এবছৰৰ পাছত ইম্ফল-শিলচৰৰ মাজত পুনৰ বিমান সেৱা আৰম্ভ
ইম্ফল-মণিপুৰৰ মাজত পুনৰ সপ্তাহত দুদিনকৈ চলাচল কৰিব বিমান ৷ মঙলবাৰে শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে ৷
By PTI
Published : November 24, 2026 at 3:32 PM IST
ইম্ফল : পুনৰ আৰম্ভ হ'ল ইম্ফল-শিলচৰৰ মাজত বিমান সেৱা ৷ এবছৰৰ মূৰত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ইম্ফল-শিলচৰ বিমান সেৱা ৷ ইম্ফল-মণিপুৰৰ মাজত সপ্তাহত দুদিনকৈ এই বিমান চলাচল কৰিব ৷ এবছৰৰ মূৰত পুনৰ বিমানসেৱা শুভাৰম্ভ কৰি মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে কয় যে, বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ ফলত ইম্ফল আৰু অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী জিৰিবাম জিলাৰ মাজত যাত্ৰা কৰা লোকসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, মণিপুৰ চৰকাৰৰ 'ভায়েবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং' (VGF) আঁচনিৰ অধীনত এলায়েন্স এয়াৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই সেৱা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত সপ্তাহত দুদিনকৈ, মঙলবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে চলাচল কৰিব ।
Chief Minister Shri Yumnam Khemchand Singh today flagged off Alliance Air Imphal-Silchar flight service under Viability Gap Funding (VGF) scheme at the Imphal International Airport. The Chief Minister praised Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi for implementing various initiatives to strengthen connectivity, improving accessibility and bringing greater convenience to the people of Manipur. @PMOIndia @narendramodi @AmitShah @AmitShahOffice @RamMNK @followers #hilights #imphalinternationalairport #DirectorateofTransportGovernmentofManipur— CMO MANIPUR (@CMO_MANIPUR_) November 24, 2026
সভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী সিঙে কয়,"এই সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাটো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক যৌথ পদক্ষেপ ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ইম্ফল আৰু অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী জিৰিবাম জিলাৰ মাজত অহা-যোৱা কৰা লোকসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ’ব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বিমান সেৱা নথকাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে ইম্ফলৰ পৰা জিৰিবামলৈ যাবলৈ গুৱাহাটী বা কলকাতা হৈ দীঘলীয়া আৰু ব্যয়বহুল পথেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছিল । আগন্তুক সময়ত, চৰকাৰে সপ্তাহত দুদিনৰ পৰিৱৰ্তে তিনিদিনকৈ বিমানৰ চলাচল বৃদ্ধিৰ চেষ্টা চলাব ৷"
মণিপুৰৰ মুখ্য সচিব ৰাজীৱ কুমাৰ ঠাকুৰে VGF-ত অনুমোদন জনোৱাৰ লগতে মণিপুৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা বৰাক উপত্যকাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
Imphal, Manipur: CM Yumnam Khemchand Singh flags off the Imphal-Silchar-Imphal Alliance Air flight service under the Manipur State Viability Gap Funding (VGF) Scheme at Imphal International Airport. (Source: CMO) https://t.co/OIck1RMsxh— IANS (@ians_india) November 24, 2026
বিগত এবছৰ ধৰি বিমান যোগাযোগ নথকাৰ বাবে জনসাধাৰণ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে এলায়েন্স এয়াৰে শীঘ্ৰেই সপ্তাহত তিনিদিনলৈকে এই সেৱা বৃদ্ধি কৰিব ।
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াব।" অনুষ্ঠানটোত ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ (AAI) বিষয়াসকলে ইম্ফল বিমানবন্দৰৰ ভৱিষ্যতৰ সম্প্ৰসাৰণ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত এক তথ্যও দাঙি ধৰে ।
ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ যুটীয়া মহাপ্ৰবন্ধক চান্দম টম্বা সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰীক নতুন টাৰ্মিনেল ভৱন (NITB), এপ্ৰন, লিংক টেক্সিৱে, এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল-কাম-টেকনিকেল টাৱাৰ আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, নতুন সংহত টাৰ্মিনেল ভৱনটো ২০২৭ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: স্পাইচজেটৰ বিত্তীয় সংকট, কাৰিকৰী সমস্যা, উৰণ বাতিলে চিন্তা বঢ়াইছে যাত্ৰীৰ