নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুদ্ধ: মানৱ মূল্য, ধনৰ অপচয়, সৰবৰাহৰ পথ আৰু ভুক্তভোগী

নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুদ্ধ: মানৱ মূল্য, ধনৰ অপচয়, সৰবৰাহৰ পথ আৰু ভুক্তভোগী
৩৭ কোটি ব্যৱহাৰকাৰী, বছৰি প্ৰায় ৯ লাখৰ মৃত্যু । ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ গ্ৰাউণ্ড ৰিপ'ৰ্টত ড্ৰাগছৰ বাবে হ'ব পৰা ক্ষতি আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ প্ৰতিফলন ।
Published : June 19, 2026 at 7:57 PM IST
নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজখন এতিয়া সীমান্তৱৰ্তী কেইখনমান ৰাজ্য বা কিছু বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । পঞ্জাবৰ অপিঅ’ইড সংকটৰ পৰা কেৰালাৰ ৰেভ পাৰ্টীলৈকে, 'গ'ল্ডেন ক্ৰেচেণ্ট' আৰু 'গ'ল্ডেন ট্ৰাইএংগল'ৰ সৈতে জড়িত হেৰ’ইন সৰবৰাহ পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘাইপথৰ ধাবাৰ আঁৰত চলি থকা আফিং নেটৱৰ্কলৈকে, এই ভাবুকি এক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰত্যাহ্বানলৈ পৰিণত হৈছে । লগতে ই লাখ লাখ ভাৰতীয় যুৱক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক প্ৰভাৱিত কৰিছে ।
চৰকাৰী হিচাপ অনুসৰি, ৩৭ কোটিৰো অধিক ভাৰতীয়ই কিবা নহয় কিবা এটা মাদকদ্ৰব্য সেৱন কৰে । আনহাতে, নিচাৰ বাবে হ'ব পৰা স্বাস্থ্য আৰু সামাজিক পৰিণতিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হয় । এই মানৱীয় ট্ৰেজেডীৰ বাহিৰেও নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰে এক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক বোজা জাপি দিয়ে, সম্প্ৰদায়ক দুৰ্বল কৰে আৰু সংগঠিত অপৰাধক ইন্ধন যোগায় ।
'ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত' অভিযানৰ জৰিয়তে ইটিভি ভাৰতে আঠটা খণ্ডৰ এক গ্ৰাউণ্ড ৰিপ'ৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি আছে । ইয়াত ভাৰতত ড্ৰাগছৰ সমস্যাৰ পৰিসৰ, দেশলৈ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰৱেশ পথ, ইয়াৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ আৰু ইয়াক প্ৰতিহত কৰিবলৈ চৰকাৰ, সম্প্ৰদায় আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ তৰফৰ পৰা চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰা হৈছে । পঞ্জাবত ড্ৰাগছ আসক্তৰ ওপৰত হোৱা প্ৰথম লোকপিয়লৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ ড্ৰাগছবিৰোধী স্বেচ্ছাসেৱক আৰু বিহাৰত সুৰা নিষিদ্ধকৰণৰ পিছত কৰা পৰীক্ষালৈকে এই শৃংখলাত ই ফলপ্ৰসূ হৈছে নে বিফল হৈছে এইটো জানিব পৰা যায় । লগতে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সংকটৰ পৰা যুৱক-যুৱতীসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়েও অন্বেষণ কৰা হৈছে ।
সংখ্যাই গুৰুত্বপূৰ্ণ, বৃদ্ধি সূচকাংক প্ৰভাৱিত হয়, পৰিয়ালবোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়
চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত পঞ্জাবৰ কাপুৰথালাৰ এগৰাকী মহিলাই হতাশ হৈ আৰক্ষীলৈ ফোন কৰিছিল । তেওঁ কান্দি কান্দি কৈছিল, “মই ড্ৰাগছৰ বাবে ইতিমধ্যে চাৰিজন পুত্ৰক হেৰুৱাইছোঁ আৰু একেটা কাৰণতে মোৰ পঞ্চমজন পুত্ৰও বিছনাত পৰি মৃত্যুৰ ক্ষণ গণি আছে । ড্ৰাগছে আমাৰ চুবুৰীটোক ধ্বংস কৰি পেলাইছে । যদি কোনো মাতৃয়ে এজন পুত্ৰক হেৰুৱাইছে, আন কোনোৱে আকৌ দুজনক হেৰুৱাইছে । মই এই বিপদৰ বাবে চাৰিজন পুত্ৰক হেৰুৱাইছোঁ । অনুগ্ৰহ কৰি ড্ৰাগছ বেপাৰীসকলক ধৰক ।”
