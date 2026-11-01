মই ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিক আৰু যুৱকক কৈছো, জ্ঞানেশ কুমাৰ জেললৈ যাব : দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সমাৱেশত ৰাহুলৰ গৰ্জন

মই ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিক আৰু যুৱকক কৈছো, জ্ঞানেশ কুমাৰ জেললৈ যাব : দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সমাৱেশত ৰাহুলৰ গৰ্জন
নিৰ্বাচনী অনিয়মৰ লগতে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ উদ্যোগত ‘চলো দিল্লী’ শীৰ্ষক মেগা ৰেলী ৷
Published : November 1, 2026 at 7:19 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত দেওবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ উদ্যোগত এক বৃহৎ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হয় ৷ নিৰ্বাচনী অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলৰ নেতা-সমৰ্থকে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উপস্থিত হৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত INDIA ব্লকৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত ‘চলো দিল্লী’ শীৰ্ষক এই মেগা ৰেলীত লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা, ফাৰুক আব্দুল্লা, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱ, এন চি পি-এছ চি পিৰ সাংসদ সুপ্ৰিয়া চুলে, টি এম চি নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, সাংসদ গৌৰৱ গগৈকে ধৰি অন্যান্য নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Our religion says there is no enemy. We must not hate anyone. We must learn from everyone and work with love. We must protect the voice of every individual, the last person standing in the line, whether Hindu, Muslim, Sikh, Adivasi, Dalit, a woman or a person with a disability. We have to protect everyone...The shop of love is going to open, and once again, this country is going to walk on the right path." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
এই মেগা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ ভাষণত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰে । তেওঁ দাবী কৰে যে জ্ঞানেশ কুমাৰক পদৰ পৰা আঁতৰাই জেল হাজোতলৈ পঠিয়াব লাগে ।
- জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অবিহনে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নহ’লহেঁতেন আৰু শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰী নহ’লহেঁতেন
ৰেলীত ভাষণ দি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰিব । তেওঁ জেললৈ যাব । এইটো কোনো সাধাৰণ চুৰি নহয়, যেনেকৈ কোনোবাই দোকানৰ পৰা সৰু বস্তু এটা চুৰি কৰে । এয়া ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মাত চুৰি । জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অবিহনে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী বা অমিত শ্বাহৰ গৃহমন্ত্ৰী নহ’লহেঁতেন । দেশক পুনৰ শুদ্ধ পথলৈ অনাৰ পথটো হ’ল জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগ । নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । আপোনালোকে সাৰি যাব নোৱাৰে । আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।’’
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Fifteen per cent of India's voters were removed from the voter list after the 2024 elections. This means the 2024 election was an illegal election. It was a stolen election. I am not the one saying this, the Election Commission is saying this." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
- ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনটো অবৈধ !
নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰে যে দেশত বছৰ বছৰ ধৰি ভোট চুৰি হৈ আহিছে । তেওঁ কয়, ‘‘মধ্যপ্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, ছত্তীশগড়, মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটক আৰু ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ভোট চুৰি হৈছে । EVM-ৰ জৰিয়তে আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কিছুমানৰ আঁতৰাই আৰু কিছুমানৰ যোগ কৰি ভোট চুৰি কৰা হৈছে ।’’
