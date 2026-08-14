ETV Bharat / bharat

স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬ : ১,০৫৭ গৰাকীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা আৰু সেৱা পদক

৭৫৬ গৰাকীয়ে লাভ কৰিছে সেৱা পদক । ৯২ গৰাকী জোৱানক বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি পদক প্ৰদান ।

Representative image
স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬ : ১০৫৭ গৰাকীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা আৰু সেৱা পদক (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ২০২৬ চনৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন সেৱাৰ বাবে আগবঢ়োৱা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ বিজয়ীসকলৰ নামঘোষণা কৰা হৈছে । এইবাৰ আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সেৱা, গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা (এইচজিএণ্ড চিডি) আৰু কাৰেকচনেল ছাৰ্ভিচেছৰ ১০৫৭ গৰাকী জোৱানক সাহসিকতা আৰু সেৱা পদকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে ।

গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি সাহসিকতাৰ বাবে মুঠ ৩০১ গৰাকী কৰ্মীক সাহসিতকাৰ পদক প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে এই আন ৭৫৬ গৰাকী কৰ্মীয়ে সেৱা পদক লাভ কৰিবলৈ সাহসিকতাৰ পদক (জি এম) লাভ কৰা ৩০১ গৰাকী জোৱানৰ ভিতৰত ২৭২ গৰাকী আৰক্ষী আৰু ২৯ গৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক ।

জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিবলৈ সাহসেৰে চৰকাৰী কৰ্তব্য পালন ,অপৰাধ প্ৰতিৰোধ বা অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সকলক সাহসিকতাৰ পদক প্ৰদান কৰা হয় । এমএইচএয়ে এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰে যে ৩০১ গৰাকী সাহসিকতাৰ পদক লাভ কৰাসকলৰ ভিতৰত ১৯৭ গৰাকী বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ, ৫১ গৰাকী জম্মু-কাশ্মীৰৰ, ১২ গৰাকী উত্তৰ-পূবৰ আৰু ৪১গৰাকী অন্যান্য অঞ্চলৰ।

৭৫৬ গৰাকীয়ে সেৱাৰ পদক লাভ কৰিছে :

মুঠ ৯২ গৰাকী জোৱানক বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি পদক প্ৰদান কৰা হৈছে । ৯২ গৰাকীৰ ভিতৰত ৮৩ গৰাকী আৰক্ষী সেৱা, চাৰিগৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, তিনিগৰাকী অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহৰক্ষী সেৱা আৰু দুগৰাকী কাৰেকচনেল ছাৰ্ভিচেছৰ ।

ইয়াৰ উপৰিও ৬৬৪ গৰাকী কৰ্মীক প্ৰশংসনীয় সেৱাৰ বাবে পদকৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । এমএছএম লাভ কৰা ৬৬৪ গৰাকীৰ ভিতৰত ৬০৬ গৰাকী আৰক্ষী সেৱা, ২৮ গৰাকী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, ১৮ গৰাকী অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহৰক্ষী সেৱাৰ আৰু ১২গৰাকী কাৰেকচনেল ছাৰ্ভিচেছৰ।

প্ৰদান কৰা পদকসমূহৰ সেৱা-ভিত্তিক বিভাজন:

পদকৰ নামআৰক্ষী সেৱাঅগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা

এইচ জি এণ্ড চি ডি সেৱা

কাৰেকচনেল ছাৰ্ভিচেছমুঠ

বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ

পদক (পিএছএম)

৮৩

০৪

০৩

০২

৯২
প্ৰশংসনীয় সেৱাৰ বাবে পদক

৬০৬

২৮

১৮

১২

৬৬৪

লগতে পঢ়ক :অস্ত্ৰ এৰি খোজ দিলে ৰেম্পত: নক্সালবাদী শিবিৰৰ পৰা ফেশ্বন জগতলৈ অবিশ্বাস্য যাত্ৰা!

দেশৰ এক লক্ষাধিক স্কুলত এজন শিক্ষক, ৫ হাজাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীশূন্য়, ১০ লক্ষাধিক শিক্ষক পদ খালী

TAGGED:

স্বাধীনতা দিৱস
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
গৃহৰক্ষী
POLICE AND FIRE SERVICES PERSONNEL
PRESIDENTS MEDAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.