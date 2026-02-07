মণিপুৰত ৮৩ একৰ মাটিৰ অবৈধ আফিং খেতিৰ বাগিচা ধ্বংস
মণিপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যুটীয়া দলে অবৈধ আফিং খেতি ধ্বংস কৰাৰ লগতে এক সুকীয়া অভিযানত ড্ৰাগছ জব্দ কৰে ।
Published : February 7, 2026 at 2:47 PM IST
ইম্ফল (মণিপুৰ) : মণিপুৰত শুকুৰবাৰে নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু বন বিভাগৰ বিষয়াৰ যৌথ দলে অভিযান চলাই ৮৩ একৰ মাটিত বিস্তৃত অবৈধ আফিং খেতি ধ্বংস কৰে ৷
এজন কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সৈতে সেনা আৰু বন বিভাগৰ যৌথ দলে সেনাপতি জিলাৰ ফাইবুং থানাৰ অন্তৰ্গত লখামাই পাহাৰৰ ৩ একৰ মাটিত থকা অবৈধ আফিং বাগিচাখন ধ্বংস কৰে ৷ বাগিচা স্থানত উদ্ধাৰ হোৱা তিনিটা জুপুৰিও জ্বলাই ধ্বংস কৰা হয় ৷
এনেধৰণৰ আন এক অভিযানত উখৰুল জিলাৰ ছিহাই পাহাৰত ৮০ একৰ অবৈধ আফিং বাগিচা ধ্বংস কৰা হয় ৷ বাগিচা স্থানত উদ্ধাৰ হোৱা দহটা জুপুৰি জ্বলাই নষ্ট কৰা হয় ৷
উত্তৰ-পূব ৰাজ্যখনত জানুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিতে আৰম্ভ হোৱা অবৈধ আফিং খেতিৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা বৃহৎ অভিযানৰ অংশ হিচাপে শেহতীয়াকৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ যোৱা ৯ জানুৱাৰীত আছাম ৰাইফলছে অবৈধ নিচাজাতীয় খেতিৰ ওপৰত চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ঙাটান হিল ৰেঞ্জৰ সাধাৰণ এলেকাত চি আৰ পি এফ আৰু মণিপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যৌথ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷
সেই অভিযানত দলটোৱে ৪০ একৰ আফিং খেতি আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ১১টা অস্থায়ী জুপুৰি ধৰা পেলাই ধ্বংস কৰে ৷
ইয়াৰ উপৰিও আন এক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিৰোধী অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়াৰ এক সংযুক্ত দলে যোৱা ৭ জানুৱাৰীত চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ মাউকোট গাঁও আৰু চিংগাটৰ মাজৰ অঞ্চলৰ পৰা দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ আটকাধীনকেইটা হাংখাপ আৰু খুপজামাল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ অভিযানকাৰী দলে ৩২০টা চাবোনৰ কেচত থকা ৪.৩ কিলোগ্ৰাম হেৰ’ইন পাউদাৰৰ লগতে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু এখন দুচকীয়া বাহন জব্দ কৰে ৷
সুকীয়া অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে শুকুৰবাৰে ইম্ফল পূৱ জিলাৰ পোৰোমপট আয়াংপল্লী পথৰ পৰা ইম্ফল পশ্চিম জিলাৰ এজন সক্ৰিয় প্ৰেপাক (PREPAK) কেডাৰ সপম বাৰ্লিন সিং ওৰফে নংথাং (২২)ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে লিলং আলিয়া লামখাই থৌবাল জিলাতো এখন চাৰিচকীয়া বাহন আটক কৰি আব্বাছ আহমেদ (৪২)ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ১.৫৪৩ কিলোগ্ৰাম ব্ৰাউন ছুগাৰ উদ্ধাৰ কৰে ৷
