'মন্থা' ঘূৰ্ণীবতাহক লৈ অন্ধ্ৰ উপকূলত উচ্চ ঢৌৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ
'মন্থা' ঘূৰ্ণীবতাহৰ কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উপকূলৰ বাবে আইএমডিয়ে উচ্চ ঢৌৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।
Published : October 27, 2025 at 11:35 PM IST
অমৰাৱতী (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ): ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসাগৰীয় তথ্য সেৱা কেন্দ্ৰ আৰু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সোমবাৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ উপকূলৰ নেল্লোৰৰ পৰা শ্ৰীকাকুলামলৈকে ২ৰ পৰা ৪.৭ মিটাৰ উচ্চ সাগৰীয় ঢৌৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । ২৮ অক্টোবৰৰ পুৱা ‘মন্থা’ ঘূৰ্ণীবতাহ তীব্ৰতৰ হৈ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ধুমুহালৈ পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দুয়োটা সংস্থাৰ যৌথ বুলেটিন অনুসৰি আজি সন্ধিয়া ৫:৩০ বজাৰ পৰা ১১:৩০ বজাৰ ভিতৰত ছয় ঘণ্টা ধৰি উচ্চ ঢৌৰ সম্ভাৱনা আছে ।
"২৭ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া ৫:৩০ বজাৰ পৰা নিশা ১১:৩০ বজাৰ ভিতৰত নেল্লোৰৰ পৰা শ্ৰীকাকুলামলৈকে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উপকূলত ২ৰ পৰা ৪.৭ মিটাৰ উচ্চ সাগৰীয় ঢৌৰ সম্ভাৱনা আছে ।" থাই ভাষাত সুগন্ধি ফুলৰ অৰ্থ অৰ্থাৎ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ধুমুহা ‘মন্থা’ বিয়লি ৫:৩০ বজাত পশ্চিম-মধ্য আৰু সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি যোৱা ছয় ঘন্টাত ঘণ্টাত ১৫ কিলোমিটাৰ বেগত উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰি আছিল ।
ই কাকিনাদাৰ পৰা প্ৰায় ৪৫০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবে, চেন্নাইৰ পৰা ৪২০ কিলোমিটাৰ পূবে, বিশাখাপট্টনমৰ পৰা ৫০০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবে, আৰু গোপালপুৰ (ওড়িশা)ৰ পৰা ৬৭০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে অৱস্থিত ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি মঙলবাৰে পুৱালৈকে এই ব্যৱস্থাটো তীব্ৰতৰ হৈ তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ধুমুহালৈ পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, "উত্তৰ-উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিলে ২৮ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া আৰু নিশা কাকিনাদাৰ আশে-পাশে মাচিলিপট্টনম আৰু কলিংগপট্টনমৰ মাজৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা অতিশয় বেছি আৰু ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ স্থায়ী বতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ৯০-১০০ কিলোমিটাৰ (আৰু) ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব ।"
ধুমুহাই স্থলপথত প্ৰৱেশৰ সময়ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু য়ানামৰ আশে-পাশৰ উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চল প্লাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসাগৰীয় তথ্য সেৱা কেন্দ্ৰ আৰু বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে যে ২৭ অক্টোবৰৰ পৰা ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ অধিকাংশতে লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে, দুই-এঠাইত প্ৰচণ্ডৰ পৰা অতি প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু দুই-এঠাইত ২০ ছে.মি.তকৈ অধিক অত্যন্ত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ’ব পাৰে ।
