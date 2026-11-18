অন্তিম পৰ্যায়ত আহমেদাবাদ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত: উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনালে চৰকাৰে
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে ।
Published : November 18, 2026 at 10:41 PM IST
নতুন দিল্লী: আহমেদাবাদৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ কথা আজিও ভাৰতবাসীয়ে পাহৰিব পৰা নাই ৷ ইতিমধ্যে এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ৷ বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে যে ২০২৫ চনৰ জুন মাহত আহমেদাবাদত সংঘটিত হোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ AI 171 বিমান দুৰ্ঘটনাত ২৬০ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটা ঘটনাৰ তদন্ত চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে । “আমি তদন্তৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আছোঁ ৷ আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে পলম কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই ।” মেহতাই কয় ৷
তেওঁ কয় যে তদন্তকাৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰট’কল মানি চলিব লাগিব আৰু বিচাৰপীঠক বিষয়টো দুসপ্তাহ বা তিনিসপ্তাহৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনায় । বিষয়টোত এটা পক্ষৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে বিচাৰপীঠক বিষয়টোৰ আগতীয়া শুনানিৰ বাবে অনুৰোধ জনায় । প্ৰশান্ত ভূষণে আদালতৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে যে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই । চমুকৈ দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ শুনানিৰ পিছত বিচাৰপীঠে বিষয়টো দুসপ্তাহৰ বাবে স্থগিত ৰাখে ।
চলিত বৰ্ষৰ ২৮ জুলাইত বিচাৰপীঠক জনোৱা হৈছিল যে ২০২৫ চনৰ ১২ জুনত আহমেদাবাদত সংঘটিত হোৱা এআই-১৭১ দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে বিমান দুৰ্ঘটনা অনুসন্ধান ব্যুৰোৱে (এএআইবি) চলোৱা তদন্তৰ খচৰা চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত ছীল কভাৰত তেওঁলোকৰ সন্মুখত দাখিল কৰা হ’ব ।
মৃত পাইলটৰ পিতৃ পুষ্কৰ ৰাজ সভাৰৱাল আৰু ‘ছেফটি মেটাৰ্ছ ফাউণ্ডেশ্যন’ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে দুৰ্ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত স্বতন্ত্ৰ, আদালতৰ নিৰীক্ষণত তদন্ত বিচাৰি দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছিল আদালতে ।
আহমেদাবাদৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ককপিটৰ ভয়েচ ৰেকৰ্ডিং আৰু এয়াৰবৰ্ণ ইমেজ ৰেকৰ্ডিং যিকোনো বাহ্যিক সমিতি বা জনসাধাৰণৰ আগত প্ৰকাশ কৰাত “বিধিগত নিষেধাজ্ঞা” আছে বুলি এএআইবিয়ে কৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: দুয়োটা ইঞ্জিনলৈ ইন্ধন যোগান বন্ধ হোৱাৰ বাবেই ঘটিছিল আহমেদাবাদৰ শোকাৱহ বিমান দুৰ্ঘটনা