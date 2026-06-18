প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলৰ পথত কোড আৰু গ্ৰেডিঙৰ ব্যৱস্থা
পথৰ কাষৰ চাইনব’ৰ্ডত থাকিব কিউআৰ(QR) কোড । যিকোনো লোকে কোডটো স্কেন কৰিলে গাঁওখনৰ মানচিত্ৰৰ জৰিয়তে পথৰ সবিশেষ, ইতিহাস আৰু যিকোনো জৰুৰীকালীন তথ্য লাভ কৰিব ৷
Published : June 18, 2026 at 11:17 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতিখন গাঁৱৰ ভিতৰুৱা প্ৰতিটো পথত ক’ড আৰু গ্ৰেড নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এটা মানক ডিজিটেল ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে ৷ এই ব্যৱস্থাত পথটোৰ সঠিক নাম, বিৱৰণ আৰু ক’ড অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । এই পদক্ষেপে এক বিস্তৃত পৰ্যায়ত পথসমূহৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰাৰ লগতে ডিজিটেলভাৱে পথ পঞ্জীয়নৰ ধাৰা আৰম্ভ কৰিব ৷ যাৰ ফলত গ্ৰামাঞ্চলৰ পথসমূহৰ সঠিক মেপিং আৰু শ্ৰেণী বিভাজন সম্ভৱ হ’ব ।
তাৰোপৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন, এম্বুলেন্স আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ সামগ্ৰী যোগানকাৰী বাহনৰ দৰে জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ঠ সুবিধা হ’ব ৷ যিয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ সংযোগ, সেৱা প্ৰদান আৰু দুৰ্যোগকালীন সময়ত আগবঢ়োৱা সাহায্য ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব ৷
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰালয়ৰ উপদেষ্টা ভি উদয় কুমাৰে ভাৰতৰ গাঁওসমূহৰ ভিতৰভাগৰ পথৰ কোডিং আৰু গ্ৰেডিং ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা পৰামৰ্শ নথি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । এই ব্যৱস্থাটোত শেষৰটো ছীল-মোহৰ মৰাৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰালয়ে নাগৰিক, স্থানীয় সম্প্ৰদায় আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে ।
কুমাৰে কয়, ‘‘গাঁওসমূহৰ ভিতৰভাগৰ পথসমূহৰ কেতিয়াও পদ্ধতিগতভাৱে নথিভুক্ত বা মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাই । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ইয়াৰ ফলত দৈনন্দিন জীৱনত গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ গাঁৱৰ ভিতৰচ’ৰাত চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে কোনো সময়ত এম্বুলেন্সৰ প্ৰয়োজন হ’লে এম্বুলেন্সে প্ৰায়ে সঠিক বাট-পথবোৰ বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যায় ৷’’ কুমাৰে লগতে কয় যে, একেদৰে ডাকঘৰৰ কৰ্মী আৰু কুৰিয়াৰ সেৱাই গাঁৱৰ ভিতৰত এটা নিৰ্দিষ্ট ঠিকনাত উপনীত হ’বলৈ বহু কষ্টৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ৷
মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, পথ মেৰামতি বা নতুন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ তথ্যৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যকোষৰ অভাৱ । জৰুৰীকালীন সেৱা, যেনে - অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ বাহনে নিৰ্দিষ্ট স্থান বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি বহু মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰে ৷ কাৰণ ডিজিটেল মেপ আৰু নেভিগেচন এপসমূহে গাঁৱৰ ভিতৰত সঠিক স্থানত উপনীত হোৱা পথসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে । একেদৰে স্থানসমূহ সঠিকভাৱে চিনাক্ত নকৰাকৈ এমজিএনৰেগা, পিএমজিএছৱাই আৰু পিএমজিৱাইৰ দৰে আঁচনিসমূহ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ৷
মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘বিভিন্ন সংস্থাই বিভিন্ন নামকৰণৰ নিয়ম গ্ৰহণ কৰে ৷ যেনে - বহু পথৰ নাম স্থানীয় ঠাইৰ নামেৰে বা কোনো নাম বেলেগ বেলেগকৈ একাধিকবাৰো ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব পাৰে আৰু আধুনিক ভূ-স্থানীয় প্ৰযুক্তিৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো মিল নাথাকে ৷ ইয়াৰ ফলত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ৰাজহুৱা ধনৰ অপচয় হয় ।’’
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব বিজয় কুমাৰ বেহেৰাই কয় যে এই পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য যথেষ্ট সৰল ৷ সমগ্ৰ ভাৰতৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ ভিতৰৰ প্ৰতিটো পথৰে এক অনন্য, চিনাকি নাম আৰু কোড থকা উচিত ৷ যিটো ফলকত দেখা পোৱাৰ লগতে ডিজিটেল মেপত ট্ৰেচ কৰিব পৰা যায় আৰু ই ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্যকোষৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকে ৷
পথসমূহৰ শ্ৰেণী বিভাজন কেনেকৈ কৰা হ’ব ?
এই ব্যৱস্থাই দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ পথৰ বাবে তিনি তৰপীয়া এক সাধাৰণ শ্ৰেণী বিভাজন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে ।
- মূল পথ: গাঁৱৰ এটা মূৰৰ পৰা আনটো মূৰলৈ যোৱা বা অন্যান্য পথসমূহক সংযোগ কৰা প্ৰাথমিক পথ । এই পথবোৰক ক্ৰমাগতভাৱে নম্বৰ দিয়া হয়, যেনে - মূলপথ ১, মূলপথ ২ আদি ৷ ইয়াত একে ক্ৰমৰ ভিতৰত সমান্তৰাল পথ থাকে, তাত স্পষ্টতাৰ বাবে আখৰ যোগ কৰা হয়, যেনে - মূলপথ ৬(এ) বা মূলপথ ৬(বি) ।
- ক্ৰছ ৰোড: কোনো মূলপথক খণ্ড খণ্ড কৰা পথ । যেনে - ক্ৰছ ৰোড ১, ক্ৰছ ৰোড ২ ইত্যাদি বুলিও ক্ৰমাগতভাৱে নম্বৰ দিয়া হৈছে ।
- অন্যান্য পথ আৰু সংযোগী পথ : মূলপথৰ পৰা শাখা-প্ৰশাখা কৰি বাহিৰ হোৱা সৰু সৰু লেন বা পথ । এইবোৰত ক্ৰমাগতভাৱে কোড দিয়া হয়, যেনে - ‘অন্য পথ ১’, ‘অন্য পথ ২’ । মন্ত্ৰালয়ে কয় যে, সমতা বজাই ৰাখিবলৈ পথবোৰক ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিশত বা ঘড়ীৰ কাঁটাৰ বিপৰীত দিশত নম্বৰ দিয়া হয় ।
কোড ব্যৱস্থা
মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, প্ৰতিটো পথতে একক আলফা-নিউমেৰিক কোড নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা গাঁও পৰ্যায়লৈকে ইয়াৰ স্থানসমূহ চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব । যেনে - যিকোনো উপপথ সৃষ্টি হোৱা গাঁৱৰ পথটো তলত দিয়া ধৰণে কোড কৰিব পাৰি: ভিআৰ-এমএইচ-টিএন-বিএইচডব্লিউ-০০১-১ ৷
এটা চাৰিআলিৰ সংযোগস্থলৰ বাবে কোডটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে - আইভিআৰ-এমএইচ-টিএন-বিএইচডব্লিউ-চিআৰ-১ । ইয়ে উপপথৰ প্ৰকাৰ(ODR ৰ অৰ্থ হ'ল অন্য জিলা পথ, VR ৰ অৰ্থ হ'ল গাঁও পথ, আৰু IVR ৰ অৰ্থ হ'ল ইণ্ট্ৰা-ভিলেজ ৰোড), তাৰ পিছত থাকিব ৰাজ্য, জিলা আৰু ব্লক বা গাঁৱৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ আৰু শেষত এটা ক্ৰমিক নম্বৰক সূচাব । প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ OMMS(অনলাইন ব্যৱস্থাপনা, নিৰীক্ষণ, আৰু একাউণ্টিং ব্যৱস্থা) ৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীভূত বৈধকৰণে নকল কোড সৃষ্টি কৰাত বাধা দিব ।
গাঁৱৰ মানচিত্ৰ
‘গাঁৱৰ মানচিত্ৰ’ হৈছে মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰা ভূ-স্থানীয় পৰিকল্পনা আৰু নিৰীক্ষণ প্ৰয়োগ পদ্ধতি । ই এক কেন্দ্ৰীভূত ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম হিচাপে কাম কৰিব, য’ত পথৰ কোড, ডিজিপিইন কোড, এলজিডি কোড আৰু পিএমজিএছৱাই তথ্য সকলো একে ঠাইতে উপলব্ধ হ’ব । মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এই একক সংহত মঞ্চৰ জৰিয়তে বিষয়া, পৰিকল্পনাকাৰী আৰু নাগৰিকে গাঁৱৰ পথসমূহ চাব, বিচাৰিব আৰু নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব ।
চাইনব’ৰ্ডত কিউআৰ(QR) কোড
প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনষ্ঠ পথৰ বাবে মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি চাইনব’ৰ্ডত কিউআৰ কোড লিখা থাকিব । চাইনব’ৰ্ডত থকা এই কোড স্কেন কৰিলে যিকোনো ব্যক্তিয়ে ‘গাঁৱৰ মানচিত্ৰ’ৰ জৰিয়তে পথটোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য, ইয়াৰ ইতিহাস আৰু অন্যান্য তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, গাঁও পঞ্চায়তৰ নিজৰ অধীনষ্ঠ পথসমূহৰ চিনাক্তকৰণ, নামকৰণ আৰু গ্ৰেডিংৰ বাবে প্ৰাথমিক কৰ্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: চিআইএছএফ নহয়, এইবাৰ শৰীৰ স্কেনাৰ; ভাৰতীয় বিমানবন্দৰবোৰত নতুন সংযোজন