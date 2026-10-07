যন্তৰ মন্তৰত ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাসহ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কেবাজনো সাংসদক আটক

যন্তৰ মন্তৰত ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাসহ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কেবাজনো সাংসদক আটক
যন্তৰ মন্তৰৰ সমীপত প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাৰ লগতে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অন্যান্য সাংসদক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।
Published : October 7, 2026 at 7:21 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰতিবাদৰ মাজতে পুনৰ আটক ৰাহুল গান্ধীসহ কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাক ৷ যন্তৰ মন্তৰৰ সমীপত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়তেই ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কেবাগৰাকীও নেতাক আটক কৰা হয় ৷ বুধবাৰে আকাশবাণীৰ সমীপত প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ সময়তো ৰাহুল গান্ধী, কে চি বেনুগোপাল আৰু পৱন খেড়াসহ একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মুকলি কৰি দিয়ে ৷
নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তাৰিত সংশোধন (SIR)ক লৈ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনায় ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলে বুধবাৰে বাছত উঠি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰলৈ যায় যদিও নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিয়ে ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকে যন্তৰ মন্তৰৰ সমীপত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) forcibly removed from protest site, put inside bus by police. (Source: Third Party) #Delhi #CEC https://t.co/MmB8M6xXbP— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
জনপথৰ সাগৰৰত্নত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ অন্তত এই পদযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় । বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে SIR ক লৈ তেওঁলোকৰ উদ্বেগ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠকৰ দাবী কৰি প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
বৈঠকৰ অন্তত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘আমি এতিয়া যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰিম ।’’ জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাই ৰাহুলে কয় যে বিৰোধীয়ে বিষয়টো উত্থাপন কৰি থাকিব । তেওঁ লগতে কয় যে জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰিব লাগিব ।
Delhi: Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi being detained by the police near Jantar Mantar. INDIA bloc MPs are staging a protest against the ECI, demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar. https://t.co/GTNgbWOyag— IANS (@ians_india) October 7, 2026
যন্তৰ মন্তৰৰ সমীপত প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাৰ লগতে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অন্যান্য সাংসদক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি যন্তৰ মন্তৰৰ ওচৰৰ পৰা লৈ যায় । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi being detained by the Police near Jantar Mantar. INDIA bloc MPs say they were beaten up by the Police and stopped from moving towards the protest site. (Video: Congress) https://t.co/AzUqdwDDe6— ANI (@ANI) October 7, 2026
যন্তৰ মন্তৰলৈ যোৱা পথত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰখাৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাদ্ৰাই অসুস্থ অনুভৱ কৰি শুই পৰে । তেওঁ কয়, ‘‘কেৱল নিৰ্বাচন আয়ুক্তক লগ কৰিবলৈ কোৱা সংসদৰ সদস্যসকলৰ লগত তেওঁলোকে এনে ব্যৱহাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে আমাক আঁজুৰি মাৰি মাটিত পেলাই দিলে। মই ইয়াৰ পৰা লৰচৰ নকৰোঁ: তেওঁলোকে নিজৰ বাহিনীক পিছুৱাই যাবলৈ কওক ৷’’
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত টিএমচিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ডেৰেক অ’ব্ৰেইনকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । তীব্ৰ নিৰাপত্তা আৰু উত্তেজনা বৃদ্ধিৰ মাজতে বিৰোধী দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই এই বিক্ষোভ অব্যাহত ৰাখে ।
লগতে পঢ়ক : ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু দিল্লী আৰক্ষীৰ