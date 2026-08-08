ETV Bharat / bharat

নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য, এআইইউডিএফ দলত বাঢ়িছে আৰ্থিক বৰঙণিৰ পৰিমাণ

এআইইউডিএফ দললৈ ফাণ্ড বা আৰ্থিক অনুদানৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে ৷

AIUDF
এআইইউডিএফ দলত বাঢ়িছে আৰ্থিক বৰঙণিৰ পৰিমাণ (IANS & ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 6:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচনৰ সময়তে হওক বা অন্য দিনতে হওক শুভাকাংক্ষীয়ে পছন্দৰ ৰাজনৈতিক দললৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ায় ৷ এই তথ্যৰ উৎস ৰাজনৈতিক দলসমূহে সাধাৰণতে গোপনে ৰাখে ৷ সেয়ে সহজে গম পোৱা নাযায় কোনে কিমান টকা দললৈ অনুদান দিলে ?

কিন্তু শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ আইনৰ বাবে প্ৰতিটো দলে কিমান পৰিমাণৰ অনুদানৰ লাভ কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক দলবোৰে তথ্য দাখিল কৰিবলগীয়া হৈছে ৷

AIUDF
এআইইউডিএফ দলত বাঢ়িছে আৰ্থিক বৰঙণিৰ পৰিমাণ (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা তথ্য় অনুসৰি বিধায়ক মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বাধীন সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা চমুকৈ এআইইউডিএফ দললৈ ফাণ্ড বা আৰ্থিক অনুদান ক'ৰ পৰা কিমান আহিছে? ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত এআইইউডিএফ দললৈ কিমান পৰিমাণৰ ধন আহিল? এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বান আয়োগে তথ্য় প্ৰকাশ কৰিছে ৷

এআইইউডিএফ দললৈ কিমান ধন আহিল?

বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত এআইইউডিএফে নিৰ্বাচন আয়োগত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত তেওঁলোকে ১,৪২,৭৫,০০১ টকাৰ অনুদান লাভ কৰিছে ৷ ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ তুলনাত ৫৩,০১,৯৯৬ টকা বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই ধনৰাশি মুঠ ৭৫ জন ব্যক্তি আৰু এটা ব্যক্তিগত উদ্যোগৰ পৰা লাভ কৰিছে । দলটোলৈ এজন ব্যক্তিয়ে সৰ্বোচ্চ ১০ লাখ অনুদান আগবঢ়াইছে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগক তথ্য দিছে ৷

২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত এআইইউডিএফে লাভ কৰা মুঠ অনুদান আছিল ৮৯,৭৩,০০৫ টকা । উক্ত ধনৰাশি দুটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৪৪ জন ব্যক্তিৰ পৰা লাভ কৰা হৈছে । একক ব্যক্তিৰ পৰা লাভ কৰা সৰ্বাধিক ধন পুনৰ ১০ লাখ টকা বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ আইনে কি কয় ?

নিৰ্বাচন আয়োগৰ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ৰ ধাৰা ২৯চি (১)ৰ অধীনত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষত বিত্তীয় অনুদান সম্পৰ্কে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগে ৷ আইনখনৰ উপ-ধাৰা (৩)ত উল্লেখ আছে যে আয়কৰ আইন ১৯৬১ৰ ১৩৯ নং ধাৰা অনুসৰি, সেই বিত্তীয় বৰ্ষৰ আয়ৰ ৰিটাৰ্ণ প্ৰদানৰ নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পূৰ্বে, পক্ষৰ কোষাধ্যক্ষ বা ইয়াৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আন কোনো ব্যক্তিয়ে ইচিআইক দাখিল কৰিব লাগে ৷

কেৰালা আঞ্চলিক দল কেৰালা কংগ্ৰেছে (এম)ৰ বিত্তীয় তথ্য

নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ সময়ছোৱাত কেৰালা কংগ্ৰেছে (এম) মুঠ লাভ কৰা অনুদান ১৩.৫৫ লাখ ৷ দলটোৱে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা বেংক ট্ৰেন্সফাৰ আৰু চেকযোগে ধন লাভ কৰাৰ লগতে ১৬টা ভিন্ন সংস্থাৰ পৰা এই ধন লাভ কৰিছে ৷ দলটোলৈ এজন ব্যক্তিয়ে সৰ্বাধিক ২.৫ লাখ অনুদান দিছে।

লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে দ্ৰুত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আশ্বাস

TAGGED:

বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমল
এআইইউডিএফ দলত ধন
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য়
জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১
AIUDF

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.