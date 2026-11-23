ভাৰত এক বৃহৎ শক্তি, মোদী দ্বিতীয় সৰ্বাধিক প্ৰভাৱশালী নেতা: এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্সক লৈ বিজেপি-কংগ্ৰেছৰ তুমুল বাকবিতণ্ডা
২০২৬ চনৰ ল’ৱি ইনষ্টিটিউট এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্সে এছিয়াৰ শক্তি আৰু প্ৰভাৱ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ১৩১টা সূচকৰ ভিত্তিত ২৭ খন দেশ আৰু অঞ্চলক স্থান দিছে ।
Published : November 23, 2026 at 4:27 PM IST
নতুন দিল্লী : ল’ৱি ইনষ্টিটিউটৰ ‘এছিয়া শক্তি সূচকাংক ২০২৬’ (Asia Power Index 2026) অনুসৰি, বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ভাৰতে এক 'বৃহৎ শক্তি' হিচাপে নিজৰ স্থান সুদৃঢ় কৰি তুলিছে আৰু এছিয়াৰ তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ শক্তিশালী দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দ্বিতীয় সৰ্বাধিক প্ৰভাৱশালী আঞ্চলিক নেতা হিচাপে মূল্যায়ন কৰা হৈছে ।
২০২৬ চনৰ এই সূচকাংকত ভাৰতৰ শক্তিৰ স্ক’ৰ ০.৫ পইণ্ট বৃদ্ধি পাই ৪০.৫ পইণ্ট হৈছেগৈ । ইয়াৰ ফলত ২০১৮ চনৰ পাছত চীনৰ সৈতে ভাৰতৰ শক্তিৰ ব্যৱধান সৰ্বনিম্ন পৰ্যায়লৈ হ্ৰাস পাইছে । এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ১০০ পইণ্টৰ ভিতৰত ক্ৰমে ৭৮.৯ আৰু ৭৩.৬ স্ক’ৰ লাভ কৰি আমেৰিকা আৰু চীন ২০২৬ চনৰ বাবে 'এছিয়াৰ মহাশক্তি' হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
ASIA POWER INDEX: In 2026, the top five countries for overall power in Asia are the United States, China, India, Japan and Russia. Australia remains sixth in this year’s ranking. https://t.co/qrk0mc8Z8y https://t.co/VVdHc9oo5H— The Lowy Institute (@LowyInstitute) November 22, 2026
এছিয়া শক্তি সূচকাংক ২০২৬-ত উল্লেখ কৰা হৈছে, "২০১৮ চনত এই সূচকাংক আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ শক্তিৰ ব্যৱধান এতিয়ালৈকে সৰ্বনিম্ন পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । অৱশ্যে চীনৰ শক্তি এতিয়াও ভাৰততকৈ ৮০ শতাংশ বেছি ।"
প্ৰতিবেদনখনৰ মতে, ভাৰতে চলিত বৰ্ষত এক বৃহৎ শক্তি হিচাপে নিজৰ স্থিতি অধিক সুদৃঢ় কৰিছে আৰু এছিয়াত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছে । আঞ্চলিক প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহলৈ ব্ৰহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিক্ৰীয়ে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা নেটৱৰ্ক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । ইয়াৰ উপৰি সুস্থিৰ বাণিজ্যিক আৰু বিনিয়োগ সম্পৰ্কৰ বাবে ভাৰত উক্ত কমসংখ্যক দেশৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে, যাৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক দুৰ্বল হোৱা নাই ।
প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশে এতিয়া কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ নতুন মডেলসমূহৰ ওপৰত পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাই আছে, য'ত নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু অৰ্থনীতিসমূহে উদ্ভাৱন আৰু বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰতিযোগিতাত নামিছে । আমেৰিকা আৰু চীনৰ এআই কোম্পানীসমূহৰ আধিপত্যই এই দুই মহাশক্তি আৰু বিশ্বৰ বাকী দেশসমূহৰ মাজত থকা বিশাল ব্যৱধানক স্পষ্ট কৰি তোলে ।
২০২৬ চনৰ ল’ৱি ইনষ্টিটিউট এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্সে এছিয়াত কাৰ কিমান শক্তি আৰু প্ৰভাৱ আছে সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ১৩১টা সূচকৰ ভিত্তিত ২৭ খন দেশ আৰু অঞ্চলক স্থান দিছে ।
সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, চলিত বছৰটো অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰতৰ বাবে মিশ্ৰিত আছিল; কিয়নো দেশখনৰ ‘অৰ্থনৈতিক সক্ষমতা’ৰ স্ক’ৰ সামান্য হ্ৰাস পাই ২৬.৪ পইণ্ট হৈছে যদিও ভাৰতে তৃতীয় স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে টকাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে (আইএমএফ) অৰ্থনীতি জোখাৰ পদ্ধতিত অনা গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনে ভাৰতৰ আপেক্ষিক জিডিপি অৱস্থান তললৈ নমাই আনিছে । ইয়াৰ লগতে বিদেশলৈ যোৱা বিনিয়োগো প্ৰায় ২০ বিলিয়ন ডলাৰ হ্ৰাস পাইছে ।
অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ ‘ভৱিষ্যতৰ সম্পদ’ শিতানত পৰা নাই; বৰঞ্চ উন্নত অৰ্থনৈতিক পূৰ্বাভাসৰ বাবে এই শিতানত ভাৰতৰ স্ক’ৰ বৃদ্ধি পাই ৫৬.২ পইণ্ট হৈছেগৈ । ই দেশখনৰ সন্মুখত থকা বিশাল সম্ভাৱনাকে সূচায় । প্ৰতিবেদনখনত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে কূটনৈতিক প্ৰভাৱ আছিল ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দিশ আৰু যিটো বছৰত বেছিভাগ দেশেই পিছলি পৰিছিল, সেই বছৰতো ভাৰতৰ এই স্ক’ৰ মাত্ৰ সামান্য হ্ৰাস পাই ৭০.৩ পইণ্টত সুস্থিৰ হৈ থাকে ।
সামগ্ৰিকভাৱে ২০২৬ চনত ভাৰতে সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক অগ্ৰগতি (+২.৩) লাভ কৰি ৪৩.৮ পইণ্টত উপনীত হৈছে । সাংস্কৃতিক প্ৰচাৰ, তথ্যৰ প্ৰবাহ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজৰ আদান-প্ৰদান— এই তিনিওটা দিশতে হোৱা উন্নতিৰ বাবেই এয়া সম্ভৱ হৈছে । আনহাতে, ভাৰতে অৰ্থনৈতিক সক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক পইণ্ট (-০.৭) হেৰুৱাইছে । ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিৰক্ষা নেটৱৰ্ক (+২.১), ভৱিষ্যতৰ সম্পদ (+১.২) আৰু সামৰিক সক্ষমতা (+০.৫) শিতানত ভাৰতৰ উন্নতি হৈছে । এই বছৰ স্থিতিস্থাপকতা, অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক আৰু কূটনৈতিক প্ৰভাৱৰ স্ক’ৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ।
নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্স ২০২৬-ত উল্লেখ কৰা হৈছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আঞ্চলিক নেতৃত্বৰ বিষয়ে বিশেষজ্ঞসকলৰ মূল্যায়ন যথেষ্ট উন্নত হৈছে । যাৰ ফলত ভাৰতে তিনিটা স্থান ওপৰলৈ উঠিছে । এতিয়া তেওঁক চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ পাছতে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক প্ৰভাৱশালী আঞ্চলিক নেতা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।"
সূচকাংকটোৰ মতে, ২০২৬ চনত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি আৰু কূটনীতিয়ে মিশ্ৰিত ফলাফল দেখুওৱাৰ পাছতো এছিয়াত দেশখনৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে, "আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আৰু বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত থকা আপেক্ষিক স্থিৰতাৰ বাবে ভাৰত সেই মাত্ৰ পাঁচখন দেশৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে, যাৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ স্ক’ৰ হ্ৰাস পোৱা নাই । ইয়াৰ ফলত ভাৰতে দুটা স্থান ওপৰলৈ উঠি সপ্তম স্থান লাভ কৰিছে । আনহাতে, আঞ্চলিক প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াত ব্ৰহ্মছ মিছাইল বিক্ৰীৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা নেটৱৰ্কৰ স্ক’ৰ ১৮.৬ পইণ্টলৈ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ ফলত ভাৰত দুটা স্থান আগবাঢ়ি নৱম স্থানত উপনীত হৈছে ।"
প্ৰতিবেদনখনত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে, "এই সকলোবোৰ উন্নতিয়ে ২০২৩ চনৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতক ইয়াৰ ‘পাৱাৰ ইল্ড’ অৰ্থাৎ সম্পদৰ ভিত্তিত আশা কৰা শক্তি আৰু প্ৰকৃত সামগ্ৰিক স্ক’ৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিছে । বৰ্ধিত ভৱিষ্যতৰ সম্পদৰ স্ক’ৰৰ সৈতে মিলি ই এই কথা সূচায় যে ভাৰতে ইয়াৰ বৰ্ধিত প্ৰভাৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিব ।"
