অৰুণাচলৰ চিয়াং নদীত মৎস্য চিকাৰ, সংৰক্ষণ আৰু সোণালী মাছৰ কাহিনী

অৰুণাচলৰ চিয়াং নদীত মৎস্য চিকাৰ, সংৰক্ষণ আৰু সোণালী মাছৰ কাহিনী
'টাইগাৰ অব দ্য ৰিভাৰ'ক সুৰক্ষাৰ দাবী । অৰুণাচলৰ নদীত বিদেশী মৎস্য চিকাৰীৰ ভিৰ, সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ পৰ্যটনৰ নতুন সম্ভাৱনা ।
Published : May 19, 2026 at 7:36 PM IST
তেজপুৰ : মহা শক্তিধৰ চিয়াং নদীয়ে গভীৰ উপত্যকা আৰু ঘন অৰণ্য ভেদ কৰি য'ৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে, সেই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব সীমান্তৰ দুৰ্গম অঞ্চলত নদীবোৰ কেৱল এক জলধাৰা নহয় । এই নদীবোৰে অঞ্চলটোৰ পৰিচয়, জীৱন-জীৱিকা, সংস্কৃতি, জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য আৰু মৎস্য চিকাৰ তথা নদী সংৰক্ষণভিত্তিক এক নতুন পৰিৱেশ-পৰ্যটন অৰ্থনীতি বহন কৰি আহিছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি পৰিচিত পাছিঘাটৰ মাজেৰে বৈ যোৱা চিয়াং নদী উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্তিমখন বন্য আৰু অবিকৃত নদীৰ ভিতৰত অন্যতম । হিমালয়ৰ পৰা অহা ঠাণ্ডা, অক্সিজেনসমৃদ্ধ এই নদীৰ পানীত বিশ্বৰ কিছুমান দুষ্প্ৰাপ্য মিঠাপানীৰ মাছে বাস কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় হৈছে সোণালী মাছ বা 'গ'ল্ডেন মাহশীৰ' । মাছমৰীয়াসকলৰ মাজত ই 'টাইগাৰ অব দ্য ৰিভাৰ' নামেৰে জনাজাত ।
এই মাছবিধৰ অসমীয়া নাম হৈছে মহাশ'ল । আনহাতে, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে Tor putitora, ইংৰাজী নাম Golden Mahseer আৰু ইয়াক ডিমাছা ভাষাত নায়ুং (Nayung) নামেৰে জনা যায় । এই মাছবিধৰ সোৱাদ আৰু ইয়াৰ বৃহদাকাৰৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মাছমৰীয়াসকলৰ মাজত ই অতি জনপ্ৰিয় ।
দশকজুৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নদীবোৰে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মৎস্য চিকাৰী আৰু দুঃসাহসিক পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে । আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, ফ্ৰান্স, হলেণ্ড, জাপান আৰু থাইলেণ্ডৰ দৰে দেশৰ বহু মাছমৰীয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ কেৱল মাছ ধৰিবলৈয়ে নহয়, বৰঞ্চ প্ৰকৃতিৰ মাজত পৃথিৱীৰ অন্যতম শক্তিশালী মিঠাপানীৰ মাছৰ সৈতে পানীত এখন যুঁজ কৰাৰ ৰোমাঞ্চকৰ অনুভৱ কৰিবলৈ আহে ।
এই নদীবোৰৰ সৈতে নিবিড়ৰভাৱে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এজন হৈছে পাছিঘাটৰ মৎস্য চিকাৰীৰ গাইড টাপিৰ ডাৰাং । বহু বছৰ ধৰি তেওঁ চিয়াং উপত্যকাৰ নদীবোৰ অন্বেষণ কৰি পৰ্যটকসকলক মাছধৰা অভিযানৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ নদীৰ প্ৰতি বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ বিষয়ে টাপিৰে ইটিভি ভাৰতক বিশেষভাৱে কয়, “বহুতে সোধে, বিদেশীসকল ইমান দূৰলৈ কেৱল মাছ ধৰিবলৈ কিয় আহে ? উত্তৰটো সহজ— আমাৰ নদীবোৰত এনে বিৰল আৰু শক্তিশালী মাছ আছে, যিবোৰ কেৱল হিমালয়ান অঞ্চলতহে পোৱা যায় । ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বিখ্যাত হৈছে 'গ'ল্ডেন মাহশীৰ' । ইয়াৰ শক্তি আৰু যুঁজাৰু স্বভাৱেই ইয়াক বিশ্বৰ অন্যতম ৰোমাঞ্চকৰ মিঠাপানীৰ মাছ হিচাপে বিখ্যাত কৰি তুলিছে ।”
