভোটাৰ । যদি এজন ভোটাৰকো ভোটদানৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয়, তেন্তে ই আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ আত্মাত আঘাত কৰাৰ দৰে হয় । কাৰোবাক ভোটদানত বাধা দিয়া আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ক্ষতি কৰা হয় ।"
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "It is clear that the lifelong legal protection provided to the Chief Election Commissioner, Mr Gyanesh Kumar, by Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah through this government in December 2023 was intended as a cover for the criminal activities enacted by him against the nation and the Constitution of India. Therefore, he must be removed forthwith. Members of Parliament of the INDIA alliance, representing over sixty per cent of the population of India, along with the citizens assembled in New Delhi on October 31, 2026, resolved that for this gross betrayal of the people of India, the Chief Election Commissioner, Mr Gyanesh Kumar, must be tried for treason in a court of law in accordance with the legal framework of the Constitution of India..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
ইণ্ডিয়া ব্লকে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আয়োজন কৰা 'প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা' কাৰ্যসূচীৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহ মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে পোনপটীয়াকৈ আয়োগ চলাই আছে । ৭ মাহৰ পূৰ্বে ১৯৩ গৰাকী বিৰোধী সাংসদে সংসদৰ দুয়োটা সদনত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল । কিন্তু আমাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰা হ'ল সেইবাবেই আমি আজি এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সৈতে আমাৰ কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাই । আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নোহোৱাকৈ আৰু সংবিধানৰ উদ্দেশ্য অনুসৰি যাতে কাম কৰা, যাতে ইয়াৰ ওপৰত সাধাৰণ মানুহৰ আস্থা অক্ষত থাকে । আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে দুৰ্বল শ্ৰেণী, মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভোটাধিকাৰ যাতে দিল্লীত বহি থকা কোনোবাই কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে গোপনে নাইকীয়া কৰিব নোৱাৰে...।"
কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে কয়, "২০১৪ চনৰ পৰা ক্ষমতা দখল আৰু অব্যাহত ৰখাৰ বাবে সকলো সম্ভাৱ্য ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে । তেওঁলোকে সাংসদক ক্ৰয় কৰিছে, ৰাজনৈতিক দল বিভাজিত কৰিছে, চৰকাৰ ওফৰাইছে আৰু নিৰ্বাচনী বণ্ড, ইডি আৰু চিবিআইক ব্যৱহাৰ কৰিছে;আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ভোট চুৰি কৰিছে । আমাৰ হাতত তেনেকুৱা ভোট চুৰিৰ শ শ উদাহৰণ আছে ।"
#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "CEC Gyanesh Kumar is running the Commission under the direct instructions of the Prime Minister and the Home Minister. Seven months ago, 193 opposition MPs moved a motion in both Houses of Parliament to remove the CEC. However, our notices were rejected, and no cognisance was taken of them. Therefore, the motion we have brought forward today is aimed at safeguarding the dignity of a constitutional institution. We hold no personal grudge against the CEC. Our intention is for the Election Commission to function impartially, in line with the spirit of the Constitution, so that the common man’s trust in it remains intact. We must ensure that the voting rights of vulnerable sections, women, and the youth are not surreptitiously deleted from a computer by someone sitting in Delhi..." (Video Source: AICC)— ANI (@ANI) October 31, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যকাল) আইন, ২০২৩ৰ বাবে জ্ঞানেশ কুমাৰে এই 'চুৰি'ৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ১৪৫ গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰাৰ পিছত এই বিধেয়ক ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত গৃহীত হৈছিল । ই লজ্জাজনক আৰু অপমানজনক । এই আইনখনে নিৰ্বাচিত আয়ুক্তসকলক আজীৱন সুৰক্ষা কৱচ প্ৰদান কৰে, এনেকুৱা সুৰক্ষা কৱচ যি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বা মুখ্য ন্যায়াধীশকো প্ৰদান কৰা নহয় ।"
কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে বিৰোধীৰ আন্দোলনৰ লক্ষ্য ভোটাৰ তালিকাত যাতে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম সংযোজন কৰা নহয়, বৰঞ্চ সেই তালিকাসমূহত প্ৰকৃত আৰু যোগ্য ভোটাৰৰ নাম যাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৰে সাংবিধানিক সংস্থাৰ স্বাধীনতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে-যদিও গণতন্ত্ৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
বিৰোধীৰ 'প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা' অনুষ্ঠানত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ অৱধেশ প্ৰসাদ, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মমতা বেনাৰ্জী, সাংসদ সৌগত ৰায় উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠানত ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বিভিন্ন দলৰ সাংসদ আৰু নেতা উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
শুকুৰবাৰে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা অভিযোগনামা; সাজু ইণ্ডিয়া ব্লক