২১ বছৰ বয়সতে ২.৫ কোটি টকাৰ চাকৰি পালে এডৱাৰ্ডে

২১ বছৰ বয়সতে ২.৫ কোটি টকাৰ চাকৰি পালে এডৱাৰ্ডে
হায়দৰাবাদ আই আই টিৰ ছাত্ৰ এডৱাৰ্ড নাথান ভাৰ্গেজে কেম্পাছ প্লেচমেণ্টৰ সময়ত এই অফাৰ লাভ কৰিছে ।
Published : January 2, 2026 at 3:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰতি বছৰে দেশৰ একাংশ উচ্চশিক্ষিত যুৱকে আকৰ্ষণীয় দৰমহাৰ পেকেজ লাভ কৰে । সচৰাচৰ এই অফাৰসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আই আই টিসমূহে লাভ কৰে । এনে এক অফাৰ লাভ কৰিছে হায়দৰাবাদৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন'লজি (আই আই টি)ৰ এজন ছাত্ৰই । ছাত্ৰজনে বাৰ্ষিক ২.৫ কোটিৰ (প্ৰায় ২.৫ মিলিয়ন ডলাৰ) এক পেকেজৰ সৈতে চাকৰি লাভ কৰিছে ।
আই আই টি হায়দৰাবাদৰ বি টেকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ এডৱাৰ্ড নাথান ভাৰ্গেজে শেহতীয়াকৈ ই-কমাৰ্চ কোম্পানীয়ে চলোৱা কেম্পাছ প্লেচমেণ্টৰ সময়ত এই অফাৰ লাভ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত তেওঁ ২০০৮ চনত আই আই টি হায়দৰাবাদ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত সৰ্বাধিক দৰমহা পোৱা ছাত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
পৰিচালনা সমিতিৰ মতে শেহতীয়াকৈ আই আই টি হায়দৰাবাদত কেম্পাছ প্লেচমেণ্টৰ সময়ত বি টেক কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ২১ বছৰীয়া ছাত্ৰ এডৱাৰ্ড নাথান ভাৰ্গেজে গ্ল'বেল ট্ৰেডিং ফাৰ্ম অপ্টিভাৰৰ পৰা বাৰ্ষিক ২.৫ কোটিৰ (২৫ মিলিয়ন টকা) দৰমহাৰ সৈতে অফাৰ লাভ কৰিছে । এই চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁ গ্ৰীষ্মকালীন ইণ্টাৰশ্বিপৰ পিছত প্ৰি-প্লেচমেণ্ট অফাৰ হিচাপে লাভ কৰিছে । জুলাই মাহত তেওঁ নেদাৰলেণ্ডৰ কোম্পানীটোত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে গ্ল'বেল ট্ৰেডিং কোম্পানী অপ্টিভাৰত দুমাহৰ ইণ্টাৰশ্বিপ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পিছত ভাৰ্গেজে এই সুযোগ লাভ কৰে ।
পৰিচালনা সমিতিয়ে কয় যে আই আই টি হায়দৰাবাদৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন ছাত্ৰই ইমান বৃহৎ পেকেজ লাভ কৰিছে । তেওঁলোকে লগতে উল্লেখ কৰে যে ২০১৭ চনত এজন ছাত্ৰই ১ কোটি দৰমহাৰ সৈতে চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছিল ।
সমিতিয়ে লগতে কয় যে আন এজন কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰইও শেহতীয়াকৈ কেম্পাছ প্লেচমেণ্টত ১.১ কোটিৰ পেকেজৰ সৈতে চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছে ।
এই আকৰ্ষণীয় দৰমহাৰ পেকেজ লাভ কৰা হায়দৰাবাদৰ বাসিন্দা এডৱাৰ্ডে বেংগালুৰুত সপ্তম শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈকে অধ্যয়ন কৰিছিল । ভাৰ্গেজৰ বয়স মাত্ৰ ২১ বছৰ । জে ই ই মেইনত ১১০০ আৰু জে ই ই এডভান্সত ৫৫৮ নম্বৰ ৰেংক লাভ কৰে । তদুপৰি এডৱাৰ্ডে চি এ টি পৰীক্ষাত ৯৯.৯৬ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰে । তেওঁৰ সফলতাৰ কাৰণ তেওঁ আই আই টিৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে জ্ঞান আৰু ক'ডিঙৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ বুলি জনা যায় । তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃও অভিযন্তা ।
লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটী-কলকাতাৰ মাজত চলিব প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত শ্লীপাৰ ৰে'ল; শীঘ্ৰে শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে