ETV Bharat / bharat

SIR, ভোটচুৰিকে ধৰি একাধিক বিষয়ত মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ লিখিব বিৰোধী ঐক্য় মঞ্চই

নতুন দিল্লীত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলৰ এক উচ্চ-স্তৰীয় বৈঠকৰ অন্তত খার্গেই কয়, সোনকালে মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ এখন পত্ৰ প্রেৰণ কৰিবলৈ সকলো ২৫টা বিৰোধী দল একমত হৈছে ৷

Congress President Mallikarjun Kharge
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে (ANI)
author img

By ANI

Published : June 8, 2026 at 5:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (এছআইআৰ) সন্দৰ্ভত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ‘ইণ্ডিয়া’ই পত্ৰ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ‘ভোট চুৰি’ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ অপব্য়ৱহাৰৰ অভিযোগবোৰৰ ভিত্তিত এই পত্ৰ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিছে।

নতুন দিল্লীত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ হৈ ২৫টা ৰাজনৈতিক দলৰ অংশীদাৰসকলৰ এক উচ্চ-স্তৰীয় বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত খার্গেই কয় যে বিৰোধী দলসমূহে অতি সোনকালে মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ এখন পত্ৰ প্রেৰণ কৰিবলৈ একমতত উপনীত হৈছে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ SIR, ভোট চুৰি সন্দৰ্ভত এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথাত বিৰোধী দলসমূহ সন্মত হৈছে । অতি সোনকালে পত্ৰখন ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পঠিয়াব লাগিব ।’’

খাৰ্গেই লগতে কয় যে NEET আৰু CBSE পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰভাৱিত কৰা বুলি উত্থাপন হোৱা বিসংগতিৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ তাৎক্ষণিক পদত্যাগ দাবী তোলাৰ বাবে INDIA ব্লকে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সংকল্প লৈছে ।

‘‘NEET আৰু CBSE পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ বাবেই শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে পদত্যাগৰ দাবী তোলাত সকলোৱে সন্মতি দিছে ৷’’ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় ।

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি খাৰ্গেই যুৱক-যুৱতী, প্ৰতিষ্ঠানিক সততা আৰু স্থায়ী যৌথ বিৰোধী মৰ্চাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ব্লকৰ তাৎক্ষণিক কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়ে । খাৰ্গেই আৰু কয় যে মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলে এতিয়া প্ৰতি দুমাহৰ মূৰে মূৰে বৈঠকত মিলিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি পৰ্যালোচনা আৰু কৌশলৰ সমন্বয় সাধন কৰিব ।

তেওঁ কয় যে INDIA ব্লকৰ নেতাসকলৰ পৰৱৰ্তী আনুষ্ঠানিক বৈঠক অহা ৮ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ’ব । সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়া ব্লকে নিজৰ কৌশল সাজু কৰি তুলিছে ।

ট্ৰেজাৰী বেঞ্চৰ বিৰুদ্ধে দৈনন্দিন ভিত্তিত এক ঐক্যবদ্ধ ফ্ৰণ্ট নিশ্চিত কৰিবলৈ বিৰোধী দলপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত নিয়মিতভাৱে সকলো মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰৰ কৌশলী বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ।

"কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তৎক্ষণাত সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বান কৰি সাম্প্ৰতিক অস্বস্তিকৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি, নিবনুৱা সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি আৰু কৃষক বিষয় আৰু অন্যান্য জনকেন্দ্ৰিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগে । প্ৰতি দুমাহৰ মূৰে মূৰে সকলো দলৰ বৈঠক হ'ব বুলি সহমতত উপনীত হৈছে । বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদৰ সমন্বয় অব্যাহত থাকিব আৰু বিৰোধীৰ নেতাৰ কাৰ্যালয়ত দৈনিক পুৱা বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ।’’ খাৰ্গেই কয় ।

লগতে পঢ়ক:

নতুন দিল্লীত ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠক, একাধিক ৰাজনৈতিক দলে কৰে অংশগ্ৰহণ

বংগৰ পৰা ৪৮০০ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ : শুভেন্দু অধিকাৰী

TAGGED:

বিৰোধী মিত্ৰজোঁট
মুখ্য ন্যায়াধীশ
ভোট চুৰি
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী
INDIA BLOC MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.