দিল্লীত বৃদ্ধি শীতৰ মাত্ৰা, AQI এতিয়াও ‘অতি গুৰুতৰ’

দিল্লীত বৃদ্ধি শীতৰ মাত্ৰা, AQI এতিয়াও ‘অতি গুৰুতৰ’
সলনি হৈছে দিল্লী-এনচিআৰৰ বতৰ । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা ৷
Published : October 27, 2025 at 11:15 AM IST
নতুন দিল্লী : আজি (সোমবাৰ) দিল্লী-এনচিআৰৰ বতৰ আৰু বায়ুৰ গুণাগুণ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সদৰী কৰা অনুসৰি, আজি দিনটো ৰাজধানীত ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা । আনকি সন্ধিয়ালৈকে পাতল বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভৱনা আছে ।
প্ৰদূষণৰ কথা ক’বলৈ গ’লে সোমবাৰে পুৱা ৭ বজাত দিল্লীত গড় বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক চমুকৈ AQI ২৬৮ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, যিটো "অতি গুৰুতৰ" শ্ৰেণীত পৰে । বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিবলৈ দিল্লীৰ বিভিন্ন ঠাইত পানী ছটিওৱা হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে, ৰাজধানীত এতিয়াও প্ৰযোজ্য হৈ আছে GRAP-2 নিয়ম ।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-2 नियम लागू है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2025
वीडियो कालिंदी कुंज से है। pic.twitter.com/iUTDWi4Ru8
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, দেওবাৰৰ দিনটো দিল্লীত ঋতুৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা দিনটো আছিল আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ১৫.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ যিটো স্বাভাৱিকতকৈ ১.৪ ডিগ্ৰী তলত, সৰ্বোচ্চ ৩৩.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, যিটো স্বাভাৱিকতকৈ ১.৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । আজিৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা ৩০ ডিগ্ৰী আৰু নূন্যতম প্ৰায় ১৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ।
২৭-২৮ অক্টোবৰৰ বাবে দিল্লী-এনচিআৰ (ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল)ত আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ৷ ২৭ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া আৰু ২৮ অক্টোবৰৰ পুৱা লঘু বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস দিয়া হৈছে ৷ ২৯ তাৰিখৰ পুৱাও দিল্লী এনচিআৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-2 नियम लागू है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2025
ड्रोन वीडियो लाजपत नगर से है। pic.twitter.com/ZyJfnNJtCw
বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক (সোমবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ)
- দিল্লী : ২৬৮
- ফৰিদাবাদ : ২৬৯
- গাজিয়াবাদ : ২৭২
- গুৰুগ্ৰাম : ২৮৭
- গ্ৰেটাৰ নয়ডা : ২৫৮
- নয়ডা : ২৫৫
ৰাজধানী দিল্লীৰ কিছু অঞ্চলত AQI ৰ মাত্ৰা ৩০০ৰ ওপৰত আৰু ৪০০ৰ ভিতৰত আছে ৷ আনহাতে কিছু অঞ্চলত AQI ৰ মাত্ৰা ২৫০ৰ ওপৰত আৰু ৩০০ৰ ভিতৰত আছে ।