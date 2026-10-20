দশেৰাত ৰাৱণৰ লগতে জ্বলিল ৰাহুল গান্ধী, অভিজিৎ দীপকে, নেহা ব’ৰা, ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ প্ৰতিকৃতি
এইবাৰ দশেৰাত ৰাজনৈতিক প্ৰলেপ দেখা গৈছে ৷ লাল হিট জনতা পাৰ্টী নামৰ এটা সংগঠনৰ সদস্যই দশেৰাত দাহ কৰিলে অভিজিৎ দীপকেৰ লগতে একাংশ নেতাৰ প্ৰতীকী ৷
By ANI
Published : October 20, 2026 at 10:52 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মঙলবাৰে পালন কৰা হৈছে বিজয়া দশমী আৰু দশেৰা ৷ যদিও বৈদিক কেলেণ্ডাৰ মতে অসম আৰু পশ্চিম বংগত বুধবাৰেহে বিজয়া দশমী পালন কৰা হ’ব, কিন্তু দিল্লীকে ধৰি দেশৰ কেতবোৰ প্ৰান্তত মঙলবাৰেই দশেৰা পালন কৰা হৈছে ৷
এইবাৰ দশেৰাত ৰাজনৈতিক প্ৰলেপ দেখা গৈছে ৷ কিয়নো দিল্লীত ৰামলীলাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পইতাচোঁৰাৰ প্ৰতীকীও দাহ কৰা হৈছে ৷ সেই পইতাচোঁৰা হৈছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ এক প্ৰতীকী ৷
তাতোকৈ এখোপ আগুৱাই গৈ লাল হিট জনতা পাৰ্টী নামৰ এটা সংগঠনৰ সদস্যই দশেৰাত দাহ কৰিলে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ প্ৰতীকী ৷
দশেৰাৰ উদযাপনৰ মাজতে পূব দিল্লীৰ প্ৰীত বিহাৰ-চিত্ৰ বিহাৰ ৰেড লাইটত নিজকে ‘লাল হিট জনতা পাৰ্টী’ৰ সদস্য বুলি অভিহিত ব্যক্তিসকলে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মী আৰু অন্যান্যৰ প্ৰতিকৃদতি দাহ কৰে ।
VIDEO | Delhi: 30-foot cockroach effigy burnt during Ravana Dahan on the occasion of Dussehra amid CJP protests. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/FTae2SGOxM— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026
প্ৰতিকৃদতিসমূহৰ ভিতৰত আছে অভিজিৎ দীপকে, সৌৰভ দাস, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, আইএছএৰ সভাপতি নেহা ব’ৰা, অভিনেতা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ আৰু প্ৰকাশ ৰাজ আৰু ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথী ।
‘‘এই লোকসকল সকলোৱেই 'ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী'। গণতন্ত্ৰ, নিৰ্বাচন আয়োগ, আৰক্ষী, ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বা কোনো চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো বিশ্বাস নাই ৷ তেওঁলোকে বিচাৰে যে দেশখন কেৱল প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলনৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হওক ৷ কেনেবাকৈ ক্ষমতা দখল কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে তেওঁলোক আকৰ্ষিত হৈ পৰিছে ।’’ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কয় ৷
ইফালে শ্ৰী কেশৱ ৰামলীলা সমিতিয়ে ৰাৱণ, কুম্ভকৰ্ণ, মেঘনাদৰ পৰম্পৰাগত প্ৰতিমূৰ্তিৰ সমান্তৰালকৈ ৩০ ফুট উচ্চতাৰ এটা পইতাচোঁৰাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিবলৈ সাজু কৰা হৈছে ।
দিল্লী আপৰ সভাপতি সৌৰভ ভৰদ্বাজে মঙলবাৰে দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ তৰণজিৎ সিং সন্ধু আৰু দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ওচৰত শ্ৰী কেশৱ ৰামলীলা কমিটীৰ সভাপতি তথা বিজেপিৰ বিধায়ক অশোক গোৱেল আৰু দিল্লীৰ মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰকে ধৰি আয়োজকসকলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
এক্সত এটা পোষ্টত ভৰদ্বাজে আয়োজকসকলে ইচ্ছাকৃতভাৱে ধৰ্মীয় আৱেগক আঘাত কৰা, পবিত্ৰ হিন্দু পৰম্পৰা সলনি কৰা আৰু সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত শত্ৰুতা জগাই তোলাৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ কৰে । লগতে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ মঞ্চৰ পৰা আপত্তিজনক বিষয়বস্তু শীঘ্ৰে আঁতৰোৱাৰ দাবী জনায় । তেওঁ কয়, ‘‘মই এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, অৱশ্যে যদি তেনে নহয় তেন্তে আমি আদালতত আবেদন জনাম ।’’
এই প্ৰতিকৃতি নিৰ্মাণ কৰা শিল্পী শ্বাহৱেজ খানে কয় যে তেওঁৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষৰ সময়ৰ পৰাই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে । এএনআইক খানে কয়, ‘‘আমি ৰাৱণ, কুম্ভকৰ্ণ, মেঘনাদৰ প্ৰতিমূৰ্তি বনাওঁ । এই বছৰ নতুনকৈ সংযোজন হ’ব, পইতাচোঁৰাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ।’’
তেওঁ কয় যে এটা পইতাচোঁৰাৰ প্ৰতিকৃতি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰায় ৩-৪ দিন সময় লাগে, আনহাতে ৰাৱণ, কুম্ভকৰ্ণ আৰু মেঘনাদৰ পৰম্পৰাগত প্ৰতিকৃতি সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ গোটেই এমাহ সময় লাগে ।
লগতে পঢ়ক: আশুতোষ-সৌৰভৰ ন্যায়িক জিম্মা বৃদ্ধি; যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছৰ অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ গোচৰৰ তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