শেহতীয়া সূচকাংক অনুসৰি, আমেৰিকা (৭৮.৯) আৰু চীনৰ (৭৩.৬) মাজৰ শক্তিৰ স্ক’ৰৰ ব্যৱধান হ্ৰাস পাই এতিয়া মাত্ৰ ৫.৩ পইণ্ট হৈছেগৈ । ২০১৮ চনত এই সূচকাংক আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত এয়াই হৈছে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সৰ্বনিম্ন ব্যৱধান । ইয়াৰ উপৰি দুই দেশৰ সামৰিক সক্ষমতাৰ ব্যৱধানো এই পৰ্যন্ত সৰ্বনিম্ন পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ।
আমেৰিকাৰ কূটনৈতিক প্ৰভাৱ ছয় পইণ্ট হ্ৰাস পাই ৭৬.৭ পইণ্ট হৈছেগৈ, যিটো এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ পতন আৰু একেৰাহে চতুৰ্থটো বাৰ্ষিক অৱনতি । ইয়াৰ মূল কাৰণসমূহ হৈছে ইৰাণৰ যুদ্ধ, শাস্তিমূলক শুল্ক নীতি আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৈতে সামৰিক অনুশীলন হ্ৰাস কৰাৰ আহ্বান ।
দক্ষিণ-পূব এছিয়া কাৰ্যসূচী আৰু এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্সৰ সঞ্চালক হাণ্টাৰ মাৰ্ষ্টনে কয়, "অস্থিৰতাৰ পাছতো আঞ্চলিক শক্তিৰ ভাৰসাম্য এতিয়াও স্পষ্টভাৱে দ্বি-মেৰুকেন্দ্ৰিক হৈ আছে । আমেৰিকা আৰু চীনৰ আধিপত্য এতিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে আৰু কোনো মধ্যমীয়া শক্তিৰ গোট বা বৰ্ধিত একনায়কত্ববাদী মিত্ৰতাই তেওঁলোকক আঁতৰাব পৰা নাই ।"
এছিয়া শক্তি সূচকাংকক লৈ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত বাক-বিতণ্ডা
বিজেপিয়ে ল’ৱি ইনষ্টিটিউটৰ ‘এছিয়া পাৱাৰ ইণ্ডেক্স ২০২৬’ প্ৰতিবেদনখনে ভাৰতৰ বৰ্ধিত কৌশলগত, অৰ্থনৈতিক, কূটনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক শক্তিৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰা বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে কৈছে যে "ভাৰত আজিও বহু পিছপৰি আছে" ।
लोवी इंस्टीट्यूट की Asia Power Index 2026 रिपोर्ट भारत की बढ़ती सामरिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करती है। 40.5 अंकों के साथ भारत ने एशिया की तीसरी प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। कूटनीतिक प्रभाव, भविष्य के संसाधनों, आर्थिक संबंधों, रक्षा नेटवर्क और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति इसकी स्पष्ट झलक है। एक ओर दुनिया भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाकर नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत की बढ़ती शक्ति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावी नेतृत्व को स्वीकार कर रही हैं, तो कांग्रेस को देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने में परेशानी क्यों होती है? भारत अब केवल संभावनाओं वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। #AsiaPowerIndex2026— Sambit Patra (@sambitswaraj) November 23, 2026
প্ৰতিবেদনখনৰ ফলাফলসমূহ দাঙি ধৰি বিজেপিৰ সাংসদ সম্বিত পাত্ৰই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ বিশ্বজনীন প্ৰভাৱ নিৰন্তৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ লগতে কয়, "কূটনৈতিক প্ৰভাৱ, ভৱিষ্যতৰ সম্পদ, অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক, প্ৰতিৰক্ষা নেটৱৰ্ক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱৰ দৰে ক্ষেত্ৰসমূহত ভাৰতৰ অগ্ৰগতিয়ে এই কথাই স্পষ্টকৈ প্ৰতিফলিত কৰে ।"
Chandigarh: On the Lowy Institute's 2026 Asia Power Index report, Congress MP Manish Tewari says, "The Lowy Institute is a respected institute. It's a think tank. I had the occasion to go and speak there 16 years ago. They periodically come out with reports. They have a technology tracker and a global power index. I have not read the report. But suffice it to say, going back to 1947, India has its own unique place in global affairs, and we really do not need anybody's endorsement for that."— IANS (@ians_india) November 23, 2026
