২০১৩ চনত ভাৰতক দুৰ্বল অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত গণনা কৰা হৈছিল, এতিয়া জিডিপি ৭.৮% বৃদ্ধি: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
শ্ৰীৰাম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷
Published : September 5, 2026 at 10:08 PM IST
নতুন দিল্লী : শনিবাৰে অনুষ্ঠিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় অধীনৰ শ্ৰীৰাম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ শ্ৰীৰাম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে আজিৰ দিনোট এক ঐতিহাসিক দিন বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
অনুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকল সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"যেতিয়া এটা প্ৰতিষ্ঠানে ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া ই হৈ পৰে এক কৃতিত্ব আৰু প্ৰেৰণাৰ সাগৰ । এই ১০০ বছৰীয়া যাত্ৰাত এছআৰচিচিয়ে প্ৰজন্মক এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ৷ ইয়াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল দৰিয়াগঞ্জৰ এখন সৰু ঠাইৰ পৰা আৰু এতিয়া ই বহু প্ৰজন্মক ছাঁ দিয়া এক বিশাল গছত পৰিণত হৈছে ৷"
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "लोग मेरे 2013 के संबोधन को याद कर रहे हैं... उस समय आपके स्थानों पर यहां आपके सीनियर बैठे थे। मैं तब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का सदस्य भी था। उस समय सभी लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि मैं तब की केंद्र सरकार पर आरोप लगाऊंगा लेकिन… pic.twitter.com/d4gbCo6s7e— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"মোৰ ২০১৩ চনৰ ভাষণটো নিশ্চয় মনত আছে ৷ মইও তেতিয়াৰ দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দলৰ সদস্য আছিলো লগতে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ো আছিলো ।"
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়,"১৩ বছৰ পূৰ্বে কি আছিল ভাৰতৰ অৱস্থা ? অৰ্থনীতিৰ দুৰৱস্থা, কেলংকাৰী-দুৰ্নীতিয়ে আগুৰি ধৰা, মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা অৱস্থা আছিল ৷ ১৩ বছৰৰ পাছত সলনি হৈছে সকলো ৷"
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, " उस समय(2013) विकास फर्श पर था और महंगाई अर्श पर थी। उस समय घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे... आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं, पाकिस्तान… pic.twitter.com/2kYvWGk0GD— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"১৩ বছৰ পূৰ্বে ভাৰতত হাতাশা আৰু নিৰাশাৰ বাদে একোৱে নাছিল ৷ পাক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু পাকিস্তান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আছিল । সেইটো আছিল এক বেলেগ যুগ, আজি পৰিস্থিতি বেলেগ ৷ কিন্তু ১৩ বছৰতে পাকিস্তানৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাসবাদ নিধন কৰাৰ লগতে নক্সালবাদীকো নিঃশেষ কৰি দিছিল ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "যি সময়ত পশ্চিম এছিয়াত যুদ্ধ চলি আছে আৰু বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিঘিনি অব্যাহত আছে, সেই সময়ত ভাৰতৰ জিডিপি ৭.৮% বৃদ্ধিৰ হৈছে । এই সময়ছোৱাত এনে বৃদ্ধিৰ হাৰ লাভ কৰাটোৱে ভাৰতৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । ২০১৩ চনত উন্নয়ন কম আছিল আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি আকাশলংঘী হৈছিল । কেলেংকাৰীৰ প্ৰকোপ আছিল আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্তসকলে নিৰ্ভয়ে বিচৰণ কৰিছিল ।"