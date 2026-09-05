ETV Bharat / bharat

২০১৩ চনত ভাৰতক দুৰ্বল অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত গণনা কৰা হৈছিল, এতিয়া জিডিপি ৭.৮% বৃদ্ধি: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

শ্ৰীৰাম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷

PM Modi at Shri Ram College of Commerce
২০১৩ চনত ভাৰতক দুৰ্বল অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত গণনা কৰা হৈছিল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 10:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : শনিবাৰে অনুষ্ঠিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় অধীনৰ শ্ৰীৰাম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ শ্ৰীৰাম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে আজিৰ দিনোট এক ঐতিহাসিক দিন বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷

অনুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকল সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়,"যেতিয়া এটা প্ৰতিষ্ঠানে ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া ই হৈ পৰে এক কৃতিত্ব আৰু প্ৰেৰণাৰ সাগৰ । এই ১০০ বছৰীয়া যাত্ৰাত এছআৰচিচিয়ে প্ৰজন্মক এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ৷ ইয়াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল দৰিয়াগঞ্জৰ এখন সৰু ঠাইৰ পৰা আৰু এতিয়া ই বহু প্ৰজন্মক ছাঁ দিয়া এক বিশাল গছত পৰিণত হৈছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"মোৰ ২০১৩ চনৰ ভাষণটো নিশ্চয় মনত আছে ৷ মইও তেতিয়াৰ দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দলৰ সদস্য আছিলো লগতে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ো আছিলো ।"

কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়,"১৩ বছৰ পূৰ্বে কি আছিল ভাৰতৰ অৱস্থা ? অৰ্থনীতিৰ দুৰৱস্থা, কেলংকাৰী-দুৰ্নীতিয়ে আগুৰি ধৰা, মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা অৱস্থা আছিল ৷ ১৩ বছৰৰ পাছত সলনি হৈছে সকলো ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"১৩ বছৰ পূৰ্বে ভাৰতত হাতাশা আৰু নিৰাশাৰ বাদে একোৱে নাছিল ৷ পাক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু পাকিস্তান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আছিল । সেইটো আছিল এক বেলেগ যুগ, আজি পৰিস্থিতি বেলেগ ৷ কিন্তু ১৩ বছৰতে পাকিস্তানৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাসবাদ নিধন কৰাৰ লগতে নক্সালবাদীকো নিঃশেষ কৰি দিছিল ৷"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "যি সময়ত পশ্চিম এছিয়াত যুদ্ধ চলি আছে আৰু বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিঘিনি অব্যাহত আছে, সেই সময়ত ভাৰতৰ জিডিপি ৭.৮% বৃদ্ধিৰ হৈছে । এই সময়ছোৱাত এনে বৃদ্ধিৰ হাৰ লাভ কৰাটোৱে ভাৰতৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । ২০১৩ চনত উন্নয়ন কম আছিল আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি আকাশলংঘী হৈছিল । কেলেংকাৰীৰ প্ৰকোপ আছিল আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্তসকলে নিৰ্ভয়ে বিচৰণ কৰিছিল ।"

লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছ এতিয়া নেতাহীন আৰু দিশহাৰা : কিৰেণ ৰিজিজু

TAGGED:

শ্ৰীৰাম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
ভাৰতৰ জিডিপি
PM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.