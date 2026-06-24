আগন্তুক এসপ্তাহত অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী
উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ২৪-২৯ জুনত অৰুণাচল, অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে ।
Published : June 24, 2026 at 6:59 PM IST
নতুন দিল্লী : বৰ্তমান অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে । বিশেষকৈ অৰুণাচলত হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত বান পৰিস্থিতি আৰু ব্যাপক খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু অসমৰো বিভিন্ন জিলাত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কেইবাখনো জিলাত বান পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতো প্ৰবল বৰষুণ হৈ আছে যদিও কোনো অঞ্চলত আকৌ প্ৰবল গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহে জনসাধাৰণক দহিছে । তাৰ মাজতে বুধবাৰৰ দিনটোত মুম্বাইত হোৱা প্ৰবল বৰষুণে বহু অঞ্চল প্লাৱিত কৰে ।
ইয়াৰ মাজতে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগন্তুক এটা সপ্তাহৰ বাবে বতৰৰ আগজাননী প্ৰকাশ কৰিছে । এই আগজাননীত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি দেশৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস দিয়া হৈছে ।
দেশৰ কোন অঞ্চলত বতৰ কেনে থাকিব এবাৰ চাওঁ আহক :
উত্তৰ-পূব ভাৰত
এই সপ্তাহত দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলত ৷ ২৪-২৯ জুনত সমগ্ৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে ।
অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে । আনহাতে, ইয়াৰ বিপৰীতে অসম আৰু মেঘালয়ৰ কিছু অংশত অতিবৃষ্টি হ’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাতো আগন্তুক কেইদিনমানৰ ভিতৰত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰত
আইএমডিৰ তথ্য মতে, আগন্তুক দিনত ৰাজস্থান, পঞ্জাব, হাৰিয়ানা, দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড আৰু জম্মু-কাশ্মীৰতো প্ৰবলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । লগতে বহু অঞ্চলত বজ্ৰপাতৰ সৈতে ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ঘণ্টাত ৬০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ৰাজস্থানত ঘণ্টাত ৬০-৭০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ঘণ্টাত ৮০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাত হ’ব পাৰে । আনহাতে, পশ্চিম ৰাজস্থানৰ কিছু অংশতো ধূলিৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ২৯ জুনলৈকে হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডত ধুমুহা আৰু প্ৰচণ্ড বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পূব ভাৰত
আগন্তুক সপ্তাহত উপ-হিমালয়ান অঞ্চল পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিমত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ২৫-২৬ জুনত বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু ওড়িশাত ঘণ্টাত ৫০-৭০ কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰচণ্ড বতাহৰ সৈতে বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে ।
আইএমডিয়ে বিহাৰ আৰু ওড়িশাতো প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে উপ-হিমালয়ান পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিমৰো কিছু অংশত অতি প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।
মধ্য ভাৰত
মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু বিদৰ্ভত এই সপ্তাহটোত ধুমুহা, বিজুলী আৰু প্ৰবল বতাহৰ সৈতে মজলীয়াৰ পৰা পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অৱশ্যে এই অঞ্চলসমূহত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ অব্যহত থাকিব । আইএমডিয়ে বিদৰ্ভত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ ফলত ভয়াৱহ গৰমৰ সকীয়নি দিয়াৰ বিপৰীতে আগন্তুক কেইদিনমানৰ ভিতৰত পূব মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু পূব উত্তৰ প্ৰদেশত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে । তেলেংগানাতো কিছু কিছু অঞ্চলত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ পৰিস্থিতি হ’ব পাৰে ।
পশ্চিম ভাৰত
আনহাতে, ২৩ জুনৰ পৰা কংকন আৰু গোৱাত বৰষুণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সমগ্ৰ সপ্তাহটোত সমগ্ৰ কংকন আৰু গোৱাত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বিপৰীতে গুজৰাট, মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মাৰাথৱাদাত মজলীয়া বৰষুণৰ লগতে ধুমুহাৰো সম্ভাৱনা আছে ।
কংকন, গোৱা, মাৰাথৱাদা আৰু মধ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘণ্টাত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ঘণ্টাত ৬০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলিব পাৰে । মুম্বাই আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা উপকূলীয় অঞ্চলত আগন্তুক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাৰিষাৰ পৰিস্থিতিৰ সাক্ষী হ’ব পাৰে ।
দক্ষিণ ভাৰত
ইফালে সমগ্ৰ তেলেংগানা, উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ৰায়ালাসীমা, কৰ্ণাটক, কেৰালা, তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু লাক্ষাদ্বীপত বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
তেলেংগানা, কেৰালা, উপকূলীয় কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, লাক্ষাদ্বীপ আৰু তামিলনাডুৰ কিছু অংশত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । সপ্তাহটোৰ ভিতৰত দক্ষিণৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বিজুলী আৰু ধুমুহা বতাহৰ সৈতে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাও আছে ।
দেশৰ আটাইতকৈ উত্তপ্ত স্থান
উল্লেখ্য যে দেশৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বৰষুণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতো মধ্য আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু অংশত প্ৰচণ্ড তাপৰ প্ৰভাৱ অব্যাহত আছে । আইএমডিৰ তথ্য অনুসৰি, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিদৰ্ভ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বাণ্ডাত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।