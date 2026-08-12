ETV Bharat / bharat

অংগ্ৰেজ, কংগ্ৰেছ, বিদেশী, পৰদেশী... কোনটো তোমাৰ নাম ?

নামকৰণৰ এই অনন্য পৰম্পৰা প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈকে চলি থাকিল । আধাৰকাৰ্ড, ৰেচনকাৰ্ড আৰু অন্যান্য পৰিচয় পত্ৰকে ধৰি চৰকাৰী নথি-পত্ৰত এই নামসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰখা হৈছে ।

GAYA UNIQUE FAMILY NAMES
আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড আদিত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই নামসমূহ লিখা হৈছে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 10:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গয়া(বিহাৰ): অসমীয়াত এটা ফকৰা যোজনা আছে - নামটোনো কি, কামতহে আচল পৰিচয় ৷ সঁচাকৈয়ে মানুহৰ নামটোৱে মানুহক মাথোঁ এটা চিনাকিহে দিয়ে ৷ বাকী মানুহৰ পৰিচয় কামেৰেহে হয় ৷

বিহাৰৰ গয়া জিলাৰ আমাছ পঞ্চায়তৰ ভূপনগৰ গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালে ব্যতিক্ৰমী নামৰ বাবে চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ এই কথাষাৰ পৰিয়ালটোৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰযোজ্য যেন অনুভৱ হৈছে ৷ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি পৰিয়ালটোৰ বহু কেইজন সদস্যৰ নাম এক অদ্ভূতধৰণে বিদেশী, ইংৰাজ, কংগ্ৰেছ, পাঞ্জাবী, পৰদেশী, গুলাটি আৰু দেশী আদি ৰখা হৈছে ৷

এই নামবোৰ আৰু অধিক অনন্য হোৱা মূল কথাটো এয়ে যে এইবোৰ ডাকনাম নহয় ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড আৰু অন্যান্য পৰিচয় পত্ৰৰ লগতে চৰকাৰী নথিপত্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই নামসমূহ লিখা হৈছে ।

GAYA UNIQUE FAMILY NAMES
এই পথেৰে গ’লে সেই গাঁওখন পায় (ETV Bharat)

প্ৰয়াত বিদেশী মাঝিৰ পৰিয়ালটো ভূঞা মুছাহাৰ সম্প্ৰদায়ৰ । পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যই বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল, ৰাজনৈতিক দল, সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে জড়িত নামসমূহ তেওঁলোকৰ নাম হিচাপে ৰাখি আহিছে । এই অনন্য তথা ব্যতিক্ৰমী নামবোৰ শুনি মানুহে প্ৰথমতে হাঁহিৰ খোৰাক পায় বা আচৰিত হৈ পৰে ৷ অৱশ্যে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আন মানুহৰ এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আজিকালি সহজে গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে ৷

পৰিয়ালটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যা ৮৮ বছৰীয়া গুলাটি মাঝিয়ে কয়, ‘‘বছৰ বছৰ পূৰ্বে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে শিশুবোৰৰৰ কাষত যি দেখিছিল বা শুনিছিল, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই শিশুবোৰৰ নাম ৰাখিছিল । তেওঁলোক অশিক্ষিত আছিল অধিকাংশই গাঁও-বনাঞ্চলত বাস কৰিছিল ৷ গতিকে শিক্ষিত লোকে কেনে ধৰণৰ নাম বাছি লৈছিল, সেই কথা তেওঁলোকে নাজানিছিল ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সৰুতে মই সাপৰ দৰে লুটিয়াই ফুৰিছিলোঁ ৷ গতিকে তেওঁলোকে মোক গুলাটি বুলি মাতিবলৈ ধৰিলে ।’’

গুলাটিৰ মতে, প্ৰয়াত বিদেশী মাঝিক স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত তেওঁৰ পিতৃয়ে ইংৰাজসকলক কোৱাৰ দৰে ‘বিদেশী’ বুলি কৈছিল ৷ আনহাতে, আন এজন লোকে তেওঁৰ পুত্ৰৰ জন্মৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা দূৰৈত থকাৰ বাবে পৰদেশী ৰাখিছিল ৷

নামকৰণৰ এই অনন্য পৰম্পৰা প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈকে চলি থাকিল । পৰদেশী মাঝিৰ চাৰিজন পুত্ৰ আছিল ৷ তেওঁলোক ক্ৰমে - অংগ্ৰেজ, কংগ্ৰেছ, পাঞ্জাবী আৰু আন এজন বুলিয়েই ৰখা হৈছিল ৷ আনকি তেওঁলোকৰ এইধৰণৰ নামসমূহ প্ৰয়োজনীয় চৰকাৰী নথি-পত্ৰতো উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ত্ৰিশ বছৰীয়া অংগ্ৰেজ মাঝিয়ে কয়, ‘‘প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত ঘৰত মোক বেলেগ নামেৰে মতা হৈছিল ৷ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ সময়ত দেউতাই শিক্ষকক কৈছিল যে তেওঁলোকে ভালপোৱা যিকোনো নামেৰে মোৰ পঞ্জীয়ন কৰক ।’’