সোণালী আঁহ আৰু অপাৰ শক্তিৰ বাবে পৰিচিত এই সোণালী মাছ কেৱল দ্ৰুতবেগী, স্বচ্ছ আৰু অক্সিজেনসমৃদ্ধ নদীতহে টিকি থাকিব পাৰে । স্থৱিৰ বা বোকাময় পানীত এই মাছ বাচি নাথাকে । সেইবাবেই অৰুণাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, নেপাল, ভূটান আদি হিমালয়ান অঞ্চলৰ নদীবোৰ এই মাছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাসস্থান ।
গ'ল্ডেন মাহশীৰৰ উপৰি চিয়াং অৱবাহিকাৰ নদীবোৰত চকলেট মাহশীৰ আৰু বিশাল গুঁইচ কেটফিশ্বো পোৱা যায় । এইবোৰ মাছমৰীয়া আৰু গৱেষক উভয়ৰে বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূর্ণ । টাপিৰৰ মতে, চিয়াং, কামেং, সোৱণশিৰি আৰু য়িংকিয়ং অঞ্চলৰ নদীবোৰত এতিয়াও বহু অজ্ঞাত জলজ প্ৰজাতি লুকাই আছে । এইবাৰ ইংলেণ্ডৰ এজন মৎস্য চিকাৰীয়ে এক চকলেট মাহশীৰ ধৰাৰ পিছত পুনৰ নদীত এৰি দিয়ে ।
তেওঁ কয়, “বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকসকলে এতিয়াও এই নদীবোৰত নতুন মাছ আৰু জলজ পোক-পতংগ আৱিষ্কাৰ কৰি আছে । সেইবাবে আমাৰ নদী পৰিৱেশ সুৰক্ষিত ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।”
সময়ৰ লগে লগে মৎস্য চিকাৰভিত্তিক পৰ্যটন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু স্থানীয় পৰিয়ালৰ বাবে জীৱিকাৰ অন্যতম উৎস হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে । অৰুণাচললৈ অহা পৰ্যটকসকলে স্থানীয় হোমষ্টেত থাকি গাইড আৰু টেক্সি ভাৰা কৰে আৰু স্থানীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ লগতে বিভিন্ন মৎস্য চিকাৰ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে । ফলত পৰিৱেশ ধ্বংস নকৰাকৈ সংৰক্ষণভিত্তিক পৰ্যটনে বহু লোকক উপাৰ্জনৰ নতুন পথ দেখুৱাইছে ।
কিন্তু এই গুৰুত্বপূর্ণ নদীবোৰ বৰ্তমান বিভিন্ন বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ডাইনামাইট ব্যৱহাৰ কৰি মাছধৰা, বিদ্যুৎ প্ৰবাহেৰে মাছমৰা, ব্লিচিং পাউডাৰ বা বিষাক্ত উদ্ভিদৰ ৰস ব্যৱহাৰৰ দৰে অবৈধ পদ্ধতিয়ে বহু নদীৰ জলজ পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি পেলাইছে । এই ধ্বংসাত্মক কাৰ্যকলাপে কেৱল ডাঙৰ মাছেই নহয়, কণী, পোনা, পোক-পতংগ আৰু নদীৰ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অণুজীৱসমূহকো নিঃশেষ কৰি পেলায় ।
টাপিৰে সকীয়াই দিয়ে, “মাছ কেৱল খাদ্য বা পৰ্যটনৰ বাবেই গুৰুত্বপূর্ণ নহয় । মাছেই নদীক সুস্থ কৰি ৰাখে । যেতিয়া মানুহে নদীত ডাইনামাইট বা বিষ ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া সমগ্ৰ পৰিৱেশ ব্যৱস্থায়ে ধ্বংস হয় । ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰকৃতিৰ লগতে নদীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা মানুহৰ জীৱিকাতো পৰে ।”
