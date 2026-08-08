পিঅ'কেৰ স্থানীয় আকাংক্ষাক ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱাৰ বাবেই জম্মু-কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ: এক বিশ্লেষণ

পিঅ'কেৰ স্থানীয় আকাংক্ষাক ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱাৰ বাবেই জম্মু-কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ: এক বিশ্লেষণ
প্ৰতিবেদকৰ যুক্তি, এই ক্ষোভৰ প্ৰভাৱ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ (পিঅ'কে) বাহিৰত শিপা থকা চৰমপন্থী সংগঠনসমূহৰ ওপৰত পৰে, যিটো এসময়ত তেওঁলোকৰ বাবে নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল আছিল ।
Published : August 8, 2026 at 10:05 PM IST
পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ (পিঅ'কে) ৰাৱালাকোট আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহে অনাহকতে অহৰহ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে । তাত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু ২৭ জুলাইৰ পৰা ১ আগষ্টৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যায় । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহন জ্বলাই দিয়ে আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়েও কেইবাটাও স্থানত গুলীচালনা কৰে । ফলত দুয়োপক্ষৰে হতাহত হোৱাৰ লগতে উত্তেজনা চৰম সীমাত অব্যাহত থাকে ।
এই পৰিস্থিতি দীঘলীয়া সময়ৰ পৰায়ে বৰ্তী আছিল, বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ এইটো প্ৰান্তৰ জনসাধাৰণে ৰাজনৈতিক আখ্যানত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰ পৰা । এই ৰাজনৈতিক আখ্যান তীব্ৰ গতিত পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আখ্যানৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে আৰু আঞ্চলিক আকাংক্ষাক ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল কৰি যায় ।
এই কথা সেই সময়ত অধিক স্পষ্ট হৈ পৰে, যেতিয়া ২০২০ চনত পাকিস্তানৰ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গিলগিট-বাল্টিস্তানৰ বিশেষ মৰ্যাদা হ্ৰাস কৰাৰ আলোচনা তীব্ৰতৰ হৈ পৰে । আনহাতে, ২০১৯ চনত ভাৰত অধীকৃত জম্মু-কাশ্মীৰত ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ প্ৰভাৱ সীমান্তৰ সিটো পাৰেও তৎক্ষণাত পৰা পৰিলক্ষিত হয়, যাৰ দ্বাৰা গিলগিট-বাল্টিস্তান আৰু পিঅ’কেৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উৎসাহ বৃদ্ধি কৰি তোলে ।
তেওঁলোকে পাকিস্তান আৰু তেওঁলোকৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে । এই অঞ্চলসমূহক পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক আৰু সাংবিধানিক কাঠামোত আৰু অধিক চামিল কৰাৰ পদক্ষেপে প্ৰতিৰোধৰ নতুন ঢৌৰ সৃষ্টি কৰে । এই অঞ্চলসমূহৰ স্বায়ত্তশাসিত মৰ্যাদা কাঢ়ি লোৱাৰ বিষয়ে ইছলামাবাদৰ অভিজাত শ্ৰেণীৰ ভিতৰত হোৱা আলোচনাই এই ক্ষোভক আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলে ।
দুয়োটা অঞ্চলেই বিশেষ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু যদি ইয়াক প্ৰদেশলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাহ'লহেঁতেন তেন্তে সেই মৰ্যাদা শেষ হৈ গ'লহেঁতেনে আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে ইয়াক পাকিস্তানৰ মূলসুঁতিৰ প্ৰাদেশিক গাঁথনিৰ অংশ কৰি তুলিলেহেঁতেন ।
যিহেতু জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল বেছিভাগেই পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডাৰ সৈতে মিলি গৈছে, সেয়েহে পিঅ’কেত স্থানীয় লোকসকলে ক্ৰমান্বয়ে এইটো উপলব্ধি কৰিছে যে পাকিস্তানে ল’ব বিচৰা যিকোনো সিদ্ধান্ত সহজেই কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব, যিহেতু অঞ্চলটোৰ ওপৰত নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু একাধিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আঞ্চলিক শক্তিসমূহক লঘু কৰাৰ ক্ষমতা আছে ।
