১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব আয়কৰ আইন, ২০২৫
২০২৬-২৭ৰ বাজেটত কৰ আইনত কৰা পৰিৱৰ্তন নতুন আইনখনত হ’ব অন্তৰ্ভুক্ত ।
By PTI
Published : February 1, 2026 at 1:40 PM IST
নতুন দিল্লী : অহা ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব আয়কৰ আইন,২০২৫ । এই সন্দৰ্ভত নিয়ম আৰু কৰ ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰ-পত্ৰ অতি শীঘ্ৰেই অৱগত কৰা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে । দেওবাৰে লোকসভাত বাজেট ভাষণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা সদৰী কৰে ।
বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে ঘোষণা কৰা অনুসৰি ছয় দশক পুৰণি কৰ আইনখনৰ পৰিৱৰ্তে আয়কৰ আইন, ২০২৫ অহা ১ এপ্ৰিলৰ পৰা বলবৎ হ’ব । উল্লেখ্য় যে ২০২৬-২৭ চনৰ বাজেটত কৰ আইনত কৰা পৰিৱৰ্তনসমূহ এই নতুন আইনখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।
লোকসভাত বাজেট ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে কয়, "এই (প্ৰত্যক্ষ কৰ সংহিতা) অভিলেখ সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু আয়কৰ আইন ২০২৫ অহা ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব । সৰলীকৃত আয়কৰ নিয়ম আৰু প্ৰ-পত্ৰসমূহ অতি শীঘ্ৰে অৱগত কৰা হ'ব । ফলত কৰদাতাসকলে কোনো সমস্য়াৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ প্ৰয়োজন অনুসৰি পৰ্যাপ্ত সময় লাভ কৰিব ।"
সাধাৰণ নাগৰিকে অসুবিধা নোহোৱাকৈ মানি চলিব পৰাকৈ প্ৰ-পত্ৰসমূহ নতুনকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় । ২০২৫ চনৰ আই টি আইন ৰাজহ প্ৰয়োগ আৰু কৰ হাৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই । ই কেৱল প্ৰত্যক্ষ কৰ আইনক বুজিবলৈ সহজ কৰিছে, অস্পষ্টতা আঁতৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ ফলত গোচৰৰ পৰিসৰ হ্ৰাস পাইছে । ১৯৬১ চনৰ আয়কৰ আইনখনৰ তুলনাত ইয়াৰ পাঠ্যৰ পৰিমাণ আৰু ধাৰা প্ৰায় ৫০ শতাংশ হ্ৰাস পোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে ।
এই নতুন কৰ আইনখনে মূল্যায়ন বৰ্ষ আৰু পূৰ্বৰ বছৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আঁতৰাই কৰ সময়সীমা সৰল কৰিছে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে একক 'কৰ বৰ্ষ'ৰ কাঠামো স্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি কৰদাতাসকলে সময়সীমাৰ পিছত আইটিআৰ দাখিল কৰিলেও টিডিএছ ৰিফাণ্ড দাবী কৰিব পাৰে । এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক জৰিমনা নোহোৱাকৈ এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব পাৰিব বুলিও কয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।