আনহাতে, পথ নিৰ্মাণ, বন ধ্বংস, ভূমিক্ষয় আৰু বৃহৎ বান্ধ প্ৰকল্পৰ ফলতো নদীবোৰৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশ সলনি হৈ আহিছে । পাহাৰৰ মাটি খহি নদীত পৰাৰ ফলত পানী বোকাময় হৈ পৰে, যাৰবাবে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় আৰু মাহশীৰৰ দৰে সংবেদনশীল মাছ টিকি থাকিব নোৱাৰে ।
স্থানীয় মৎস্য চিকাৰীসকলৰ মতে, আগতে অৰুণাচলৰ নদীবোৰত ২৫-৩৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বিশাল গ'ল্ডেন মাহশীৰ সঘনাই দেখা গৈছিল । কিন্তু এতিয়া তেনে মাছ দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰিছে ।
টাপিৰে কয়, “আগতে আমাৰ নদীবোৰ অধিক স্বচ্ছ আৰু সুস্থ আছিল । নদীবান্ধ নিৰ্মাণ আৰু অতিমাত্ৰা ভূমিক্ষয়ৰ পিছত বহু নদী বোকাময় হৈ পৰে । মাহশীৰ এনে পৰিস্থিতিত বাচি নাথাকে । কাৰণ সিহঁতৰ বাবে স্বচ্ছ আৰু অক্সিজেনসমৃদ্ধ পানীৰ প্ৰয়োজন ।”
সংৰক্ষণবিদসকলৰ মতে, যদি এতিয়াই সঠিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, তেন্তে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই হয়তো এই অপূৰ্ব মাছবোৰক বন্য পৰিৱেশত কেতিয়াও দেখা নাপাব । বৰ্তমান বিশেষজ্ঞ আৰু স্থানীয় লোকসকলে নিয়ন্ত্ৰিত 'হুক এংলিং' বা বৰশীৰে মাছধৰা আৰু পৰম্পৰাগত নিয়মিত জাল ব্যৱহাৰৰ পক্ষে মত প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বিস্ফোৰক, বিদ্যুৎ আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছে ।
'কেটচ এণ্ড ৰিলিজ' অৰ্থাৎ ধৰা আৰু এৰি দিয়া পদ্ধতিও এতিয়া জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে । এই প্ৰক্ৰিয়াত মাছ ধৰি পুনৰ নদীত এৰি দিয়া হয় ।
গ'ল্ডেন মাহশীৰৰ কাহিনী এতিয়া কেৱল বিনোদনমূলক মাছধৰাৰ কাহিনী নহয় । ই পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, নদী সুৰক্ষা আৰু বিশ্বৰ অন্যতম সমৃদ্ধ মিঠাপানীৰ পৰিৱেশ ব্যৱস্থাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ এক বৃহৎ আন্দোলনত পৰিণত হৈছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে চিয়াঙৰ দৰে নদীবোৰ সংস্কৃতি, জীৱিকা আৰু পৰিচয়ৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত । এই নদীবোৰক ৰক্ষা কৰাৰ অৰ্থ হৈছে জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ লগতে নদীৰ কাষত বাস কৰা অগণন জনগোষ্ঠীৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰা ।
অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ মাজেৰে চিয়াং নদীৰ সোঁত আজিও বৈ আছে । সেই সোঁতে বিশ্ববাসীৰ বাবে এক গুৰুত্বপূর্ণ বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে । সেয়া হৈছে সংৰক্ষণ আৰু পৰ্যটন হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়িব পাৰে । কিন্তু সময় থাকোঁতেই নদীবোৰ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব বুলিও টাপিৰে কয় ।