তেনে এটা ব্যৱস্থা হ’ল পিঅ’কেৰ বিধানসভাত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থীৰ বাবে সংৰক্ষিত ১২ খন আসন । এই আসন দুয়োটা অঞ্চলৰ (জম্মু-কাশ্মীৰ) বাবে ছখনকৈ আসন । এই ১২ খন আসন প্ৰায় প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে নিৰ্ণায়ক হৈ আহিছে । বিধানসভাৰ ৫৩ খন আসনৰ ভিতৰত ৪৫ খন আসন পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বিপৰীতে বাকী আসনসমূহ সংৰক্ষিত ।
জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থীসকলে পাকিস্তানৰ অন্যান্য অঞ্চলত বাস কৰি আহিছে আৰু এই সংৰক্ষিত আসনসমূহৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পেলাই প্ৰায়ে পিঅ’কে বিধানসভাত পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । এইবাৰো বৰ্তমান চলি থকা নিৰ্বাচনত পাকিস্তান মুছলিম লীগ (নৱাজ) পিএমএল-এন বহুলাংশে আগত আছে । এই নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত পৰ্যায় ১০ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ’ব । বিলাৱাল ভুট্টোৰ পাকিস্তান পিপ'লছ পাৰ্টী (পিপিপি) মাত্ৰ কেইখনমান আসনেৰে পিছপৰি আছে ।
নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা যুটীয়া আৱামী একচন কমিটীৰ দৰে স্থানীয় গোটে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিছে । ২০২৩ চনত গঠন হোৱা জেএএচিয়ে স্থানীয় আকাংক্ষাৰ শক্তিশালী সমৰ্থক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু উন্নয়নমূলক আৰু নাগৰিক বিষয়ত প্ৰচাৰ চলাইছে । তেওঁলোকৰ অন্যতম প্ৰধান দাবী হৈছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ শৰণাৰ্থীৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন বিলুপ্ত কৰা ।
পিঅ’কে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰো কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে । হিজবুল মুজাহিদীনৰ দৰে গোটে অঞ্চলটোত নিজৰ ঘাটি খোপনি পুতি ৰাখিছে । অনা ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰক হিচাপে কাম কৰা সন্ত্ৰাসবাদী গোটসমূহক তিনিটা দশক ধৰি আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাৰ পিছত এনে অনুভৱ হয় যে এই অঞ্চলটো এতিয়া এনে এক বিন্দুত উপনীত হৈছে যে য'ত আৰু তেনে গোটসমূহক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাটো কষ্টকৰ হৈ পৰিছে । পিঅ'কেৰ বেছিভাগ অঞ্চলেই এই গোটসমূহৰ বাবে নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল হৈ আছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে যথেষ্ট মাত্ৰাত স্থানীয় সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । অঞ্চলটোৰ নিৰ্বাচনো বহুলাংশে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মুজাফ্ফৰাবাদত ১২ খন সংৰক্ষিত আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় । সমগ্ৰ মুজাফ্ফৰাবাদ অঞ্চলৰ ১,৪৮৩টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২০৯টা ভোটকেন্দ্ৰ স্বাভাৱিক বুলি ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে বাকীবোৰক নিৰ্বাচন আয়োগে অতি সংবেদনশীল বা সংবেদনশীল বুলি শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে ।
ই এইটো কথাৰ স্পষ্টভাৱে স্মৰণ কৰি দিয়ে যে জম্মু-কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন ক্ষেত্ৰবোৰক সেইবোৰৰ বিপদৰ মাত্ৰা অনুসৰি কেনেদৰে বিভক্ত কৰা হ'ব, বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ ১০ খন জিলাত, য’ত বৃহৎসংখ্যক অঞ্চল অতি সংবেদনশীল বা সংবেদনশীল শ্ৰেণীত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিগত নিৰ্বাচন বহু পৰিমাণে শান্তিপূৰ্ণ আছিল আৰু প্ৰায়বোৰ ভোটকেন্দ্ৰতে পৰিৱেশ স্বাভাৱিক আছিল । এনে লাগে যেন শান্তিৰ পৰা হিংসালৈ পৰিৱৰ্তন এতিয়া পিঅ’কেলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে, য’ত জনসাধাৰণ তীব্ৰগতিত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে গৈ আছে, ঠিক তেনেদৰে যেনেদৰে এটা সময়ত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি আছিল ।
পূৰ্বে কাশ্মীৰৰ পৰা অহা সেইসকল লোকৰ বাবে পিঅ'কেৰ মুজাফ্ফৰবাদ এনে এক প্ৰধান গন্তব্যস্থান আছিল, যিসকলে কিছুদিনৰ বাবে তালৈ আহি নিগাজীকৈ বসতি স্থাপন কৰিছিল । পৰম্পৰাগতভাৱে নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰ সিপাৰৰ পৰা অহা এনে প্ৰব্ৰজনকাৰীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছিল ।
যিসকল লোক অন্যফাললৈ গুচি গৈছিল, তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই পাকিস্তানৰ বিভিন্ন ঠাইত বসতি স্থাপন কৰিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে ৰাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা গঢ়ি তুলিছিল । এই ১২ খন আসন ঐতিহাসিকভাৱে পিঅ’কে বিধানসভাত নিৰ্ণায়ক হৈ আহিছে আৰু ফলস্বৰূপে এই অঞ্চলটো পাকিস্তান ভিত্তিক ৰাজনৈতিক দলৰ দ্বাৰা শাসিত হৈ আহিছে ।
কাশ্মীৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও ব্যাপক ক্ষোভ নাছিল । কিয়নো সমগ্ৰ পাকিস্তান আৰু ইছলামাবাদৰ চৰকাৰে একেৰাহে কাশ্মীৰৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনক সমৰ্থন কৰি আহিছিল ।
পিঅ'কেৰ লোকসকলৰ বাবে জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যোৱাটো বিশ্বাসঘাতকতাৰ সমান হ’ব, কিয়নো পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহে ঐতিহাসিকভাৱে কাশ্মীৰৰ নামত ভোট সংগ্ৰহ কৰি আহিছে আৰু প্ৰায়ে কাশ্মীৰক তেওঁলোকৰ ‘ৰক্তপ্ৰবাহিত ধমনী’ (জীৱনৰেখা) বুলি উল্লেখ কৰি আহিছে ।
পিঅ’কে বিধানসভাত জম্মু-কাশ্মীৰৰ শৰণাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভূমিকাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজতো ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইছে । স্থানীয় লোকৰ মতে, সংৰক্ষিত আসন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰা ১২ জন সদস্যই পিঅ’কেৰ জনসাধাৰণৰ আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে । বৰঞ্চ পৰিৱেশ আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে ভংগুৰ অঞ্চলটোত পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলিহে প্ৰত্য়ক্ষ কৰা যায় ।
এই ক্ষোভে পিঅ’কেৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰা সন্ত্ৰাসবাদী গোট আৰু কমাণ্ডাৰসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, যিসকলে অঞ্চলটোত এতিয়ালৈকে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰি আহিছে । ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা খং আৰু ক্ষোভে বিভাজন আৰু অধিক গভীৰ কৰি তুলিব পাৰে আৰু অন্তৰ্যুদ্ধৰ সূচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । অধিকাংশ কমাণ্ডাৰ আৰু তেওঁলোকৰ কেডাৰেই ভাৰতীয় নিৰাপত্তা সংস্থাৰ ৱাণ্টেড তালিকাত আছে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত ক’লৈকো যাবলৈ ঠাই নাই । এটাই কথা, তেওঁলোকে কেৱল স্থানীয় লোকৰ সমৰ্থন সমৰ্থন লাভ কৰি আহিছে, যিটো তেওঁলোকে চৰমপন্থা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই লাভ কৰি আহিছে ।
এই গোটসমূহ আৰু তেওঁলোকৰ কমাণ্ডাসকলৰ বাবে জীয়াই থকাটো এনে এটা পুখুৰীত হোৱা যুঁজৰ দৰে, য’ত পানীৰ পৰিমাণে স্থানীয় সমৰ্থনৰ পৰিসৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । সেই সমৰ্থন কমিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ আৰু কাম কৰাৰ ক্ষমতাত ক্ৰমান্বয়ে চাপৰ সৃষ্টি হ'ব ।