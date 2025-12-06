ভাৰত-ৰাছিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছে ৫ বছৰৰ অৰ্থনৈতিক ৰোডমেপ, ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেখুৱালে পথ
স্বাস্থ্য, গতিশীলতা আৰু প্ৰব্ৰজন, খাদ্য সুৰক্ষা, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময়কে ধৰি কেইবাটাও খণ্ডত সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে দুয়ো দেশে কেইবাখনো চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
Published : December 6, 2025 at 12:56 AM IST
নতুন দিল্লী: ৱাশ্বিংটনৰ শাস্তিমূলক শুল্ক আৰু নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই শুকুৰবাৰে অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনা ৰচনা কৰে । আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক কয় যে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত কৰা উচিত ।
সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পিছত মোদী আৰু পুটিনে আঠ দশকৰো অধিক পুৰণি ভাৰত-ৰাছিয়াৰ বন্ধুত্বক নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ মাজতো এই বন্ধুত্ব “ধ্ৰুৱতৰা” ৰ দৰেই স্থিৰ হৈ আছে ।
২০৩০ চনৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যসূচী চূড়ান্ত কৰাৰ উপৰিও স্বাস্থ্য, গতিশীলতা আৰু প্ৰব্ৰজন, খাদ্য সুৰক্ষা, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময়কে ধৰি একাধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে দুয়োপক্ষই কেইবাখনো চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েয় ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁক বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাই আৰু পিছত তেওঁৰ বাবে ব্যক্তিগত নৈশভোজৰ ব্যৱস্থা কৰি ২৩ সংখ্যক ভাৰত-ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ মঞ্চ তৈয়াৰ কৰে ।
মস্কোক অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱিত কৰাৰ বাবে অব্যাহত থকা অবিৰত প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণে পশ্চিমীয়া ৰাজধানীসমূহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ইউক্ৰেইনত যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ যোগান কৰ্তন কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘যোৱা আঠটা দশকত বিশ্বত বহু উত্থান-পতন দেখা গৈছে । মানুহে বহু প্ৰত্যাহ্বান আৰু সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । এই সকলোবোৰৰ মাজতো ভাৰত-ৰাছিয়াৰ বন্ধুত্ব এটা ধ্ৰুৱতৰাৰ দৰে হৈয়েই আছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু গভীৰ আস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠিত এই সম্পৰ্কই সদায় সময়ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আহিছে । আজি আমি এই ভেটিটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সহযোগিতাৰ সকলো দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ । অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাক নতুন শিখৰলৈ লৈ যোৱাটোৱে আমি পতা কথা-বতৰাত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ দুয়োপক্ষই ২০৩০ চনলৈকে অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ কাৰ্যসূচীত সহমতত উপনীত হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ বৈচিত্ৰময়, সুষম আৰু বহনক্ষম হ’ব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে ঘোষণা কৰে যে ভাৰতে শীঘ্ৰে ৰাছিয়াৰ নাগৰিকৰ বাবে বিনামূলীয়া ৩০ দিনৰ ই-টুৰিষ্ট ভিছা আৰু ৩০ দিনৰ গ্ৰুপ টুৰিষ্ট ভিছা মুকলি কৰিব ।
আনহাতে, নিজৰ ভাষণত পুটিনে কয়, ‘‘দুয়োপক্ষই বাৰ্ষিক বাণিজ্য বৰ্তমানৰ ৬৪ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু ভাৰতৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে ৰাছিয়া হৈছে তেল, গেছ, কয়লা আৰু অন্যান্য সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য যোগানকাৰী ৷’’
দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ ইন্ধনৰ নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান অব্যাহত ৰাখিবলৈ ৰাছিয়া সাজু হৈছে বুলিও ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাষণত কয় ৷ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ইংগিত দিয়ে যে মস্কোৱে ভাৰতীয় সামগ্ৰীসমূহক বজাৰ দখল কৰাত অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু ক্ষুদ্ৰ আৰু অত্যাধুনিক পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰ আৰু ভাসমান পাৰমাণৱিক শক্তিকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োদেশে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আগ্ৰহী । পুটিনে কয়, ‘‘ৰাছিয়াই পাৰমাণৱিক প্ৰযুক্তি, যেনে - চিকিৎসা আৰু কৃষি আদিৰ শক্তিহীন প্ৰয়োগতো ভাৰতক সহায় কৰিব পাৰে ।’’
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে শক্তি সুৰক্ষা ভাৰত-ৰাছিয়াৰ অংশীদাৰিত্বৰ এক শক্তিশালী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ হৈ আহিছে আৰু অসামৰিক পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । ‘‘আমি এই লাভজনক সহযোগিতা অব্যাহত ৰাখিম’’ - মোদীয়ে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘জটিল খনিজ খণ্ডত আমাৰ সহযোগিতা বিশ্বজুৰি সুৰক্ষিত আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ যোগান শৃংখল নিশ্চিত কৰাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ইয়াৰ দ্বাৰা স্বচ্ছ শক্তি, উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ উৎপাদন আৰু নতুন যুগৰ উদ্যোগত আমাৰ অংশীদাৰিত্বক সুনিৰ্দিষ্ট সহায় আগবঢ়োৱা হ’ব ।’’ এই আলোচনাত ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতেও স্থান পাই যদিও ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে সেই দেশত শান্তিৰ পোষকতা কৰিছে ।
মোদীয়ে কয়, ‘‘এই সমস্যাৰ শান্তিপূৰ্ণ আৰু স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কৰা সকলো প্ৰচেষ্টাক আমি আদৰণি জনাইছো । ভাৰত সদায় অৰিহণা যোগাবলৈ সাজু হৈ আহিছে আৰু আগলৈও আগবঢ়াই যাব ।’’ সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে ফলপ্ৰসূভাৱে মোকাবিলা কৰাৰ উপায়সমূহো মোদী-পুটিনৰ বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় ।
‘‘ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে দি অহা যুঁজত কান্ধত কান্ধ মিলাই কাম কৰি আহিছে । পহলগামত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণেই হওক বা ক্ৰকাছ চিটি হলত হোৱা কাপুৰুষৰ আক্ৰমণেই হওঁক - এই সকলোবোৰ কাণ্ডৰ শিপা একেই’’ - মোদীয়ে লগতে কয় ৷
তেওঁ কয় যে ভাৰতে দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰে যে সন্ত্ৰাসবাদ হৈছে মানৱতাৰ মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব ঐক্য আমাৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘দুয়োখন দেশৰ মাজত সংযোগ বৃদ্ধি কৰাটো এটা মূল অগ্ৰাধিকাৰ ।’’
মোদীয়ে কয়, ‘‘আমি আই এন এছ টি চি, উত্তৰ সাগৰীয় পথ আৰু চেন্নাই-ভ্লাডিভষ্টক কৰিডৰত নবীকৃত শক্তিৰে আগবাঢ়ি যাম । মই সুখী যে আমি এতিয়া মেৰু জলসীমাত ভাৰতীয় নাৱিকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিম । ইয়াৰ দ্বাৰা সমুদ্ৰক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতা শক্তিশালী হোৱাই নহয়, ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগো সৃষ্টি হ’ব ৷’’
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তৰ-দক্ষিণ পৰিবহণ কৰিডৰ(INSTC) হৈছে ভাৰত, ইৰাণ, আফগানিস্তান, আৰ্মেনিয়া, আজাৰবাইজান, ৰাছিয়া, মধ্য এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ মাজত মালবাহী পৰিবহণৰ বাবে ৭,২০০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বহু ধৰণৰ পৰিবহণ প্ৰকল্প । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জাহাজ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োপক্ষৰ দৃঢ় সহযোগিতাই মেক ইন ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীক শক্তিশালী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে পুটিনৰ অদম্য দায়বদ্ধতাকো তেওঁ প্ৰশংসা কৰে ।
‘‘বিগত ডেৰ-দুই দশক ধৰি তেওঁ নিজৰ নেতৃত্ব আৰু দৃষ্টিভংগীৰে এই সম্পৰ্কসমূহক লালন-পালন কৰি আহিছে । তেওঁৰ নেতৃত্বই সকলো পৰিস্থিতিত আমাৰ সম্পৰ্কক নতুন শিখৰলৈ লৈ গৈছে’’ - পুটিনৰ প্ৰশংসাৰে পঞ্চমুখ হৈ পৰা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনেদৰে কয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজত জনশক্তিৰ যোগাযোগৰ সুবিধাৰ বাবে স্বাক্ষৰিত দুখন চুক্তিৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
‘‘জনশক্তিৰ গতিশীলতাই আমাৰ জনসাধাৰণক সংযোগ কৰিব আৰু দুয়োখন দেশৰ বাবে নতুন শক্তি আৰু সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিব । ইয়াক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে আজি দুখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাত মই সুখী’’ - প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ বিবৃতিত পুটিনে কয়, ‘‘দুয়োখন দেশে নিৰাপত্তা, অৰ্থনীতি, বাণিজ্য আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । আমি বাৰ্ষিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ আশা কৰিছো ।’’
পুটিনে কয় যে ৰাছিয়াই শক্তি খণ্ডত নতুন দিল্লীৰ সৈতেও সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ কথা চিন্তা কৰিছে আৰু ভাৰতক নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ইন্ধনৰ যোগান ধৰিবলৈ সাজু হৈছে । তেওঁ কয়, ‘‘আমি সৰু মডিউলাৰ পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰ আৰু ভাসমান পাৰমাণৱিক শক্তিকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো সহযোগিতাৰ কথা ক’ব পাৰো । ৰাছিয়া, ভাৰত আৰু অন্যান্য দেশসমূহে ন্যায়সংগত আৰু বহুমেৰু বিশ্বৰ দিশত কাম কৰি আছে ।’’
(পি টি আই ইনপুটৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন)
