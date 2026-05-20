গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহে দহিছে জনসাধাৰণক ! ৪৬ ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰিলে পাৰাস্তম্ভৰ উষ্ণতাই
পৰৱৰ্তী ছদিন ধৰি এই গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ অব্যাহত থাকিব ৷ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰ্ধিত গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ৷
Published : May 20, 2026 at 3:49 PM IST
নতুন দিল্লী: গৰমে দহিছে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত ৷ পুৱা উঠিয়েই সূৰ্যদেৱতাৰ খাও খাও মূৰ্তি দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ ৷ গৰমৰ অতিমাত্ৰা প্ৰকোপত দৈনন্দিন জীৱন বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত হৈছে ৷
দিনক দিনে বাঢ়িছে গৰমৰ প্ৰকোপ ৷ বুধবাৰৰ দিনটোত দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লী আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহে সাধাৰণ জীৱনযাত্ৰা ব্যাহত কৰি তোলে ৷
মঙলবাৰৰ দিনটোৰ সমানে সমানে নিশাও ৰাজধানী দিল্লীত অত্যাধিক গৰম হোৱা দেখা যায় ৷ এই দিনটোত নতুন দিল্লীত সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা ৪৫.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ২৮.২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আছিল ৷ আৰ্দ্ৰতাৰ মাত্ৰা আছিল ৪৪-১১ শতাংশ । মঙলবাৰে ৪৬.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰে দিল্লীৰ ৰিজ অঞ্চলত গৰমৰ মাত্ৰা সৰ্বাধিক হোৱা দেখা গৈছিল ৷
বুধবাৰৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, পৰৱৰ্তী ছয়দিনলৈ প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ কবলত থাকিব ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লী ৷ গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৷ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি বুধবাৰৰ দিনটোত দিল্লীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৪৪-৪৬ চেলছিয়াছ হোৱাৰ বিপৰীতে সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ২৬-২৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পৰৱৰ্তী কেইবাদিনো দিল্লী-এনচিআৰত গৰমৰ মাত্ৰা একেই থাকিব বুলি ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিছে ৷ ২৫ মে’লৈকে ৰাজধানী চহৰখনত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । এই দিনকেইটাত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা ৪৩-৪৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ তথ্য অনুসৰি, শুকুৰবাৰে পুৱা ৬.৪৫ বজালৈকে ৰাজধানী দিল্লীৰ বায়ুৰ মান সূচকাংক গড়ে ১৯৭ হোৱাৰ বিপৰীতে দিল্লীৰ এনচিআৰৰ ফৰিদাবাদl ১৭৮, গুৰুগ্ৰামত ১৬৩, গাজিয়াবাদ ১৭৫, গ্ৰেটাৰ নয়ডা ১৬২ আৰু নয়ডাত ১৪৮ ৷ ৰাজধানী দিল্লীৰ অধিকাংশ অঞ্চলতে মান সূচকাংকৰ মাত্ৰা ১০০-২০০ যদিও একাংশ অঞ্চলত এই মাত্ৰা ১০০ ৰ তলত আছে ।
