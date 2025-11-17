ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা : বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়োৱা এইসকলে লাভ কৰিলে বঁটা...
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰামোজী ৰাওৰ স্মৃতিত ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
Published : November 17, 2025 at 8:09 AM IST
হায়দৰাবাদ : পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত ৰামোজী ৰাওৰ ৮৯ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেওবাৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান । এই উপলক্ষে ইংৰাজীৰ পৰা তেলুগুলৈ আৰু তেলুগুৰ পৰা তেলুগু সংস্কৰণৰ দুখন অভিধানো মুকলি কৰা হয় ।
ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ লগতে এই অনুষ্ঠানত দেশৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । যিসকলে ৰামোজী ৰাওক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁক প্ৰশংসা কৰে । ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চেৰুকুৰী কিৰণে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জনায় ।
অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাধাকৃষ্ণণে ৰামোজী ৰাওক দূৰদৰ্শী বুলি অভিহিত কৰে আৰু ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা তেওঁৰ প্ৰতি সজীৱ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব বুলি আশা কৰে । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে এখন সৰু গাঁৱৰ পৰা অহা ৰামোজী ৰাৱে এখন 'ৰাজ্য'(Kingdom) সৃষ্টি কৰিছিল ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ পথ প্ৰদৰ্শকে নাছিল, দূৰদৰ্শীও আছিল । ৰাধাকৃষ্ণণে কয়, "পৃথিৱীত দুই ধৰণৰ প্ৰেৰণা আৰু মনোভাৱ আছে, গ্ৰুপ আৰু দল, দুয়োটা দেখাত একে, কিন্তু ইয়াৰ মাজত এক বৃহৎ পাৰ্থক্য আছে । এটা দলে এটা দলৰ ভিতৰত এটা গ্ৰুপৰ যত্ন লয়, আনহাতে এটা গ্ৰুপে সমগ্ৰ দলৰ যত্ন লয় । ৰামোজী ৰাওৱে এক দলীয় মনোভাৱ গঢ়ি তুলিছিল ।"
তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাইও ৰামোজী ৰাওৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ ৰামোজী ৰাওক কল্পনা আৰু জাতি-নিৰ্মাণৰ টাইটান বুলি অভিহিত কৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাত উৎকৃষ্টতাক উজ্জ্বল কৰি তোলা হৈছে ।
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কয় যে শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ নামত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বঁটাসমূহ পুলিৎজাৰ আৰু দাদাছাহেব ফালকে বঁটাৰ সমতুল্য হ'ব । শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ সৈতে থকা দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ কথাও সোঁৱৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মিডিয়া টাইকুনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকৰ সেৱাৰ জৰিয়তে চিনেমাৰ বাহিৰেও তেলুগু ৰাজ্যৰ লোকৰ জীৱন গঢ় দিছিল ।
তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এ ৰেবন্ত ৰেড্ডীয়েও শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কিমান অতিথি পৰায়ণ আছিল সেই কথাও স্মৰণ কৰে । তেওঁ এক আখ্যান স্মৰণ কৰে য'ত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষই ৰেড্ডীক মন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে এজন ভাল বিধায়ক হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । ৰেড্ডী আৰু আন তিনিজন নিৰ্বাচিত বিধায়কে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল এই আশাত যে তেওঁলোকে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাবলৈ তেওঁৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰিব । তেওঁ শ্ৰী ৰামোজী ৰাওক প্ৰশংসা কৰি কয় যে ৰামোজী ফিল্ম চিটি হায়দৰাবাদৰ চতুৰ্থ আশ্চৰ্য্য হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে ।
