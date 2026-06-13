মহিলা কেডেট অন্তৰ্ভুক্তিৰে আইএমএৰ ইতিহাসৰ এক 'ঐতিহাসিক মূহূৰ্ত' : ৰাষ্ট্ৰপতি
প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইএমএৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা মহিলা অফিচাৰ কেডেটৰ এটা গোট ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিব ।
Published : June 13, 2026 at 1:49 PM IST
ডেৰাডুন: উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজধানী ডেৰাডুনৰ ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমী (আইএমএ)ত ১৫৮ সংখ্যক পাছিং আউট পেৰেডৰ সামৰণি পৰে ৷ পেৰেডত ৯ গৰাকী মহিলা কেডেট, ১৬খন বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশৰ চৌত্ৰিশজন কেডেটেকে ধৰি মুঠ ৫১৫ জন কেডেটে আইএমএৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি সামৰিক বিষয়া হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি পেৰেড পৰ্যালোচনা কৰে আৰু শ্ৰেষ্ঠ কেডেটক সন্মান জনায় ৷
এইবাৰৰ এই পেৰেডে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমীৰ ৯৪ বছৰীয়া ইতিহাসৰ এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইএমএৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা মহিলা বিষয়াৰ কেডেটৰ এটা গোট ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: At the Spring Term 2026 Passing Out Parade of Indian Military Academy (IMA), President Droupadi Murmu says, “I am specially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history… https://t.co/Y6tFHmkMjy pic.twitter.com/dYmnxtB5eE— ANI (@ANI) June 13, 2026
২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত একাডেমীত যোগদান কৰা ৯ গৰাকী মহিলা বিষয়া কেডেটে প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰি এই সন্মানীয় অনুষ্ঠানৰ সময়ত পুৰুষ সমকক্ষৰ সৈতে সমদলত অংশ লয় ৷
তেওঁলোকৰ কমিচনে সশস্ত্ৰ বাহিনীত মহিলাৰ বিস্তাৰিত ভূমিকাক প্ৰতিফলিত কৰে আৰু সামৰিক নেতৃত্বত অধিক অন্তৰ্ভুক্তিৰ দিশত আন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
Dehradun |The President of India and Supreme Commander of the Armed Forces, Droupadi Murmu, attended the Passing Out Parade (POP) of the 158th Regular Course and the 141st Technical Graduate Course, at the Indian Military Academy (IMA), Dehradun, today as the Chief Guest and… pic.twitter.com/AMHNyS0iE3— ANI (@ANI) June 13, 2026
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তথা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৰ্বোচ্চ অধিনায়ক দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কয়, "ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমী (আইএমএ)ত ৯ গৰাকী মহিলা কেডেটক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো ইয়াৰ ইতিহাসৰ এক ‘ঐতিহাসিক মূহূৰ্ত’ আৰু মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই ৯ গৰাকী মহিলা কেডেটক দেখি মই অতি সুখী । আইএমএৰ ইতিহাসত এয়া এক উল্লেখযোগ্য টাৰ্নিং পইণ্ট । ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ ইতিহাসত এয়া কেৱল এক মাইলৰ খুঁটি নহয়, মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণো । মই নিশ্চিত যে আৰু বহু মহিলা কেডেট একাডেমীত যোগদান কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক : এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এআই-১৭১ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ, কিমান ভয়াৱহ আছিল সেই দুৰ্ঘটনা ?