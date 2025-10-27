ETV Bharat / bharat

দিল্লীত বৃদ্ধি শীতৰ মাত্ৰা, AQI এতিয়াও ‘অতি গুৰুতৰ’

সলনি হৈছে দিল্লী-এনচিআৰৰ বতৰ । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা ৷

IMD Forecasts
দিল্লীত বৃদ্ধি শীতৰ মাত্ৰা (File - ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী : আজি (সোমবাৰ) দিল্লী-এনচিআৰৰ বতৰ আৰু বায়ুৰ গুণাগুণ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সদৰী কৰা অনুসৰি, আজি দিনটো ৰাজধানীত ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা । আনকি সন্ধিয়ালৈকে পাতল বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভৱনা আছে ।

প্ৰদূষণৰ কথা ক’বলৈ গ’লে সোমবাৰে পুৱা ৭ বজাত দিল্লীত গড় বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক চমুকৈ AQI ২৬৮ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, যিটো "অতি গুৰুতৰ" শ্ৰেণীত পৰে । বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিবলৈ দিল্লীৰ বিভিন্ন ঠাইত পানী ছটিওৱা হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে, ৰাজধানীত এতিয়াও প্ৰযোজ্য হৈ আছে GRAP-2 নিয়ম ।

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, দেওবাৰৰ দিনটো দিল্লীত ঋতুৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা দিনটো আছিল আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা ১৫.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ যিটো স্বাভাৱিকতকৈ ১.৪ ডিগ্ৰী তলত, সৰ্বোচ্চ ৩৩.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, যিটো স্বাভাৱিকতকৈ ১.৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । আজিৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা ৩০ ডিগ্ৰী আৰু নূন্যতম প্ৰায় ১৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে ।

IMD Forecasts
দিল্লীৰ AQI ৰ পৰিমাণ (ETV Bharat)

২৭-২৮ অক্টোবৰৰ বাবে দিল্লী-এনচিআৰ (ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল)ত আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ৷ ২৭ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া আৰু ২৮ অক্টোবৰৰ পুৱা লঘু বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস দিয়া হৈছে ৷ ২৯ তাৰিখৰ পুৱাও দিল্লী এনচিআৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব ।

বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক (সোমবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ)

  • দিল্লী : ২৬৮
  • ফৰিদাবাদ : ২৬৯
  • গাজিয়াবাদ : ২৭২
  • গুৰুগ্ৰাম : ২৮৭
  • গ্ৰেটাৰ নয়ডা : ২৫৮
  • নয়ডা : ২৫৫

ৰাজধানী দিল্লীৰ কিছু অঞ্চলত AQI ৰ মাত্ৰা ৩০০ৰ ওপৰত আৰু ৪০০ৰ ভিতৰত আছে ৷ আনহাতে কিছু অঞ্চলত AQI ৰ মাত্ৰা ২৫০ৰ ওপৰত আৰু ৩০০ৰ ভিতৰত আছে ।

