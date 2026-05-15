নীট পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাজ্যসমূহলৈ হস্তান্তৰৰ দাবী ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাৰ

নীট পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাজ্যসমূহলৈ হস্তান্তৰৰ দাবী ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাৰ
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ অনিয়ম ৰোধ কৰিবলৈ অনলাইন মুড গ্ৰহণ কৰিবলৈও ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাই আহ্বান জনাইছে ।
Published : May 15, 2026 at 4:59 PM IST
নতুন দিল্লী : নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছতে দেশজুৰি এনটিএৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ হৈছে । সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ দক্ষতা সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ ওপৰত বিভিন্ন পক্ষই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । লগতে দেশজুৰি এনটিএৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্তও হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে স্বচ্ছ আৰু জবাবদিহি আন্তঃগাঁথনিৰ ভিতৰত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহক অধিক দায়িত্ব প্ৰদান কৰি NEET-UG পৰীক্ষা বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থাই (Indian Medical Association, IMA) শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ক আহ্বান জনায় । শেহতীয়াকৈ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোচেফ বিজয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰাক-চিকিৎসা পৰীক্ষা বাতিল কৰি ৰাজ্যসমূহক স্বতন্ত্ৰভাৱে চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ আসন পূৰণৰ অনুমতি দিবলৈ কৰা আবেদনৰ পিছতে এই দাবী উত্থাপন হৈছে ।
প্ৰশ্নকাকত ফাদিলকাণ্ডৰ লগত জড়িত দোষী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে আইএমএয়ে । ইয়াৰ উপৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা আৰু পৰীক্ষাৰ অন্যান্য অসৎ কাৰ্যকলাপৰ সম্ভাৱনা ন্যূনতম কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত অনলাইন মোডত NEET-UG পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক আহ্বান জনোৱা হৈছে । উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে পুৱা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ঘোষণা কৰিছে যে বৰ্তমানৰ OMR ফৰ্মেটৰ পৰিৱৰ্তে কম্পিউটাৰ ভিত্তিক পৰীক্ষা (CBT) মোডত এইবাৰ নীট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ।
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ ইটিভি ভাৰতৰ হাতত থকা প্ৰতিলিপিত আইএমএয়ে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰ'ৰ (চিবিআই) বিশ্বাসযোগ্য আৰু সময়সীমাবদ্ধ তদন্ত; প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডৰ লগত জড়িত সকলো অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা; দৈনিক শুনানিৰ বাবে বিশেষ ফাষ্ট-ট্ৰেক আদালত স্থাপন কৰা আৰু পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ সৈতে জড়িত সংশ্লিষ্ট আইনসমূহৰ অধীনত কঠোৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰাৰ দাবী জনাইছে ।
"বিগত চাৰি বছৰৰ ভিতৰত এনটিএৰ দ্বাৰা পৰিচালিত NEET-UG পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ দৰে কাণ্ডৰ বাবে পৰীক্ষা দুবাৰকৈ বাতিল কৰাকে ধৰি বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছে ।" আইএমএয়ে কয় । ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে, “এনেধৰণৰ কাণ্ডই ২২.৫ লাখতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে অপৰিসীম মানসিক আঘাত, মানসিক চাপ, কষ্ট আৰু অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ ফলত এই তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চলোৱা আন্তৰিক প্ৰস্তুতি বিফল হৈছে ।”
উল্লেখ্য যে NEET-UG 2026-ত সমগ্ৰ দেশৰ ৫৫১ খনতকৈও অধিক চহৰ আৰু ৫৫০০ৰো অধিক কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত এই পৰীক্ষাত ২২.৫ লাখতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
সংস্থাটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অনিলকুমাৰ জে নায়কে কয়, "প্ৰতি বছৰে ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যাৰ কথা বিবেচনা কৰিলে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰশ্নকাকত ব্যৱহাৰ কৰি একেটা পৰ্যায়তে আৰু একেদিনাই ইমান বৃহৎ পৰিসৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানজনক কাম হৈ পৰিছে । সেইকাৰণে এইটো গুৰুতৰ আশংকাজনক কথা যে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সংস্কাৰ নকৰিলে ভৱিষ্যতেও এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিব পাৰে ।"