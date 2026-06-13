ETV Bharat / bharat

মহিলা কেডেট অন্তৰ্ভুক্তিৰে আইএমএৰ ইতিহাসৰ এক 'ঐতিহাসিক মূহূৰ্ত' : ৰাষ্ট্ৰপতি

প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইএমএৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা মহিলা অফিচাৰ কেডেটৰ এটা গোট ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিব ।

IMA Passing Out Parade
কেডেটৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু (PIB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডেৰাডুন: উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজধানী ডেৰাডুনৰ ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমী (আইএমএ)ত ১৫৮ সংখ্যক পাছিং আউট পেৰেডৰ সামৰণি পৰে ৷ পেৰেডত ৯ গৰাকী মহিলা কেডেট, ১৬খন বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশৰ চৌত্ৰিশজন কেডেটেকে ধৰি মুঠ ৫১৫ জন কেডেটে আইএমএৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি সামৰিক বিষয়া হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি পেৰেড পৰ্যালোচনা কৰে আৰু শ্ৰেষ্ঠ কেডেটক সন্মান জনায় ৷

এইবাৰৰ এই পেৰেডে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমীৰ ৯৪ বছৰীয়া ইতিহাসৰ এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইএমএৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা মহিলা বিষয়াৰ কেডেটৰ এটা গোট ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত একাডেমীত যোগদান কৰা ৯ গৰাকী মহিলা বিষয়া কেডেটে প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰি এই সন্মানীয় অনুষ্ঠানৰ সময়ত পুৰুষ সমকক্ষৰ সৈতে সমদলত অংশ লয় ৷

তেওঁলোকৰ কমিচনে সশস্ত্ৰ বাহিনীত মহিলাৰ বিস্তাৰিত ভূমিকাক প্ৰতিফলিত কৰে আৰু সামৰিক নেতৃত্বত অধিক অন্তৰ্ভুক্তিৰ দিশত আন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তথা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৰ্বোচ্চ অধিনায়ক দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কয়, "ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমী (আইএমএ)ত ৯ গৰাকী মহিলা কেডেটক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো ইয়াৰ ইতিহাসৰ এক ‘ঐতিহাসিক মূহূৰ্ত’ আৰু মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ ।"

IMA Passing Out Parade
আইএমএ পাছিং আউট পেৰেডত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু (tv Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "এই ৯ গৰাকী মহিলা কেডেটক দেখি মই অতি সুখী । আইএমএৰ ইতিহাসত এয়া এক উল্লেখযোগ্য টাৰ্নিং পইণ্ট । ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ ইতিহাসত এয়া কেৱল এক মাইলৰ খুঁটি নহয়, মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণো । মই নিশ্চিত যে আৰু বহু মহিলা কেডেট একাডেমীত যোগদান কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক : এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এআই-১৭১ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ, কিমান ভয়াৱহ আছিল সেই দুৰ্ঘটনা ?

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু
ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমী
পাছিং আউট পেৰেড
ইটিভি ভাৰত অসম
IMA PASSING OUT PARADE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.