২৫ লাখ টকীয়া এখন বিশেষ বিয়াৰ কাৰ্ড; যাক বনাবলৈ কি প্ৰয়োজন হ’ল জানে ! বিশ্বাস নহ’ব

২৫ লাখ টকীয়া এখন বিশেষ বিয়াৰ কাৰ্ড; যাক বনাবলৈ কি প্ৰয়োজন হ’ল জানে ! বিশ্বাস নহ’ব
গণেশ, শিৱ-পাৰ্বতী আৰু লক্ষ্মী-নাৰায়ণকে ধৰি ৬৫ গৰাকী দেৱতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি খোদিত কৰা বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ।
Published : January 23, 2026 at 5:17 PM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান) : এখন বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । কাৰণ এই বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন আন দহখন বিয়াৰ কাৰ্ডৰ দৰে নহয় । নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ব্য়তিক্ৰমী ৰূপত । ৰূপেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই কাৰ্ডখন ।
সোণ-ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়তেই এই বহুমূলীয়া ধাতুৰে তৈয়াৰ কৰা কাৰ্ডখন সমগ্ৰ দেশতে আলোচনাৰ বিষয় হৈছে । এই কাৰ্ডখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিমান ৰূপ ব্য়ৱহাৰ কৰা হৈছে আপুনি জানিলে আচৰিত নহৈ নোৱাৰে ।
এই কাৰ্ডখন প্ৰস্তুত কৰোতে ৩ কিলোগ্ৰাম ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ব্য়তিক্ৰমী কাৰ্ডখনত আন এক উল্লেখেযোগ্য় দিশ হৈছে ইয়াত ৬৫ গৰাকী দেৱ-দেৱীৰ জটিলভাৱে খোদিত ছবি আছে । কাৰ্ডখন ডিজাইন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ এবছৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে ।
শ্ৰুতি জোহৰিৰ বিয়াখন স্মৰণীয় কৰি বলৈ কইনাৰ পিতৃ শিৱ জোহৰিয়ে ৩ কেজি ৰূপেৰে প্ৰস্তুত কৰে এই নিমন্ত্ৰণী কাৰ্ডখন । কাৰ্ডখনৰ আকাৰ ৮ x ৬.৫ ইঞ্চি আৰু ইয়াৰ গভীৰতা ৩ ইঞ্চি । প্ৰতিখন কাৰ্ডৰ ব্যয় হৈছে প্ৰায় ২৫ লাখ টকা । এই কাৰ্ডখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ এবছৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ।
এই ৰূপালী কাৰ্ডখনত ১২৮টা পৃথক খণ্ড আছে । প্ৰতিটোতে গণেশ, ৰাম দৰবাৰ, শিৱ-পাৰ্বতী আৰু লক্ষ্মী-নাৰায়ণকে ধৰি ৬৫ গৰাকী দেৱতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি জটিলভাৱে হাতেৰে খোদিত কৰা হৈছে । বিশেষ কথাটো হৈছে এই কাৰ্ডখন পৰম্পৰাগত, হাতেৰে নিৰ্মিত পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল কোনো নখ বা স্ক্ৰু ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ।
পিতৃ দেউতা শিৱ জোহৰিয়ে তেওঁৰ কন্য়া শ্ৰুতিৰ বিবাহ স্মৰণীয় কৰিবলৈ এই ৩ কিলোগ্ৰাম ৰূপেৰে নিমন্ত্ৰণী পত্র তৈয়াৰ কৰে । তেওঁ কয়, "পত্রৰ আকাৰ ৮x৬.৫ ইঞ্চি আৰু গভীৰতা ৩ ইঞ্চি, য'ত নিৰ্মাণত প্ৰায় ২৫ লাখ টকা ব্য়য় কৰা হৈছে। এবছৰ ধৰি এই পত্র তৈয়াৰ কৰিবলৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে । এই ৰূপৰ পত্রত মুঠ ১২৮ টা ভিন্ন অংশ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ প্ৰতীক :
কইনাৰ ককা গোপাল ছোণীয়ে কয়, "এই বিবাহৰ কাৰ্ডখন আমাৰ পৰিয়ালৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ মোৰ ল'ৰাই ইয়াত সকলো দেৱ-দেৱীৰ ছবি অংকন কৰিছে, যিটো আমাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ সৈতেও জড়িত ।"
আনহাতে কইনাৰ পিতৃ শিৱ জোহৰিয়ে কয় যে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল ১২৮ টা টুকুৰা এটা ফ্ৰেমত এনেদৰে ফিট কৰা যাতে খোদিত শিল্পৰ সৌন্দৰ্য বজাই ৰাখিব পাৰে । প্ৰতিটো মূৰ্তি পৃথকে পৃথকে ডিজাইন আৰু একত্ৰিত কৰা হৈছিল, যাতে সমগ্ৰ কাৰ্ডখন মন্দিৰৰ দৰে আছিল ।
বিশেষত্ব কি :
শিৱ জোহৰিয়ে কয় যে এই কাৰ্ডখনৰ মাজত ভগৱান গণেশৰ ছবি আছে । তেওঁৰ সোঁহাতে দেৱী পাৰ্বতী আৰু বাওঁহাতে ভগৱান শিৱ । তলত দেৱী লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণু । তিৰুপতি বালাজীৰ আন দুটা ৰূপও চিত্ৰিত কৰা হৈছে, তলত ভগৱানৰ দুৱাৰৰ ৰক্ষকসকলৰ লগতে দেৱীসকলে চোৱাৰ আৰু এখন দীপৰ প্লেট ধৰি আছে ।
কাৰ্ডখনৰ বাহিৰৰ ফালে (চৌদিশে) অষ্ট লক্ষ্মীক অংকন কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ লগতে দেৱী (দাসী)কো চিত্ৰিত কৰা হৈছে । এই অনন্য ৰূপালী কাৰ্ডখন এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু চহৰখনত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।