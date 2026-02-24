এখিলা পাতত সোমাই আছে এখন গাঁৱৰ নামৰ অনন্য কাহিনী
এখিলা পাতৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে গাঁওখনৰ নাম, গাঁৱৰ মানুহে ইয়াক ঐশ্বৰিক অলৌকিকতা বুলি কয় ৷ আনহাতে বিজ্ঞানীসকলে ইয়াক আনুবংশিক পৰিৱৰ্তন বুলি কয় ।
Published : February 24, 2026 at 7:42 PM IST
সাগৰ (মধ্যপ্ৰদেশ) : ভাৰত এনে এখন দেশ যিখন গাঁৱৰ এক অনন্য আৰু অদ্ভুত নাম আছে । এই নামবোৰৰ আঁৰত বহুতো আমোদজনক বিশ্বাস আৰু ধাৰণা আছে । তেনে এখন গাঁও হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ সাগৰ জিলাৰ নাৰায়ৱলী বিধানসভা সমষ্টিৰ ইকপানা । এই গাঁওখনৰ নামকৰণ কৰা হৈছে এজোপা গছৰ নামেৰে, যিজোপা গছক স্থানীয়ভাৱে চেভলা বা পলাশ নামেৰে জনাজাত ।
এই গছজোপাৰ প্ৰতিটো ডালত তিনিখিলাকৈ পাত থাকে যদিও ইকপানা গাঁৱৰ এজোপা পলাশ গছত প্ৰতিটো ডালত মাত্ৰ এখিলাকৈ পাত থাকে, যাৰ ফলত গাঁওখনক এই নামেৰে জনা যায় । ইয়াক এক ঐশ্বৰিক অলৌকিকতা বুলি বিশ্বাস কৰি গাঁৱৰ ৰাইজে গছজোপাৰ তলত নিজৰ স্থানীয় দেৱতা খাইৰামাইক স্থাপন কৰিছে । কিন্তু উদ্ভিদবিদসকলে এই পৰিঘটনাৰ কাৰণ আনুবংশিক পৰিৱৰ্তন বুলি কয় ।
এই গাঁওখন সাগৰ-বিনা পথৰ কদন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত । গাঁৱৰ মানুহে কয় যে গাঁওখনৰ নাম তেতিয়া ৰখা হৈছিল যেতিয়া পাঁচজোপা চেভলা বা পলাশ গছ আছিল আৰু প্ৰতিটো ডালত এখিলাকৈ পাত আছিল । বৰ্তমান সেই পাঁচজোপা গছৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজোপা গছহে বাকী আছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা মেহতাব সিঙে কয়, "এনে পলাশ গছ কেৱল এই গাঁৱতে পোৱা যায় । ইয়াত আন পলাশ গছো আছে, যিবোৰত আন গছৰ দৰে প্ৰতিটো ডালত তিনিখিলাকৈ পাত থাকে ।" ৭৪ বছৰীয়া মেহতাবে কয় যে এই গাঁওখন অতি পুৰণি আৰু ইয়াত প্ৰায় ১৫০০ লোক বাস কৰে ।
অনন্য পলাশ গছ চাবলৈ অহা ভাপেল গাঁৱৰ কৃষক মেহৰবন সিঙে কয় যে, গছজোপাৰ অনন্য গুণৰ কথা শুনি মই চাবলৈ আহিছিলো ।
অৱশ্যে ডাঃ হৰি সিং গৌৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদবিজ্ঞানী তথা প্ৰাক্তন ডীন ডাঃ পি কে খাৰে ই টিভি ভাৰতক কয়, “হোলীৰ সময়ত ই ফুলি উঠে আৰু ইয়াক বনৰ শিখা বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ দূৰৈৰ পৰা চালে গছৰ পৰা জুইৰ শিখা ওপৰলৈ উঠি অহা যেন লাগে ।”
ডাঃ খাৰে বুজাই দিয়ে যে ইকপানা গাঁৱৰ গছজোপাত এখিলা পাত আছে, যিটো উদ্ভিদ বিজ্ঞানত একপ্ৰকাৰৰ পাত বুলি জনা যায় । এই অনন্য বৈশিষ্ট্য প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯১৭ চনত দেখা গৈছিল । ইয়াৰ উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ নাম হৈছে Butea monosperma । পৰৱৰ্তী সময়ত গুজৰাটৰ জামনগৰ আৰু বদোদৰাৰ সমীপত অনুৰূপ গছ উদ্ধাৰ হয় ।
এই গছজোপা অনন্য হোৱাৰ বাবে ফুল বা ফল উৎপন্ন নকৰে । এই স্থানসমূহত মানুহে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰিছে ।
উদ্ভিদবিদজনে লগতে কয়, "ইকপানাৰ গাঁৱৰ মানুহে কেতিয়াবা গছজোপাত ফুল বা ফল দেখিছেনে নাই নাজানো । যদি ইয়াৰ পৰা ফুল বা ফল নপৰে, তেন্তে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম কেনেকৈ জীয়াই থাকিব ?"
তেওঁ আৰু কয় যে গছজোপাৰ অনন্য বৈশিষ্ট্যৰ কাৰণ হৈছে আনুবংশিক পৰিৱৰ্তন, যিটো স্বাভাৱিক ।
