আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস : বিজেপি-আৰএছএছে মুক্ত সাংবাদিকতাৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ খাৰ্গেৰ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস : বিজেপি-আৰএছএছে মুক্ত সাংবাদিকতাৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ খাৰ্গেৰ
Published : May 3, 2026 at 3:19 PM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে দেওবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ বিষয়টোক লৈ বিজেপি-আৰএছএছক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে তেওঁলোকৰ (বিজেপি-আৰএছএছ) বাৰ্তা স্পষ্ট যে স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিকতাক শাস্তি দিয়া হ’ব আৰু আজ্ঞাধাৰীক পুৰস্কৃত কৰা হ’ব । খাৰ্গেই অভিযোগ কৰে যে সংবাদ মাধ্যমৰ একাংশক শাসকীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কণ্ঠলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে, আনহাতে যিসকলে প্ৰশ্ন সুধিবলৈ অটল থাকে, তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি লোৱা হয় ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত এক্সত এক পোষ্টত খাৰ্গেই কয় যে ২০১৪ চনৰ পৰা বিশ্ব প্ৰেছ স্বাধীনতা সূচকাংকত ভাৰতৰ স্থান ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে আৰু সংঘ পৰিয়ালে সংবাদকক্ষক নিস্তব্ধ কৰিবলৈ আইনী কাঠামো ক্ৰমান্বয়ে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । খাৰ্গেই কয় যে দেশে এক তীব্ৰ আৰু অনস্বীকাৰ্য বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ৷ কিয়নো ২০১৪ চনৰ পৰা বিজেপি শাসনৰ অধীনত বিশ্ব প্ৰেছ স্বাধীনতা সূচকাংকত ভাৰতৰ স্থান ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাই ১৫৭ নম্বৰ স্থানত ৰৈছেগৈ ।
On World Press Freedom Day, the nation must confront a stark and undeniable reality. Since 2014, India’s position in the World Press Freedom Index has steadily declined, falling to 157th place, under the BJP regime.— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 3, 2026
কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে এক্সত কয়, ‘‘প্ৰকৃত অৰ্থত মুক্ত প্ৰেছ চৰকাৰৰ গুণ গাবলৈ বা ইয়াৰ ব্যৰ্থতা লুকুৱাবলৈ নহয় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে কৰ্তৃত্বক প্ৰশ্ন কৰা, ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰা আৰু কাৰ্যভাৰত থকাসকলক জবাবদিহি কৰা । সাংবাদিকসকল হৈছে সত্যৰ ৰক্ষক । পণ্ডিত নেহৰুৱে কোৱাৰ দৰে, 'প্ৰেছৰ স্বাধীনতা কেৱল এটা শ্লোগান নহয়, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অপৰিহাৰ্য বৈশিষ্ট্য ।' বৰ্তমানৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ অধীনত সেই অত্যাৱশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যটোৰ সৈতে গুৰুতৰভাৱে আপোচ কৰা হৈছে ।’’
তেওঁ কয়, "সংঘ পৰিয়ালে সংবাদকক্ষক নিস্তব্ধ কৰিবলৈ আইনী কাঠামোক ক্ৰমান্বয়ে অস্ত্ৰৰ দৰে সজ্জিত কৰিছে । মানহানি আইন, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিধান আৰু ব্যাপক অপৰাধমূলক বিধি ন্যায়ৰ আহিলা হিচাপে নহয়, ভয় দেখুৱাৰ আহিলা হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে ।"
২০১৪ চনৰ পৰা ২০২০ চনৰ ভিতৰত ১৩৫ জনতকৈ অধিক সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ, আটক বা জেৰা কৰা হৈছে বুলি তেওঁ দাবী কৰে ৷ খাৰ্গেই লগতে কয় যে ২০১৪ চনৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ভিতৰত ৩৬ জন সাংবাদিক কাৰাগাৰত ভৰোৱা হৈছে । নিৰ্যাতনৰ পৰিসৰ তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, ইউএপিএৰ দৰে কঠোৰ আইনৰ অধীনত কেইবাজনো সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
‘‘একে সময়তে হিংসা আৰু শাস্তিহীনতাৰ বহু বেছি বিৰক্তিকৰ আৰ্হিৰ উন্মেষ ঘটিছে । বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত নিজৰ কাম কৰাৰ বাবে সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছে ।’’ খাৰ্গেই অভিযোগ কৰে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘উত্তৰ প্ৰদেশত ৰাঘৱেন্দ্ৰ বাজপেয়ী, ছত্তীশগড়ত মুকেশ চন্দ্ৰকাৰ, উত্তৰাখণ্ডত ৰাজীৱ প্ৰতাপ সিং আৰু হাৰিয়ানাত ধৰ্মেন্দ্ৰ সিং চৌহানে প্ৰত্যেকেই দুৰ্নীতি আৰু জনস্বাৰ্থৰ বিষয়ৰ ওপৰত বাতৰি কৰি আছিল । আজি তেওঁলোক ক্ষমতাৰ বিৰুদ্ধে সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে মূল্য দিবলগীয়া হোৱা সাংবাদিকৰ উদাহৰণ হৈ পৰিছে ।’’
‘‘আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰা মতে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত সকলো অংশীদাৰৰ গভীৰ আত্মনিৰীক্ষণৰ সময় আহি পৰিছে’’ বুলি খাৰ্গে কয় । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল ক্ষমতাত থকাসকলে গণতন্ত্ৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া নীতি-নিয়ম সদায় বজাই ৰাখিব লাগিব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
তেওঁ কয় যে এই নীতিসমূহৰ পৰা যিকোনো বিচ্যুতি যদি সময়ৰ লগে লগে টিকি থাকিবলৈ দিয়া হয়, তেন্তে স্বাভাৱিক আৰু আনকি গ্ৰহণযোগ্য হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ যাৰ ফলত গণতান্ত্ৰিক নীতি-নিয়ম, মূল্যবোধ, প্ৰতিষ্ঠান আৰু তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়োৱা লোকসকলৰ স্থায়ী ক্ষতি হ’ব । সেয়েহে সেই সময়ৰ চৰকাৰে নিজকে সম্ভৱপৰ উচ্চতম মানদণ্ডত ৰাখিব লাগিব বুলি খাৰ্গেই দৃঢ়তাৰে কয় ।
