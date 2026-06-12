নতুন দিল্লীত বিএছএফ-বিজিবিৰ যৌথ সংবাদমেল নোহোৱাকৈ সীমান্ত সমন্বয় সন্মিলনৰ সামৰণি
৪ দিনীয়াকৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয় বিএছএফ আৰু বিজিবিৰ সঞ্চালক প্ৰধান পৰ্যায়ৰ সীমান্ত সমন্বয় সন্মিলন ।
Published : June 12, 2026 at 12:58 PM IST
নতুন দিল্লী : সীমান্তত শান্তি বজাই ৰখা, সীমান্তৰ মাজেৰে হোৱা অপৰাধ প্ৰতিৰোধ আদি বিভিন্ন দিশত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে সময়ে সময়ে আলোচনাত মিলিত হয় । তাৰ অংশ হিচাপে ৮ জুনৰ পৰা ৪ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী (বিএছএফ) আৰু বাংলাদেশৰ সীমান্তৰক্ষী বাংলাদেশৰ (বিজিবি) মাজত অনুষ্ঠিত ৫৭ সংখ্যক সঞ্চালক প্ৰধান পৰ্যায়ৰ সীমান্ত সমন্বয় সন্মিলনৰ সামৰণি পৰে ।
অৱশ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত অব্যাহত থকা সংবেদনশীলতাৰ মাজতে ৪ দিনীয়া বৈঠকৰ সামৰণিত প্ৰথাগত যৌথ সংবাদমেল সম্বোধন নকৰাকলৈও প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । যৌথভাৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সন্মিলনৰ ফলাফল সম্পৰ্কে বৃহস্পতিবাৰে দুয়োপক্ষই স্বাক্ষৰ কৰা আনুষ্ঠানিক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰে ।
বিএছএফৰ সঞ্চালক প্ৰধান প্ৰবীণ কুমাৰ আৰু বিজিবিৰ সঞ্চালক প্ৰধান মেজৰ জেনেৰেল মহম্মদ আশ্ৰাফুজ্জামান ছিদ্দিকীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু অস্ত্ৰ সৰবৰাহ, মানৱ সৰবৰাহ, অনুপ্ৰৱেশ, নকল মুদ্ৰা, সীমান্তৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু সমন্বিত টহল ব্যৱস্থাকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় ।
বিবৃতি অনুসৰি দুয়োপক্ষই চোৰাংচোৱা বিনিময় বৃদ্ধি, সমন্বিত সীমান্ত টহল শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সীমাৰ মাজেৰে হোৱা অপৰাধ আৰু বিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মত হয় । অনুপ্ৰৱেশৰ ফলত দুয়োখন দেশতে সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগ সম্পৰ্কেও তেওঁলোকে আলোচনা কৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা কেইমাহমানত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে অনুপ্ৰৱেশ, সীমান্তত অপৰাধমূলক নেটৱৰ্ক আৰু চোৰাং ব্যৱসায়ৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে । যাৰ ফলত ৪০৯৬ কিলোমিটাৰ সীমান্তৰ স্পৰ্শকাতৰ অংশত সতৰ্কতাও বৃদ্ধি পাইছে ।
বিশ্লেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে যৌথ সংবাদমেল নোহোৱাটোৱে আলোচনা সঠিক দিশ নোহোৱাৰ ইংগিত নিদিয়ে যদিও ই এক সতৰ্ক কূটনৈতিক দৃষ্টিভংগী প্ৰতিফলিত কৰে কাৰণ দুয়োখন চৰকাৰে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ নকৰাকৈ জটিল দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ পৰিচালনা কৰিব বিচাৰে ।
নতুন দিল্লীত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰখ্যাত নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ ব্ৰিগেডিয়াৰ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) বি কে খান্নাই কয়, "এক চৰকাৰী বিবৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তই ইংগিত দিয়ে যে ৰাজহুৱা বাৰ্তা প্ৰেৰণতকৈ প্ৰতিষ্ঠানিক যোগাযোগৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । গতিকে দুয়োপক্ষই হয়তো যৌথভাৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰেছ বিবৃতি জাৰি কৰাত সন্মত হৈছিল ।"
তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো দুয়োপক্ষৰ মতে দুয়োটা সীমান্তৰক্ষী বাহিনীৰ মাজত পাৰস্পৰিক আস্থা আৰু পেছাদাৰী সহযোগিতাক পুনৰ দৃঢ় কৰি সন্মিলনৰ সামৰণি পৰে । প্ৰতিনিধি দলসমূহে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে যে এই বুজাবুজিয়ে সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা অধিক ফলপ্ৰসূ আৰু চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাত অৰিহণা যোগাব ।
পৰৱৰ্তী সঞ্চালক প্ৰধান পৰ্যায়ৰ সীমান্ত সমন্বয় সন্মিলন চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত ঢাকাত এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, য'ত নতুন দিল্লীৰ বৈঠকৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ ওপৰত দুয়োপক্ষই অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক :
অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত শক্তিৰ অন্বেষণ সমৃদ্ধি আৰু সম্ভাৱনাৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা