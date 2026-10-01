ETV Bharat / bharat

২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীৰ নামত ৯৫.৫২ কোটি টকা ব্যয় কংগ্ৰেছৰ

নিৰ্বাচন আয়োগত দাখিল কৰা কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ তথ্য অনুসৰি দলটোৱে কেৰেলাম, তামিলনাডু, অসম, পশ্চিম বংগ, পুডুচেৰীত ৯৫.৫২ কোটি টকা ব্যয় কৰে ৷

ASSEMBLY POLLS 2026
২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীৰ নামত ৯৫.৫২ কোটি টকা ব্যয় কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 9:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ২০২৬ চনৰ কেৰালা, তামিলনাডু, অসম, পশ্চিম বংগ আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত যুঁজিবলৈ কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থীসকলক দিয়া মুঠ ধনৰাশিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । ২০২১ চনত একেকেইখন ৰাজ্য আৰু পুডুচেৰী কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত প্ৰাৰ্থীৰ বাবে দলটোৰ সামগ্ৰিক নিৰ্বাচনী ব্যয় ৬৯ কোটি টকাতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে বুলি দলটোৱে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ বিশ্লেষণত প্ৰকাশ পাইছে ।

ইটিভি ভাৰতে লাভ কৰা এইসমূহ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলটোৱে দাখিল কৰা নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ প্ৰতিলিপিত দেখা গৈছে যে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৱে প্ৰাৰ্থীৰ বাবে মুঠ ৯৫.৫২ কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল ।

ASSEMBLY POLLS 2026
২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীৰ নামত ৯৫.৫২ কোটি টকা ব্যয় কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat)

কংগ্ৰেছে পশ্চিম বংগ, অসম, কেৰালাম আৰু তামিলনাডু এই চাৰিখন ৰাজ্যত ৯২.৩২ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ লগতে পুডুচেৰীত ৩.২০ কোটি টকা ব্যয় কৰে ৷ প্ৰাৰ্থীসকলক চেক/আৰ টি জি এছ (ৰিয়েল-টাইম গ্ৰছ চেটলমেণ্ট) আৰু অন্যান্য পেমেণ্ট মোডৰ জৰিয়তে ধন প্ৰদান কৰিছিল ।

উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ ৭৫-৯০ দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিটো লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী ব্যয় নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰকাশ কৰাটো বাধ্যতামূলক ।

স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতা বজাই ৰাখিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে মনোনীত প্ৰাৰ্থীসকলক দিয়া যিকোনো এককালীন ধনকে ধৰি সকলো ধনৰ সবিশেষ বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব । যদিহে নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো অমিল ধৰা পেলায় তেন্তে দলটোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল’ব পাৰে ।

২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে সকলোৱে মিলি পশ্চিম বংগ, অসম, কেৰালা, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত থকা প্ৰাৰ্থীক ২৬.৪৫ কোটি টকা দিছিল।

২০২১ চনত নিৰ্বাচন আয়োগক দলটোৱে দাখিল কৰা ব্যয়ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি সৰ্বাধিক ১০.৭৫ কোটি টকা কেৰালামত দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷ তাৰ পিছতে অসম ৯.১৫ কোটি টকা, পশ্চিম বংগত ৪.৬০ কোটি টকা, তামিলনাডুত ১.২৫ কোটি আৰু পুডুচেৰীত ৭০ লাখ টকা প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰিছিল ।

ASSEMBLY POLLS 2026
২০২১ চনৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ব্যয় (ETV Bharat)

কেৰালাম

২০২৬ চনত কেৰালামত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলটোৰ পৰা নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ ধন লাভ কৰা বিশিষ্ট প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভি ডি সতীশন আৰু ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰমেশ চেন্নীথালাও আছে । তেওঁলোকে দলৰ পৰা ৩০ লাখ টকাকৈ লাভ কৰে । ইয়াৰ তুলনাত ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সতীশনে ১৩.৫০ লাখ আৰু চেন্নীথালাই ৫ লাখ টকা লাভ কৰিছিল ।

অসম

একেদৰে অসমতো নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ পুঁজি লাভ কৰা দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মনোনীত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, তেতিয়াৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ । প্ৰত্যেককে দলে ৩০ লাখ টকাকৈ দিছিল । তাৰ তুলনাত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মীৰা বৰঠাকুৰে ১০ লাখ টকা লাভ কৰিছিল ।

পুডুচেৰী

পুডুচেৰীত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ১৬ জন প্ৰাৰ্থীক কংগ্ৰেছে ২০ লাখ টকাকৈ ধন প্ৰদান কৰিছিল । মুঠ ধনৰাশি ৩.২০ কোটি টকা ।

লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভাত আঢ়ৈ লাখ ভোটত জয়ী হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

নিৰ্বাচন আয়োগ
২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন
কংগ্ৰেছ
CONGRESS ELECTION EXPENDITURE
ASSEMBLY POLLS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.