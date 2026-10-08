‘ন্যায়ৰ কাঠগড়াত থিয় কৰাম’: মোদী-শ্বাহ-জ্ঞানেশ কুমাৰক কঠোৰ সকীয়নি ৰাহুল গান্ধীৰ

‘ন্যায়ৰ কাঠগড়াত থিয় কৰাম’: মোদী-শ্বাহ-জ্ঞানেশ কুমাৰক কঠোৰ সকীয়নি ৰাহুল গান্ধীৰ
একেৰাহে তৃতীয় দিনাও ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে ৰাজঘাট অভিমুখে যাত্ৰা কৰে সাংসদসকলে ।
By ANI
Published : October 8, 2026 at 6:35 PM IST
নতুন দিল্লী: নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তাৰিত পুনৰীক্ষণ (SIR) প্ৰক্ৰিয়াত বিসংগতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সাংসদসকলে দিল্লীৰ গান্ধী স্মাৰকত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে শান্তিপূৰ্ণ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে ।
মঙলবাৰে নিৰ্বাচন সদনলৈ পদযাত্ৰা কৰাৰ পাছত বুধবাৰে যন্তৰ মন্তৰৰ সমীপত বিৰোধী সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ একেৰাহে তৃতীয় দিনাও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে ৰাজঘাট অভিমুখে যাবলৈ বাছত উঠে সাংসদসকল ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কয়, ‘‘ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সদস্যসকলে গান্ধী স্মাৰকলৈ গৈ শান্তিপূৰ্ণ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম । আমি তাত সমবেত হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে বিজেপি চৰকাৰ বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই কথা উপলব্ধি কৰাৰ শুভবুদ্ধি উদয় হওক যে তেওঁলোকৰ এই কাৰ্য জাতিৰ স্বাৰ্থত নহয় । মুদ্ৰাস্ফীতি, যুৱক-যুৱতীসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা বা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা আন যিকোনো সংকট সকলো জনস্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধ । সেইবাবেই আমি গান্ধী স্মাৰকলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৷’’
VIDEO | Delhi: INDIA bloc leaders head towards Raj Ghat to continue protest against CEC Gyanesh Kumar. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Delhi #INDIAbloc #CEC https://t.co/lllYdWOuZi— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
‘‘আমি এই কথা পৰিস্কাৰ কৰিব বিচাৰো যে আমি নিশ্চিত কৰা স্বাধীনতা, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু, মহাত্মা গান্ধী, বল্লভভাই পেটেলৰ দৰে মহান নেতাই আমাৰ বাবে অৰ্জন কৰা স্বাধীনতা বিজেপিয়ে কাঢ়ি লৈছে আৰু ইয়াক ধ্বংস কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছে । তেওঁলোকে আমাৰ ভোটাধিকাৰ কাঢ়ি লৈছে । আমি তাত গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তেওঁলোকক জ্ঞানৰ উদয় হয় ৷ এই মহান নেতাসকলে ভোটাধিকাৰকে ধৰি আমাৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰা অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাসমূহ আমাৰ পৰা কাঢ়ি লোৱাটো বন্ধ কৰিবলৈ আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম ।’’ খাৰ্গেই কয় ৷
VIDEO | Delhi: INDIA bloc MPs board a bus and leave for Gandhi Smarak after attending a lunch hosted by Congress president Mallikarjun Kharge. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/6ON1URnLFh— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু আৰ এছ এছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁলোকক ন্যায়ৰ কাঠগড়ালৈ অনা হ’ব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।
VIDEO | Delhi: INDIA bloc MPs board a bus and leave for Gandhi Smarak after attending a lunch hosted by Congress president Mallikarjun Kharge. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/6ON1URnLFh— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
ৰাহুলে কয়, ‘‘প্ৰায় ৩০০ সাংসদে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰিব বিচাৰিছে । বিগত দুদিন ধৰি আমাক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই । প্ৰথম দিনাই নিৰ্বাচন আয়োগৰ সন্মুখত আমাক ৰখাই দিলে; পিছদিনা আমাক যন্তৰ মন্তৰৰ ওচৰত বাধা দিয়া হ’ল । আমাৰ মানুহক মাৰপিট কৰা হ’ল । বাস্তৱ সত্যটো হ’ল নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু মোহন ভাগৱতে অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰে ভাৰতক হাইজেক কৰি সংবিধান ধ্বংস কৰি ‘ভোট চুৰি’ কৰিছে । ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব, তেওঁলোকক ন্যায়ৰ কাঠগড়ালৈ অনা হ’ব; এইটোৱেই আমাৰ নিশ্চয়তা ।’’
লগতে পঢ়ক: যন্তৰ মন্তৰ প্ৰতিবাদক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত বিভ্ৰান্তিকৰ পোষ্ট আঁতৰাবলৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ পদক্ষেপ