দুদিন পিছত তেওঁৰ পঞ্চম পুত্ৰৰো মৃত্যু হয় ।
দশক দশক ধৰি ‘উড়তা পঞ্জাব’ টেগৰ কলংকৰ সৈতে যুঁজি অহা পঞ্জাবক এই শোকাৱহ ঘটনাই জোকাৰি যায় । দুখৰ বিষয় যে শোকত ভাগি পৰা মাতৃগৰাকীৰ কাহিনী কেৱল পঞ্জাবতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই; ই হৈছে ভূগোল, শ্ৰেণী আৰু বয়সৰ পৰিধি ভেদ কৰি সৃষ্টি হোৱা এনে এক সংকটৰ যুঁজ, এখন দেশৰ সামূহিক চিন্তা ।
২০১৭ চনৰ পঞ্জাব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যেতিয়া পৰিচালক অভিষেক চৌবেয়ে ২০১৬ চনত ‘উড়তা পঞ্জাব’ নামৰ হিন্দী ছবিখন মুক্তি দিছিল, তেতিয়া পঞ্জাবৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে এই ছবিখনে ড্ৰাগছৰ সংকটক অতিৰঞ্জিত বা ভুলকৈ উপস্থাপন কৰি বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, ৰাজ্যখনক বদনাম কৰিছে । কিন্তু সত্যটো সকলোৰে সন্মুখত আছিল- পঞ্জাবৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ এক বৃহৎ অংশ ইয়াৰ কবলত পৰিছিল ।
নেচনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৪ চনত পঞ্জাবত অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত ১০৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল- অৰ্থাৎ প্ৰতি চাৰিদিনৰ অন্তৰালত এজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । কিন্তু এই পৰিসংখ্যাই ঘটনাৰ মাত্ৰ এটা অংশহে প্ৰকাশ কৰে । যদি অভ্যন্তৰলৈ গৈ চোৱা যায় তেন্তে প্ৰতিটো মৃত্যুৰ ঘটনাৰ আঁৰত এটা ভগ্ন পৰিয়াল, আৰ্থিক দুৰ্দশা আৰু চিৰদিনৰ বাবে সলনি হোৱা অগণন জীৱনৰ কাহিনী লুকাই আছে ।
আৰু পঞ্জাবৰ সংকটে বহু ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।
ভাৰতৰ জনসংখ্যা বৰ্তমান প্ৰায় ১.৪৭ বিলিয়ন । ভাৰতত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিসৰ আৰু আৰ্হিৰ ওপৰত সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জৰীপৰ তথ্য অনুসৰি, ৩৭ কোটিতকৈ অধিক লোকে কিবা নহয় কিবা এটা মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে । ইয়াৰে ভিতৰত মদ্যপান হৈছে আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত দ্ৰব্য । বৰ্তমান ১০ৰ পৰা ৭৫ বছৰৰ ভিতৰৰ প্ৰায় ১৬ কোটি লোকে সুৰাপান কৰি আছে ।
প্ৰায় ৩ কোটি ১০ লাখ লোকে গাঞ্জা সেৱন কৰে । আনহাতে, অপিঅ’ইড ব্যৱহাৰে (হেৰ’ইন আৰু স্মেককে ধৰি) দুই তাংশতকৈ অধিক জনসংখ্যাক প্ৰভাৱিত কৰে । ইফালে লাখ লাখ লোক ছিডেটিভ আৰু ইনহেলেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । আচৰিত কথাটো হৈছে যে ৮.৫ লাখ লোকে বেজীৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰে ।
কিন্তু এই সমস্যাটো কেৱল ভাৰততে সীমাবদ্ধ নহয়, ইয়াৰ পৰিসৰ বহু দূৰলৈকে বিস্তৃত । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ড্ৰাগছ আৰু অপৰাধ কাৰ্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৩ চনত ১৫ৰ পৰা ৬৪ বছৰৰ ভিতৰৰ প্ৰায় ৩১.৬ কোটি লোকে মদ আৰু ধঁপাতৰ বাহিৰেও অন্য ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল । বিশ্বজুৰি আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য হৈছে গাঞ্জা । ইয়াৰ পিছতে আছে অপিঅ’ইড, এম্ফেটামাইন, কোকেইন আৰু এমডিএমএ । ড্ৰাগছ কাৰ্টেলে অত্যাধুনিক আৰু ছিন্থেটিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্যক অধিক সুলভ কৰি তোলাৰ লগে লগে বিশ্বৰ দেশসমূহে এই ভাবুকি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এক উমৈহতীয়া ভিত্তিত আগবাঢ়িছে ।
