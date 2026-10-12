হাৰ মনা নাই বিৰোধীয়ে, এইবাৰ জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাত্ৰা

হাৰ মনা নাই বিৰোধীয়ে, এইবাৰ জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাত্ৰা
ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাজীৱ শুক্লাই উল্লেখ কৰে যে বিৰোধী দলসমূহে আইনী মাধ্যম অনুসৰণ কৰি প্ৰতিকাৰ বিচাৰিছে ।
By ANI
Published : October 12, 2026 at 4:35 PM IST
গুৱাহাটী: ইণ্ডিয়া ব্লকে সোমবাৰে দেশৰ ৰাজধানীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাব অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী অনিয়মৰ অভিযোগক লৈ প্ৰতিবাদী সমদল আৰম্ভ কৰে ৷ এই সময়ছোৱাত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অন্তৰ্গত দলসমূহে চৰকাৰ আৰু আয়োগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ যৌথ আক্ৰমণ চলায় ।
সমগ্ৰ অঞ্চলটোত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু বেৰিকেড স্থাপন কৰাৰ মাজতে বিৰোধী নেতাসকলে গণতান্ত্ৰিক আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলি ঘোষণা কৰি পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।
VIDEO | Bus carrying Congress leaders Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and other INDIA bloc leaders heads to Barakhamba Road. Opposition MPs of the INDIA bloc on Monday converged at the Constitution Club and were headed towards Barakhamba road junction to start their march to the Supreme Court. The opposition leaders are set to start their 'March for Democracy' from Barakhamba Road to the Supreme Court, after which the leaders would file a petition before the court against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to stop alleged 'vote chori'. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাজীৱ শুক্লাই উল্লেখ কৰে যে বিৰোধী দলসমূহে আইনী মাধ্যম অনুসৰণ কৰি প্ৰতিকাৰ বিচাৰিছে ।
শুক্লাই কয়, ‘‘মুখ্য ন্যায়াধীশে কোৱা মতে আমি আগবাঢ়িম, আৰু আমি আবেদন দাখিল কৰিম । আদালতৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে ।’’ বিক্ষোভকাৰীয়ে শৃংখলা বিঘ্নিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি শাসকীয় পক্ষই মতানৈক্য দমন কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক অস্ত্ৰৰে সজ্জিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ইমৰাণ প্ৰতাপগঢ়ীয়ে ।
STORY | INDIA bloc leaders to file plea against CEC in SC: Rahul Upping the ante against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Congress leader Rahul Gandhi said INDIA bloc leaders will march to the Supreme Court on Monday and file a petition against the poll panel chief and 'vote chori'. READ: https://t.co/FMLm0irQI7— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
‘‘প্ৰতিখন একনায়কত্ববাদী চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে একে কথাই কয় । এই দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে কি অৰাজকতা বিয়পাইছে ? দিল্লী আৰক্ষীৰ লগতে গুণ্ডাসকলেও মহিলাক প্ৰহাৰ কৰিছে । বিৰোধী দলপতিয়ে ৩০০ সাংসদক লৈ নিৰ্বাচন আয়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছে, এয়া অৰাজকতা নেকি ? চৰকাৰে অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে । যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰাটো অৰাজকতা, এয়া ভয়, এয়া কাপুৰুষালি ৷’’ প্ৰতাপগঢ়ীয়ে কয় ।
हमने CJI को पत्र लिखा था। उन्होंने हमें याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। अब ‘वोट चोरी’ के खिलाफ INDIA गठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे और याचिका दाखिल करेंगे। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की इस लड़ाई में देशवासियों, आइए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। कनॉट प्लेस पहुँचें और इस मार्च का हिस्सा बनें। अगर नहीं आ सकते, तो जहाँ हैं, वहीं से अपनी आवाज़ बुलंद करें! #ChaloDilli— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 12, 2026
ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেশ বাঘেলে নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি গণতান্ত্ৰিক জবাবদিহিতা সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰুদ্ধাৰ নোহোৱালৈকে বিৰোধীৰ যুদ্ধ চলি থাকিব বুলি ঘোষণা কৰে ।
বাঘেলে দৃঢ়তাৰে কয়, ‘‘গণতন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰ নোহোৱালৈকে এই যুঁজ চলি থাকিব, কাৰণ এই চৰকাৰ গঠন হৈছিল ভোট চুৰিৰ জৰিয়তে । আমাৰ দাবী গণতন্ত্ৰক সবলীকৰণ বা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ দুৱাৰত টুকুৰিওৱা । আমি প্ৰথমে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষ চাপিছিলোঁ, তাৰ পিছত যন্তৰ মন্তৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰলৈ আৰু এতিয়া ন্যায়পালিকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ । আমি দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে যুঁজিছো ।’’
এই প্ৰতিবাদৰ দেশজোৰা প্ৰভাৱৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি দিল্লী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ যাদৱে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বিৰোধী কৰ্মীসকলে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফালে খোজ দিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
‘‘দিল্লীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক লোক একত্ৰিত হৈছে । ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰিবলৈ ওলাইছো । ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰি যন্তৰ-মন্তৰ আৰু ৰাজঘাটত প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছত জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে আমি ন্যায়ালয়লৈ আগবাঢ়িছোঁ ৷’’ যাদৱে কয় ।
সোমবাৰে প্ৰতিবাদৰ বাবে কনষ্টিটিউচন ক্লাবত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰা আৰু পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী । বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱ আৰু ইউ পিৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱেও এই পদযাত্ৰাত সমৰ্থন জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:
নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ যুযুধান দুয়োপক্ষ : কংগ্ৰেছৰ 'প্ৰতিবাদ'ৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বিজেপিৰ 'প্ৰতিবাদ'