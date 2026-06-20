পহলগাম, লালকিল্লা আক্ৰমণক গৰিহণা ভাৰত-আছিয়ানৰ; সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
ভাৰত আৰু আছিয়ানৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সীমান্তৰ সীপাৰৰ অপৰাধৰ ফলপ্ৰসূ, ব্যাপক আৰু বহনক্ষমভাৱে প্ৰতিহত কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।
Published : June 20, 2026 at 9:52 AM IST
নতুন দিল্লী : কাশ্মীৰৰ পহলগাম আৰু দিল্লীৰ লালকিল্লাত ২০২৫ চনত সংঘটিত ভয়ানক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক ভাৰত আৰু আছিয়ানে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ সম্পৰ্কীয় ত্ৰয়োদশ আছিয়ান-ভাৰত জ্যেষ্ঠ বিষয়া বৈঠক (এছঅ’এমটিচি)ৰ সময়ত সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰা অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে ৷
শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি ভাৰত আৰু আছিয়ানৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে সন্ত্ৰাসবাদৰ সকলো ৰূপ আৰু প্ৰকাশৰ লগতে সীমান্তৰ সিপাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিয়ে ৷
১৭ জুনত ভাৰ্চুৱেলী অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত ভাৰতৰ ফালৰ পৰা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব (সন্ত্রাসবাদ বিৰোধী) বিনোদ বাহাদে আৰু আছিয়ান পক্ষৰ পৰা ফিলিপাইনছৰ স্বৰাজ আৰু স্থানীয় চৰকাৰ বিভাগৰ শান্তি আৰু শৃংখলাৰ উপ-সচিব নেষ্টৰ বি ছানাৰেছে সহ-অধ্যক্ষতা কৰে ৷
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে দুয়োপক্ষই সন্ত্ৰাসবাদক ইয়াৰ সকলো ৰূপ আৰু প্ৰকাশ, বিশেষকৈ সীমান্তৰ সিপাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদক তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰে ৷
২০২৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ২৬ জন নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে একে বছৰতে ১০ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ডকো তেওঁলোকে গৰিহণা দিয়ে ৷ দুয়োপক্ষই সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সীমান্তৰ সিপাৰৰ অপৰাধৰ ফলপ্ৰসূ, ব্যাপক আৰু বহনক্ষমভাৱে প্ৰতিহত কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিবৃতিত কয়, "সীমান্তৰ সিপাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদকে ধৰি সকলো ধৰণৰ আৰু প্ৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদক দুয়োপক্ষই তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে ৷ ২০২৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত ভাৰতৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত সংঘটিত ভয়ানক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আৰু ২০২৫ চনৰ ১০ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ডকো গৰিহণা দিয়ে ৷ দুয়োপক্ষই সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰা অপৰাধৰ ফলপ্ৰসূ, ব্যাপক আৰু বহনক্ষমভাৱে প্ৰতিহত কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷"
ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত আৰু আছিয়ানে সন্ত্ৰাসবাদ, অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, মানৱ সৰবৰাহ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক অপৰাধ আৰু চাইবাৰ অপৰাধৰ দৰে ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “আলোচনাৰ সময়ত দুয়োপক্ষই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আছিয়ান-ভাৰত কৰ্ম পৰিকল্পনাৰ অধীনত সন্ত্ৰাসবাদ, অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, মানৱ সৰবৰাহৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক অপৰাধ আৰু চাইবাৰ অপৰাধৰ দৰে ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷”
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠানিক সংযোগ আৰু সামৰ্থ বিকাশৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হৈছে ৷
মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৭ চনত ছিংগাপুৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ সম্পৰ্কীয় চতুৰ্দশ আছিয়ান-ভাৰত এছঅ’এমটিচিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব ৷