ইয়াৰ পৰা হোৱা মানৱীয় লোকচান বহুত বেছি।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই অনুমান কৰিছে যে বিশ্বজুৰি প্ৰতিবছৰে কেৱল মদ্যপান কৰাৰ বাবেই ২৬ লাখ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । বিভিন্ন স্বাস্থ্য অধ্যয়নৰ পৰা দেখা গৈছে যে ভাৰতত বছৰি ৯ লাখতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ বাবে ধূমপান, মদ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ একেলগে দায়ী । ২০২৪ চনৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ভাৰতত মদ্যপানৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰতি ১ লাখ জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে ৩৮.৫ জন । পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাই প্ৰতি এক লাখ লোকৰ ভিতৰত ৬৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয়, যিটো চীনৰ ২৯.৬ জনতকৈ বহু বেছি । আনহাতে, মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ই হৈছে ১৩.৫ । অভাৰড’জৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ আনুষ্ঠানিক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ।
এনচিআৰবিৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৪ চনত ড্ৰাগছৰ অ'ভাৰড'জৰ বাবে ৯৭৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, যিটো পূৰ্বৰ বছৰত ৬৫৪ জন আছিল । গতিকে অলপ চিন্তা কৰক যে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ আন এক দিশো আছে, যিয়ে প্ৰভাৱ পেলায় যদিও সাধাৰণতে মানুহৰ সেই দিশটোলৈ দৃষ্টি আকৰ্ষিত নহয় । এই দিশটো হৈছে- নিচাযুক্ত দ্ৰব্যই অৰ্থনীতি দুৰ্বল কৰে । অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে কেৱল মদ্যপানৰ লগত জড়িত ৰোগ, দুৰ্ঘটনা আৰু অকাল মৃত্যুৰ বাবেই ভাৰতৰ জিডিপিৰ প্ৰায় ১.৪৫ শতাংশ প্ৰতিবছৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।
ধঁপাত সংক্ৰান্তীয় ৰোগৰ ইয়াত আন এক শতাংশ অৱদান আছে । হেৰ’ইন, ভাং, আফিং আৰু ছিন্থেটিক ড্ৰাগছৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা অৰ্থনৈতিক বোজা ইয়াত যোগ কৰিলে বছৰি মুঠ লোকচান ১.৫ লাখ কোটি টকাতকৈ অধিক হয় । সামাজিক আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ খৰচকে ধৰি এই বোজাই জিডিপিৰ ২.৫ শতাংশ অতিক্ৰম কৰে ।
পাঁচ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতিৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱা এখন দেশৰ বাবে এইটো এক অদৃশ্য লোকচান আৰু সেয়েহে ই এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ।
নিচাৰ বোজাই পৰিয়ালবোৰৰ ক্ষতি কৰিছে ।
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ছ’চিয়েল ছায়েন্স ৰিছাৰ্চে সমগ্ৰ পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু জম্মু-কাশ্মীৰত কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে নিচা সেৱন কৰা এজন ব্যক্তিয়ে গড়ে প্ৰতিদিনে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ নামত প্ৰায় ২০০০ টকা ব্যয় কৰে । জম্মু-কাশ্মীৰত ২০২২ চনত চলোৱা এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে হেৰ’ইন সেৱনকাৰী এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিমাহে প্ৰায় ৮৮ হাজাৰ টকা খৰচ কৰে ।
