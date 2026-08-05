ETV Bharat / bharat

দেশজুৰি চিকিৎসকৰ ধৰ্মঘটৰ হুংকাৰ, কিন্তু কিয় ?

মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে দেশজুৰি চিকিৎসকৰ ধৰ্মঘটৰ হুংকাৰ ।

IMA Threatens Nationwide Doctors' Strike Over Maharashtra Government's CCMP Registration Policy
দেশজুৰি চিকিৎসকৰ ধৰ্মঘটৰ হুংকাৰ কিয় IMA-ৰ ? (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে মডাৰ্ণ ফাৰ্মাক’লজীৰ চাৰ্টিফিকেট পাঠ্যক্ৰম চমুকৈ চিচিএমপি সম্পূৰ্ণ কৰা চিকিৎসকসকলক মহাৰাষ্ট্ৰ মেডিকেল কাউন্সিলত পঞ্জীয়নৰ অনুমতি দিয়াৰ সিদ্ধান্তক ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থা আইএমএয়ে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে সংগঠনটোৱে দেশজুৰি চিকিৎসকৰ ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনোৱাৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে ।

আইএমএৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঃ অনিলকুমাৰ জে নায়ক আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ডাঃ সৰ্বাৰী দত্তই মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাভিছলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত ৩ আগষ্টত জাৰি কৰা চৰকাৰী সিদ্ধান্ত আৰু চিচিএমপি পাঠ্যক্ৰম দুয়োটাই তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল কৰাৰ দাবী জনায় ।

সংগঠনটোৰ মতে, চিচিএমপি পাঠ্যক্ৰমক ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ(এনএমচি) বা ৰাষ্ট্ৰীয় হোমিঅ'পেঠী আয়োগ(এনচিএইচ)—কোনোটোৱেই অনুমোদন জনোৱা নাই । এনে অৱস্থাত চিচিএমপি ডিগ্ৰীধাৰী চিকিৎসকসকলক এমএমচি ত পঞ্জীয়ন কৰাৰ সিদ্ধান্ত চিকিৎসা শিক্ষা আৰু পেছাদাৰী নিয়ন্ত্ৰণৰ স্থাপিত নীতিৰ পৰিপন্থী ।

আইএমএ-ই লগতে কয় যে একেজন চিকিৎসকক একেলগে দুটা পৃথক চিকিৎসা পদ্ধতিত পঞ্জীয়নৰ অনুমতি দিয়াটো দেশত নজিৰবিহীন । ইয়াৰ বাবে কোনো স্পষ্ট নিয়ম, মানদণ্ড বা নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাও নাই । ফলত ৰোগীৰ মাজত চিকিৎসকৰ যোগ্যতা আৰু দক্ষতাক লৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।

সংগঠনটোৱে উল্লেখ কৰে যে বিষয়টো বৰ্তমান বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন । এমএমচি আইন সংশোধনৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এখন ৰিট আবেদন দাখিল কৰা হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত আদালতৰ ৰায় নোহোৱালৈকে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়োৱা উচিত নহয় বুলি আইএমএ-ই মত প্ৰকাশ কৰে ।

গ্ৰামাঞ্চলত চিকিৎসকৰ অভাৱ পূৰণৰ যুক্তিও আইএমএয়ে নাকচ কৰিছে । সংগঠনটোৰ মতে, ২০১৪ চনৰ তুলনাত বৰ্তমান পৰিস্থিতি যথেষ্ট সলনি হৈছে । ৰাজ্যখনত এমবিবিএছ চিকিৎসকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বাধ্যতামূলক গ্ৰাম্য সেৱা ব্যৱস্থাও ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে ।

আইএমএ-ই লগতে কয় যে অংশকালীন চিচিএমপি পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰা চিকিৎসকক এমবিবিএছ চিকিৎসকৰ সমমৰ্যাদা দিয়াটো আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষাৰ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ সমান । চিকিৎসা শিক্ষা আৰু পঞ্জীয়নৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় আইনগত সংস্থাৰ অধীনত থাকে, সেয়েহে কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংশোধনৰ জৰিয়তে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি ।

সংগঠনটোৱে পুনম বৰ্মা বনাম অশ্বিনী পেটেল (১৯৯৬) গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰো উল্লেখ কৰি কয়,"স্বীকৃত অৰ্হতা আৰু বৈধ পঞ্জীয়ন অবিহনে কোনো চিকিৎসকে আন চিকিৎসা পদ্ধতিৰ চিকিৎসা বা ঔষধ প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰে ।"

আইএমএ-ই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে দেশজুৰি আধুনিক চিকিৎসক, চিকিৎসা শিক্ষাৰ্থী, ৰেচিডেণ্ট চিকিৎসক আৰু ইণ্টাৰ্নসকলক সামৰি এক বৃহৎ ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক: ভূটানে এৰিছে কুৰিশ্বু নদী বান্ধৰ পানী, নামনি অসমত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা

৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰীনগৰত নিশা মেহবুবা মুফতিৰ প্ৰতিবাদ

TAGGED:

COURSE IN MODERN PHARMACOLOGY
CCMP
চিচিএমপি
নতুন দিল্লী
THREATENS NATIONWIDE DOCTORS STRIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.