ভাৰতৰ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডু আৰু ভাৰতৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনাইও শ্ৰী ৰামোজী ৰাওৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ কথা স্মৰণ কৰে । অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী কে ৰাম মোহন নাইডু আৰু কেন্দ্ৰীয় খনি মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীও উপস্থিত থাকে ।
- ২০২৫ চনৰ ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাপ্ৰাপকসকল
সাংবাদিকতা ক্ষেত্ৰত উৎকৰ্ষ বঁটা : জয়দীপ হৰ্দিকাৰ - এজন বিশিষ্ট সাংবাদিক আৰু লেখক হৰ্দিকাৰে দুটা দশকৰো অধিক সময় ভাৰতৰ গ্ৰাম্য বাস্তৱতাৰ ওপৰত গভীৰ সহানুভূতি আৰু অন্তৰ্দৃষ্টিৰে প্ৰতিবেদন দি আহিছে । তেওঁৰ কামে প্ৰান্তীয় কণ্ঠক শক্তিশালী কৰা আৰু উন্নয়নৰ মানৱীয় মাত্ৰাক ৰাষ্ট্ৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি আহিছে ।
যুৱ আইকন বঁটা : শ্ৰীকান্ত বল্লা - বল্লাণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু অধ্যক্ষ তথা এম আই টিৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বল্লা স্থিতিস্থাপকতা আৰু সৰ্বাংগীন নেতৃত্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । তেওঁৰ উদ্যোগে বহনক্ষম উৎপাদনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক সৱলীকৰণ কৰি আহিছে ।
কলা আৰু সংস্কৃতিৰ উৎকৰ্ষ বঁটা : অধ্যাপক সতুপতি প্ৰসন্ন শ্ৰী - ১৯ টা জনজাতীয় ভাষাৰ লিপি সৃষ্টি কৰা দূৰদৰ্শী পণ্ডিত অধ্যাপক শ্ৰীয়ে ভাৰতৰ থলুৱা সাহিত্যিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে । আদিকাবি নান্নয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে তেওঁ সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু ভাষিক সবলীকৰণৰ নেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে ।
গ্ৰাম্য উন্নয়নত উৎকৰ্ষ বঁটা : আমলা অশোক ৰুইয়া- 'জল মাতৃ' (Water Mother) নামেৰে জনপ্ৰিয় ৰুইয়াই উদ্ভাৱনীমূলক পানী সংগ্ৰহৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে খৰাং প্ৰৱণ গাঁওসমূহক সহায় কৰি আহিছে । আকাৰ চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁৰ কামে সমগ্ৰ ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত জীৱিকা, জল সুৰক্ষা আৰু আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।
মানৱ সেৱাত উৎকৰ্ষ বঁটা : আকাশ টেণ্ডন - পেহচান – দ্য ষ্ট্ৰীট স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক টেণ্ডনে দিল্লী-এনচিআৰৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰি এক আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে । তেওঁৰ মিছনে পিছপৰা সম্প্ৰদায়সমূহৰ বাবে মৰ্যাদা, সুযোগ আৰু সৱলীকৰণক সামৰি লৈছে ।
উইমেন এচিভাৰ এৱাৰ্ড : পল্লবী ঘোষ- মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ভীকভাৱে যুঁজি ঘোষে ১০ হাজাৰৰো অধিক মহিলা আৰু শিশুক উদ্ধাৰ কৰি ৭৫ হাজাৰতকৈ অধিক লোকৰ জীৱন প্ৰভাৱিত কৰিছে । ইমপেক্ট এণ্ড ডাইলগ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁ উদ্ধাৰ, পুনৰ সংস্থাপন আৰু পুনৰ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচেষ্টাসমূহৰ নেতৃত্ব দিয়ে ।
বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৰ্ষ বঁটা : অধ্যাপক মাধৱী লাতা গালি - আইআইএছচি বেংগালুৰুৰ এগৰাকী অগ্ৰণী ভূ-কাৰিকৰী অভিযন্তা অধ্যাপক লাথাই চেনাব ৰে'লৱে দলঙকে ধৰি বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পত অৰিহণা যোগাইছে । চেণ্টাৰ ফৰ ছাষ্টেনেবল টেকন'লজিছৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁ উদ্ভাৱনক আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ অভিযান্ত্ৰিক নেতাসকলক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে ।
অনুষ্ঠানটোৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল ৰামোজী ফাউণ্ডেশ্যনৰ তত্বাৱধানত ৰামোজী অভিধানৰ উন্মোচন । ইংৰাজীৰ পৰা তেলুগুলৈ সংস্কৰণ উন্মোচন কৰে এম ভেংকয়া নাইডুৱে আৰু তেলুগুৰ পৰা তেলুগু সংস্কৰণ উন্মোচন কৰে ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনাই ।