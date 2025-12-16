ETV Bharat / bharat

সন্ত্ৰাসবাদৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু জৰ্ডানৰ স্থিতি একে : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা ইবন আল হুছেইনৰ সৈতে প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হৈ সন্ত্ৰাসবাদ, উগ্ৰবাদ আৰু কট্টৰপন্থী প্ৰতিহত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ স্থিতিৰ প্ৰশংসা কৰে।

PM OMAN VISIT
ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা ইবন আল হুছেইনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (@narendramodi)
December 16, 2025

ওমান : সন্ত্ৰাসবাদ, উগ্ৰবাদ আৰু কট্টৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জৰ্ডান আৰু ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা বিন ইবন আল হুছেইনৰ শক্তিশালী স্থিতিৰ প্ৰশংসা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে কয় যে আম্মান আৰু নতুন দিল্লীৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে একেধৰণৰ, স্পষ্ট স্থিতি আছে ৷

ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা ইবন আল হুছেইনৰ সৈতে প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ বৈঠকত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে আমাৰ আলোচনাৰ সময়ত আমি এই বিষয়ত সহযোগিতা অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা বিন ইবন আল হুছেইনৰ মধ্যমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰি ১০ বছৰ পূৰ্বে নেতাগৰাকীৰ সৈতে হোৱা প্ৰথম সাক্ষাৎকাৰৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ৷

তেওঁ কয়, "মোৰ মনত আছে ২০১৫ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আঁৰত, হিংসাত্মক উগ্ৰবাদ প্ৰতিহত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এক অনুষ্ঠানত আমাৰ প্ৰথমখন বৈঠক ৷ তেতিয়াও আপুনি এই বিষয়ত প্ৰেৰণাদায়কভাৱে ভাষণ দিছিল ৷ মধ্যমতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা কেৱল আঞ্চলিক শান্তিৰ বাবেই নহয়, বিশ্ব শান্তিৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ আমি এই দিশত একেলগে সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি যাম ৷ আমি আমাৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ আন সকলো দিশ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিম ৷"

এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জৰ্ডান ভ্ৰমণৰ প্ৰথমটো দ্বিপাক্ষিক ভ্ৰমণ ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৮ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পেলেষ্টাইনলৈ যোৱাৰ পথত তেওঁ জৰ্ডানৰ মাজেৰে ট্ৰেনজিট কৰিছিল ৷ ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা ইবন আল হুছেইনৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মোদীয়ে কয়, "মোৰ লগতে মোৰ প্ৰতিনিধি দলটোক উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ বাবে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো ৷ ভাৰত-জৰ্ডানৰ সম্পৰ্কক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আপোনালোকে অতি ইতিবাচক ধাৰণাসমূহ ভাগ-বতৰা কৰিছে ৷ আপোনাৰ বন্ধুত্ব আৰু ভাৰতৰ প্ৰতি আপোনাৰ গভীৰ দায়বদ্ধতাৰ বাবে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো ৷"

"এই বছৰ আমি আমাৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰিছো ৷ এই মাইলৰ খুঁটিয়ে আমাক আগন্তুক বহু বছৰলৈ নবী শক্তিৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ৷ মই নিশ্চিত যে আজিৰ বৈঠকে আমাৰ সম্পৰ্কক এক নতুন গতি আৰু গভীৰতা প্ৰদান কৰিব ৷ আমি বাণিজ্য, সাৰ, ডিজিটেল প্ৰযুক্তি, আন্তঃগাঁথনি আৰু জনসাধাৰণৰ আদান-প্ৰদানৰ দৰে ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিম ৷" তেওঁ লগতে কয় ৷

জৰ্ডানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাফৰ হাছানে ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লা ইবন আল হুছেইনৰ আমন্ত্ৰণত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দেশখনত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিমানবন্দৰত আদৰণি জনায় । জৰ্ডানৰ ৰজাই ভাষণত জৰ্ডান-ভাৰতৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক আগুৱাই নিয়াৰ লগতে সহযোগিতাৰ নতুন পথ মুকলি কৰাৰ বিষয়ে কয় ।