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Anyone can join Shiv ki Baraat. Every living being can join it. Can anyone be stopped from participating in that? No. We want that kind of India. If a farmer works hard, he should reap the rewards. If a student studies for 18 hours, they should get employment. We do not want a country that belongs only to two or three people... The first step to get the country back on the right track is to remove Gyanesh Kumar." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু কয়, ‘‘২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাৰতৰ ১৫ শতাংশ ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচন অবৈধ নিৰ্বাচন আছিল । চুৰি নিৰ্বাচন আছিল । মই এই কথা কোৱা নাই, নিৰ্বাচন আয়োগে এই কথা কৈছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে গণতন্ত্ৰক আক্ৰমণ কৰিছে, এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কণ্ঠ সবল হ’ব লাগিব । আমি ঘৃণা বিয়পিবলৈ নিদিওঁ, সংবিধান ধ্বংস হ’বলৈ নিদিওঁ । RSS-এ দেশৰ আত্মাৰ ক্ষতি কৰিছে । আমাক ভাতৃত্ববোধ লাগে । জ্ঞানেশ কুমাৰে সংঘটিত কৰিছে এই অপৰাধ । আমি দেশক সঠিক পথত আগুৱাই নিব লাগিব । এই প্ৰতিবাদ কেৱল এটা দলক লৈ নহয়, সকলোৰে কথা । এয়া গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ আহ্বান ।’’
#WATCH | Delhi: INDIA bloc leaders move towards Ramlila Maidan for their mega rally against CEC Gyanesh Kumar and the SIR of electoral rolls. (Source: ANI/Congress) https://t.co/PWljs4qPg4— ANI (@ANI) November 1, 2026
- অখিলেশ যাদৱৰ মন্তব্য
ৰামলীলা ময়দানত আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ ভাষণ দি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰধান অখিলেশ যাদৱে কয়, ‘‘বিজেপিয়ে নিজৰ পৰাজয়ৰ দোষ আন কাৰোবাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰি আছে । যিসকলে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ বুলি দাবী কৰিছিল, কাশীবাসীয়ে তেওঁলোকক ডাবল জিৰ’ দিছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘তেওঁলোকে চণ্ডীগড়ৰ দৰে চাল চলাব বিচাৰিছিল, কিন্তু সফল হ’ব নোৱাৰিলে । আমি এনেয়ে একগোট হোৱা নাই । বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে জানে যে অকলে তেওঁলোকে জিকিব নোৱাৰে, সেইবাবেই তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ আশ্ৰয় লৈছে । আমি তেওঁলোকৰ চুৰি ধৰা পেলাইছো । ২০২২ চনত আমি উত্তৰ প্ৰদেশত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলো, সেই সময়ত তেওঁলোকে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ভোটাৰৰ ভোট চুৰি কৰিছিল । সমাজবাদী পাৰ্টীৰ এটাও অভিযোগৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল ।’’
A historic moment in Delhi . On the journey with seniors of the Congress party. #DilliChalo #VoteBachao https://t.co/rl4uvEeW64— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 1, 2026
তেওঁ কয়, ‘‘২০২৭ চনত বিজেপিক বিদায় দিয়া হ’ব, বিজেপিয়ে আৰু কেতিয়াও ঘূৰি আহিব নোৱাৰিব । যিসকলে ভগৱান ৰামৰ ধন চুৰি কৰিছে, তেওঁলোকৰ সৰ্বনাশ হোৱাটো নিশ্চিত ৷’’
- মমতা বেনাৰ্জীৰ মন্তব্য
পশ্চিম বংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘আমি কাকো এৰি নিদিওঁ, লাগিলে আমাৰ প্ৰাণ দিম । আমাৰ বংগত লুণ্ঠন হৈছে, আমাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাত লুটপাত হৈছিল । আমি পৰাস্ত হোৱা নাই, আমি পৰাজিত কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে আমি ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে প্ৰতিশোধ ল'ম । প্ৰথমে জ্ঞানেশক আঁতৰাই পেলাম ৷ এনে কি আছে যি তেওঁ লুট কৰা নাই ৷ বিজেপি যাব আৰু ৷’’
#WATCH | INDIA bloc mega rally | Delhi: Former West Bengal CM Mamata Banerjee says, "What haven't they looted? They looted the money of Ram Janmabhoomi, Waqf properties...The police became their comrades. The BJP has no organisation of its own. That is why they make the police do party work. Agencies don't work with the BJP. The BJP will go." (Source: ANI/Congress)— ANI (@ANI) November 1, 2026
- ফাৰুক আব্দুল্লা আৰু মেহবুবা মুফতিৰ মন্তব্য
জম্মু-কাশ্মীৰৰ নেশ্যনেল কনফাৰেন্স দলেৰ নেতা ফাৰুক আব্দুল্লাই কয়, ‘‘এই লোকসকলে মুছলমানক আঙুলি তোলে ৷ তেওঁলোকে মুছলমান লোকক পাকিস্তানী বুলি কয় । কিন্তু যি ধৰ্মৰে নহওক কিয়, আমি সকলো ভাৰতীয় । আমি সকলোকে সমান কৰিব লাগে । কোনো ভাৰতীয়ই তেওঁলোকৰ ভোটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে । জম্মু-কাশ্মীৰ ভাৰতীয় আছিল আৰু সদায় ভাৰতীয় হৈ থাকিব ।"
#WATCH | INDIA bloc leaders, including Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Akhilesh Yadav, at the Ramlila Maidan for their mega rally against CEC Gyanesh Kumar and the SIR of electoral rolls. (Source: ANI/Congress) https://t.co/eM7fEhAhqj— ANI (@ANI) November 1, 2026
জম্মু-কাশ্মীৰৰ পিপলছ ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ সভাপতি মেহবুবা মুফতিয়ে কয়, "আপুনি এই দেশৰ সমস্যা সলনি কৰিব বিচাৰে । মোদী জীয়ে ১৯৪৭ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈকে আমাৰ চৰকাৰে সৃষ্টি কৰা সকলো সম্পদ তেওঁৰ বন্ধুক দিলে । সংবিধানে আপোনালোকক দিয়া অধিকাৰ তেওঁলোকে কাঢ়ি নিব বিচাৰে । আমি আপোনাৰ লগত আছো ।"