অংগ্ৰেজৰ পত্নী মমতা দেৱীয়ে কয়, ‘‘যেতিয়া মই বিয়া হৈ আহিছিলো, তেতিয়া মই জানিব কৰিছিলো যে পৰিয়ালটোত অংগ্ৰেজ, কংগ্ৰেছ, বাণাৰসী, পৰদেশী, বিদেশী, পাঞ্জাবী আদি নাম থকা বহুকেইজন লোক আছে । এই নামবোৰৰ আঁৰৰ কাহিনী অৱশ্যে মই নাজানো ।’’

আন একাংশৰ নাম ৰাজনৈতিক দল অথবা ব্ৰিটিছ পৰিচয়ৰ নামেৰে ৰখা হৈছিল যদিও ‘পাঞ্জাবী’ নামটো ৰাজ্যখনৰ নামেৰেই ৰখা হৈছিল । পাঞ্জাবীয়ে কয়, ‘‘সঠিক কাৰণটো নাজানো । আমি ঘৰতে শুনিছিলো যে দেউতাই পঞ্জাৱত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিছিল । হয়তো সেইবাবেই মোৰ নাম ৰাখিছিল পাঞ্জাবী ।’’

পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ নামবোৰ আনৰ বাবে আকৰ্ষণীয় যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু পৰিয়ালটোৰ প্ৰকৃত পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণকৈ বেলেগ । এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ মাঝিয়ে কয়, ‘‘মোৰ নামটোৱে হয়তো মানুহক মোক এজন বিশিষ্ট নেতা বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিব, কিন্তু আচলতে আমি দুখীয়া । মই পৰিয়ালটোৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ বেছি শিক্ষিত সদস্য ৷ মই অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছিলো । মই শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰো আৰু লগতে বনৰ পৰা ঔষধি গুণযুক্ত বনৌষধি গোটাই বিক্ৰী কৰো ।’’

কেইবাবছৰ ধৰি এই পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলক পঢ়োৱা স্থানীয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক জিতেন্দ্ৰ কুমাৰে কয়, ‘‘এই পৰিয়ালটোৱে দৈনিক মজুৰিৰ শ্ৰমৰ জৰিয়তে আৰু হাবিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ঔষধি গুণযুক্ত বনৌষধি বিক্ৰী কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে । তেওঁলোক উচ্চ শিক্ষিত নহ’বও পাৰে, কিন্তু তেওঁলোক সকলোৱেই অতি কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আৰু কেতিয়াও কামৰ পৰা পলায়ন নকৰে ৷’’

কুমাৰে কয় যে দুৰ্গম গ্ৰামাঞ্চলৰ লগতে বনাঞ্চলত এসময়ত অস্বাভাৱিক নাম দিয়াটো সাধাৰণ কথা আছিল । তেওঁ মন্তব্য কৰে যে মানুহবোৰ শিক্ষিত নাছিল ৷ গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক যি নাম মনলৈ আহে, সেই নামেই দিয়ে । এতিয়া গ্ৰামাঞ্চলতো মানুহে নাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান । এই গাঁৱত আন কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় নাম আছে, যেনে - বুট্টা মাঝি আৰু শনিচাৰা । এনে নাম প্ৰায়ে বনাঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলক দিয়া হৈছিল ।’’

স্থানীয় সমাজকৰ্মী শৈলেশ কুমাৰ মিশ্ৰই কয় যে তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অস্বাভাৱিক নামৰ সেই গাঁৱখনলৈ আহি আচৰিত হৈ গৈছিল । মিশ্ৰই কয়, ‘‘যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই ঠাইলৈ গৈছিলো, তেতিয়া মই হাঁহি নৰখাকৈ থাকিব নোৱাৰিলো ৷ কাৰণ তাত থকা লোকসকলৰ নামবোৰ ইমানেই আচহুৱা আছিল যে মই কৌতুহলীবশতঃ গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সেই নামবোৰৰ আঁৰৰ কাহিনীবোৰ সুধিয়েই পেলালোঁ ।’’

বিশেষকৈ শিশুবোৰৰ নাম ৰখাৰ ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সময়ৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ ধাৰণা সলনি হৈছে । মমতা দেৱীয়ে কয়, ‘‘আমি আমাৰ সন্তানক তেনেকৈ নাম দিয়া নাই । আমি তেওঁলোকৰ বাবে সহজ নাম বাছি লৈছিলো আৰু জ্ঞানী মানুহৰ পৰামৰ্শ লৈহে নামবোৰ দিছিলো ।’’

লগতে পঢ়ক: দেশৰ ৪.৭৬ কোটি যাত্ৰীৰ হাতত ৰে’ল ওৱান এপ, দৈনিক প্ৰায় ১০ লাখ টিকট বুকিং এই এপত

TAGGED:

ব্যতিক্ৰমী নামকৰণ
গয়াৰ পৰিয়ালৰ ব্যতিক্ৰমী নাম
ইটিভি ভাৰত অসম
GAYA BHUP NAGAR VILLAGE
GAYA UNIQUE FAMILY NAMES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.