আনহাতে, কংগ্ৰেছ সাংসদ মনীষ তিৱাৰীয়ে কয় যে ভাৰতে নিজৰ অৱস্থান প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কোনো বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন নাই । তেওঁ কয়, "ল’ৱি ইনষ্টিটিউট অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এটা সন্মানীয় গৱেষণা সংস্থা... অৱশ্যে মই প্ৰতিবেদনখন পঢ়া নাই । তেওঁলোকৰ এটা প্ৰযুক্তি সূচকাংক আছে, এটা বৃহৎ শক্তিৰ সূচকাংক আছে । ১৯৪৭ চনৰ পৰাই বিশ্বত ভাৰতৰ নিজা এক সুকীয়া স্থান আছে । আমি সদায়েই এক বৃহৎ শক্তি হৈ আহিছোঁ । আমাৰ অন্তৰ্নিহিত শক্তিসমূহ জানিবলৈ আমাক প্ৰকৃততে কাৰো অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন নাই ।"
Mumbai, Maharashtra: On the Lowy Institute's 2026 Asia Power Index report, Congress leader Husain Dalwai says, "...China is in first place, and we are at number two. But do you know the difference between China and us? They are at 80, and we are at 40. They keep talking about just anything. Why do they keep saying that it is growing, it is growing? Poverty is increasing here. Education has shut down here. In China, 100% of the people are literate. Here, you have shut down one lakh schools. What are you talking about? Why did China move ahead? What did China do initially? It simply gave people two morsels of food and provided everyone with education. We are still so far behind today, and you are shutting down schools..."— IANS (@ians_india) November 23, 2026
আন এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা হুছেইন ডালৱায়ে ভাৰতত এতিয়াও "দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি পাই আছে" বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "...চীন প্ৰথম স্থানত আছে আৰু আমি দ্বিতীয় স্থানত আছোঁ । কিন্তু চীন আৰু আমাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো আপুনি জানেনে ? তেওঁলোক ৮০-ত আছে আৰু আমি ৪০-ত আছোঁ । তেওঁলোকে কিয় বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে দেশৰ উন্নতি হৈছে, সঁচাকৈয়ে উন্নতি হৈছেনে ? ইয়াত দৰিদ্ৰতা বাঢ়িহে গৈছে ।"
চৰকাৰক কটাক্ষ কৰি ডালৱায়ে কয়, "শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । চীনত ১০০ শতাংশ লোকেই শিক্ষিত । ইয়াত আপোনালোকে এক লাখ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিছে । আপোনালোকে কি কথা কৈ আছে ? চীন কিয় আগবাঢ়ি গ’ল ? চীনে আৰম্ভণিতে কি কৰিছিল ? তেওঁলোকে কেৱল মানুহক দুমুঠি অন্ন আৰু সকলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল । আমি আজিও বহু পিছপৰি আছোঁ ।"
এই সমালোচনাৰ মাজতে সম্বিত পাত্ৰই বিৰোধীক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি কয়, "যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই ভাৰতৰ বৰ্ধিত শক্তি আৰু বিশ্বজনীন নেতৃত্বক স্বীকাৰ কৰিছে, সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলে দেশৰ সফলতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি নিৰন্তৰ নেতিবাচক কথা বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ।"
পাত্ৰই লগতে কয়, "যেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ভাৰতৰ বৰ্ধিত শক্তি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফলপ্ৰসূ নেতৃত্বক স্বীকাৰ কৰিছে, তেতিয়া দেশৰ এই সফলতাক মানি ল’বলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কিয় অসুবিধা হৈছে সেয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট কৰা উচিত । ভাৰত এতিয়া কেৱল সম্ভাৱনাপূৰ্ণ দেশ হৈ থকা নাই; ই এক বিশ্বশক্তি হিচাপে নিজৰ পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।"