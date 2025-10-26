৫ বছৰৰ অন্তত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ভাৰত-চীনৰ প্ৰত্যক্ষ বিমান সেৱা
ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ পিছত কলকাতা-গুৱাংঝু পোনপটীয়া বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ।
Published : October 26, 2025 at 3:45 PM IST
কলকাতা : ৫ বছৰৰ অন্তত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত পোনপটীয়া বিমান সেৱা । এছিয়াৰ দুয়োখন শক্তিশালী দেশে অতি সতৰ্কতাৰে সম্পৰ্ক পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ এক প্ৰতীকী পদক্ষেপ হিচাপে দেখা গৈছে এই বিমান সেৱা । ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব এই বিমান সেৱা । বৃহত্তম বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা ইণ্ডিগ'ই চীনলৈ দৈনিক বিমান পৰিচালনা কৰিব । দেওবাৰে নিশা ১০ বজাত কলকাতাৰ পৰা চীনৰ গুৱাংঝুলৈ যাত্ৰা কৰিব বিমানখন । ইতিমধ্যে ভাৰত আৰু হংকঙৰ মাজত নিয়মীয়াকৈ বিমান সেৱা চলি আছে । তাৰ উপৰিও নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ পৰা ছাংহাই আৰু গুৱাংঝুলৈ অতিৰিক্ত বিমান সেৱা আৰম্ভ হ'ব ।
কলকাতাৰ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ মুৰব্বী ৰাজীৱ সিঙে কয় যে প্ৰত্যক্ষ বিমান সংযোগে লজিষ্টিক আৰু ট্ৰেনজিটৰ সময় হ্ৰাস কৰিব । ভাৰত আৰু চীন হৈছে বিশ্বৰ দুখন জনবহুল ৰাষ্ট্ৰ । আঞ্চলিক প্ৰভাৱৰ বাবে দুয়োখন দেশ প্ৰতিযোগিতাত কৌশলগতভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈয়েই আছে যদিও ২০২০ চনত হিমালয়ৰ সীমান্তত হোৱা মাৰাত্মক সংঘৰ্ষৰ পিছত সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছিল ।
চৰকাৰে কয় যে বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হ'লে মানুহৰ মাজত যোগাযোগ বৃদ্ধি পাব আৰু দ্বিপাক্ষিক বিনিময়ৰ ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিককৰণত সহায়ক হ'ব । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছতে মূল বাণিজ্যিক অংশীদাৰ ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক হ্ৰাস হোৱাৰ বিপৰীতে বেইজিঙৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী হৈ পৰিছে ।
বন্দৰ চহৰ কলকাতাৰ চীনৰ সৈতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰাই শতিকা পুৰণি সম্পৰ্ক আছে । তেতিয়া চীনা প্ৰব্ৰজনকাৰীসকল ব্যৱসায়ী হিচাপে আহিছিল । ইণ্ডো-চাইনিজ ফিউজন খাদ্য চহৰখনৰ প্ৰিয় প্ৰধান খাদ্যৰ পৰিচয় হৈ আছে ।
কলকাতাৰ ছাইনাটাউন জিলা টাংৰাৰ নাগৰিক সমাজৰ নেতা চেন খোই কুইয়ে কয়, "যিসকলৰ চীনত আত্মীয় আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এক ডাঙৰ খবৰ । বিমান সংযোগে বাণিজ্য, পৰ্যটন আৰু ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণ বৃদ্ধি কৰিব ।"
ঔদ্যোগিক আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধিৰ বাবে চীনৰ কেঁচামালৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰি বেইজিঙৰ সৈতে ভাৰতে যথেষ্ট বাণিজ্যিক ঘাটি চলাই আছে । যোৱা বছৰ ৰাছিয়াত আৰু আগষ্ট মাহত চীনত তেওঁলোকৰ নেতাসকলৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ পিছত নতুন দিল্লী আৰু বেইজিঙৰ মাজত সম্পৰ্ক কিছু সুস্থিৰ পৰিৱেশলৈ আহিছিল ।
বাণিজ্যিক মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা মাহত চীনৰ পৰা ভাৰতৰ আমদানি ১১ বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক হৈছে । যি ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ তুলনাত ১৬ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰতৰ পৰা চীনলৈ ৰপ্তানি ১.৪৭ বিলিয়ন ডলাৰ, তুলনামূলকভাৱে কম যদিও বহু বছৰ ধৰি প্ৰায় ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে ।
ক'ভিড মহামাৰীৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল । যাৰ ফলত মাহত প্ৰায় ৫০০ খন বিমানৰ সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ২০২০ চনত সীমান্ত সংঘৰ্ষৰ পিছত সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটে, য'ত কমেও ২০ গৰাকী ভাৰতীয় আৰু ৪ জন চীনা সৈন্য নিহত হৈছিল । ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি নতুন দিল্লীয়ে চীনৰ বিনিয়োগৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা কটকটীয়া কৰাৰ লগতে টিকটককে ধৰি শ শ এপ নিষিদ্ধ কৰিছিল ।
কিন্তু শেহতীয়াকৈ ভাৰতত চীনৰ দূতাবাসৰ মুখপাত্ৰ ইউ জিঙে কয় যে এই মাহত হিন্দুৰ উৎসৱ দীপাৱলীত প্ৰতিটো পক্ষৰ জোৱানসকলে মিঠাইৰ উপহাৰ বিনিময় কৰে, যিটোৱে সদিচ্ছাৰ ইংগিত দিছে ।