নিচাৰ জালত আবদ্ধ হোৱা পৰিয়ালবোৰ ঋণত পোত যায়, গহনা বিক্ৰী হয়, মাটি বন্ধকত ৰাখে আৰু সম্পৰ্কবোৰ শেষ হৈ যায় । ইয়াৰ পৰা মুক্ত হোৱাটোও সহজ নহয় । ভাৰতত নিচামুক্ত হোৱাৰ চিকিৎসাৰ বাবে গড়ে প্ৰায় ৭০ হাজাৰ টকা খৰচ হয় । অৱশ্যে প্ৰকাৰ অনুসৰি এই খৰচ সলনি হ’ব পাৰে । পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰসমূহে মাহে ২৫ হাজাৰৰ পৰা ১.৫ লাখ টকাৰ ভিতৰত লয় । আনহাতে, বিলাসী সুবিধাৰ বাবে কেইবা লাখ টকা পৰ্যন্ত খৰচ হয় ।
কেৱল ধঁপাত সম্পৰ্কীয় ৰোগতে ভাৰতৰ স্বাস্থ্যসেৱা ব্যয়ৰ পাঁচ শতাংশতকৈও অধিক খৰচ হয় । য'ত পৰিয়াল আৰু জনস্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনি উভয়ৰে ওপৰত প্ৰবল হেঁচা প্ৰয়োগ হয় । নিতৌ বৃদ্ধি পোৱা এই উদ্বেগক দূৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২০ চনৰ আগষ্ট মাহত ২৭২ খন সংবেদনশীল জিলাত 'নিচা মুক্ত ভাৰত অভিযান' আৰম্ভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত এই অভিযানত দেশৰ সকলো জিলাকে সামৰি লোৱা হয় ।
১০ হাজাৰতকৈ অধিক প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত স্বেচ্ছাসেৱকক সংগঠিত কৰা হৈছিল আৰু এই কাৰ্যসূচীয়ে প্ৰায় পাঁচ কোটি যুৱক আৰু প্ৰায় তিনি কোটি মহিলাকে ধৰি ১৪.৭৯ কোটিৰো অধিক লোকক সামৰি লৈছে । ড্ৰাগছৰ চাহিদা হ্ৰাসৰ বাবে 'ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্য পৰিকল্পনা' সৃষ্টি কৰা হয় আৰু চাহিদা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে নিচামুক্তি হেল্পলাইন ১৪৪৪৬ আৰম্ভ কৰা হয় ।
কিন্তু এই পদক্ষেপৰ পিছতো বিশেষজ্ঞসকলে নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য লাভ নকৰাটোক প্ৰধান বাধা হিচাপে বিবেচনা কৰে । আৰু তাতেই হয়তো পঞ্জাবে ভাৰতৰ বাকী অংশক শিক্ষা দিব পাৰে ।
পঞ্জাবৰ কাহিনী
ড্ৰাগছৰ সেৱনৰ বাবেই বদনামী হৈ “উড়তা পঞ্জাব” হিচাপে জনাজাত হোৱা এই ৰাজ্যখনে এতিয়া ড্ৰাগছক লৈ এক বৈজ্ঞানিক জৰীপৰ (লোকপিয়ল) কাম কৰি আছে । এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য হৈছে নিচাৰ পৰিসৰ, ড্ৰাগছ যোগানৰ পথ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ভুক্তভোগীৰ জনগাঁথনিগত তথ্য উলিওৱা । বিশেষজ্ঞসকলে অনুভৱ কৰে যে এনে কাৰ্যই নীতি নিৰ্ধাৰকসকলক নিচাৰ উৎস ক’ত কেন্দ্ৰীভূত, কোনবোৰ পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰা হয় আৰু কেনেধৰণৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন সেই কথা বুজিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে । প্ৰায়ে অনুমান আৰু উৰাবাতৰিৰ ভিত্তিত যুঁজ দি অহা এই যুদ্ধত তথ্যই হয়তো আটাইতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ।
হয়তো সেইবাবেই পঞ্জাবৰ এই পৰীক্ষাৰ ওপৰত দেশৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে ।
কাৰণ, প্ৰতিজন ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী ভুক্তভোগীৰ আঁৰত কপুৰথালাৰ উক্ত মাতৃগৰাকীৰ দৰে কোনো এখন মুখ জড়িত হৈ আছে । তেওঁৰ কথাবোৰ কেৱল ন্যায়ৰ বাবে আৰ্তনাদ নহয়, বৰঞ্চ এক সতৰ্কবাণীহে । আৰু যিখন দেশে নিজৰ আটাইতকৈ গুৰুতৰ সামাজিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ভিতৰত এটাৰ সন্মুখীন হৈছে, সেয়ে তাৰ বাবে উক্ত সতৰ্কবাণীৰ ওপৰত ধ্যান দিয়াটো এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰজন্মক বচাবলৈ প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ব পাৰে । (আগলৈ)