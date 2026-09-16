ETV Bharat / bharat

শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কক ইউএপিএৰ অধীনত নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাবাদী সংগঠন ঘোষণা গৃহমন্ত্ৰণালয়ৰ

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগীৰ অংশ হিচাপে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

India Adds Shahzad Bhatti Network To List Of Banned Terrorist Organisations Under UAPA
শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কক নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাবাদী সংগঠন ঘোষণা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 7:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কক নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাবাদী সংগঠন ঘোষণা ৷ অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ)আইন চমুকৈ ইউএপিএৰ অধীনত বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰণালয়ে এই ঘোষণা কৰে ৷ ভাৰতীয় গেজেটত চৰকাৰী অধিসূচনাযোগে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে শ্বাহজাদ ভট্টী নেটৱৰ্কৰ উদ্দেশ্য হৈছে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ কৰিবলৈ নিৰীহ যুৱক-যুৱতী আৰু স্থানীয় অপৰাধীক জড়িত কৰা আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা ।

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগীৰ অংশ হিচাপে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এক্সত এক পোষ্টত শ্বাহে কয়, ‘‘এই গোটটো যুৱক-যুৱতী আৰু সাধাৰণ অপৰাধীক সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি উচটনি দিয়াৰ উপৰিও সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত । ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক গাঁথনি আৰু সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ তন্ত্ৰক লক্ষ্য কৰি ছিণ্ডিকেটটোৱে ঘৃণনীয় ডিজিটেল কন্টেন্টো প্ৰকাশ কৰে ।’’

উল্লেখ্য যে বিগত সময়ছোৱাত ভাৰতৰ নিৰাপত্তা সংস্থাই কেবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তেওঁলোকক জেৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ নিৰাপত্তা সংস্থাই বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ ১৪ খন জিলাত অভিযান চলাই দুই শতাধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্কৰ হৈ দেশত সন্ত্ৰাস বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰায় ৮০ খন এজাহাৰ ৰুজু কৰা হৈছিল । অসমতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কমেও চাৰিগৰাকী এনে সদস্য ৷

TAGGED:

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্ক
অবৈধ কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ আইন
BANNED TERRORIST ORGANISATIONS
SHAHZAD BHATTI NETWORK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.