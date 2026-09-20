আইআইটি বম্বেৰ ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ বাবে দায়ী অধ্যাপক, তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ

আইআইটি বম্বেৰ ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ বাবে দায়ী অধ্যাপক, তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ
আইআইটি বম্বেৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য ৷ ঘটনাৰ বাবে দায়ী আইআইটি বম্বেৰ এজন অধ্যাপক ৷
Published : September 20, 2026 at 9:09 PM IST
মুম্বাই: ভাৰতৰ আগশাৰী উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান আইআইটি বম্বে (IIT Bombay)ৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ তথ্য লাভ কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ৷ ছাত্ৰজনৰ আত্মহত্যাৰ বাবে আইআইটি বম্বেৰ এজন অধ্যাপকক দায়ী বুলি উল্লেখ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াই ৷ সেয়ে ঘটনাৰ তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে মুম্বাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজি চমুকৈ আইআইটি বম্বেৰ প’ৱাই কেম্পাছৰ ৪ নম্বৰ হোষ্টেলৰ নিজৰ কোঠাতে এনাৰ্জী ছাইন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰি (Energy Science and Engineering) বিভাগৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বিটেকৰ ছাত্ৰ সাহিল ৰবীন্দ্ৰ ৱাকোডেৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
Unfortunate Death of A Student at IIT Bombay pic.twitter.com/2jq0ncl5RL— IIT Bombay (@iitbombay) September 19, 2026
সেই ঘটনাৰ পাছতে ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱকে আৰক্ষী থানত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১০৮ ধাৰা আৰু অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি (অত্যাচাৰ প্ৰতিৰোধ) আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷
তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, পৰীক্ষাৰ সময়ত ছাত্ৰজনৰ মোবাইল ফোন আৰু চাট জিপিটি ব্যৱহাৰ কৰি ধৰা পৰিছিল ৷ কিন্তু ঘটনাৰ এঘণ্টাৰ পিছতে ছাত্ৰজনে আত্মহত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ আইআইটি বম্বেৰ এক বিবৃতিত, মৃত ছাত্ৰজনে পৰীক্ষাৰ সময়ত উত্তৰ বিচাৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখন চাট জিপিটিত আপলোড কৰিছিল ।
Mumbai, Maharashtra: Ravindra Wakode, father of deceased IIT Bombay student Sahil Wakode, says, " i appeal for a thorough investigation into those who pushed him toward suicide through torture and caste discrimination. i urge the government to ensure justice for my child by… pic.twitter.com/EolHVj83ud— IANS (@ians_india) September 19, 2026
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আইআইটি বম্বেয়ে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, সেইদিনা পূর্বে পৰীক্ষা হলত ম'বাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি থকা অৱস্থাত ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যদিও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল ।
বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, প্ৰশিক্ষক আৰু বিভাগৰ মুৰব্বীয়ে ছাত্ৰজনৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা কৰি পৰামৰ্শ দিছিল, এই কাণ্ডই তেওঁৰ শৈক্ষিক কেৰিয়াৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে বুলি আশ্বাস দিছিল । কিন্তু তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে দাবী কৰে,“প্ৰতিষ্ঠানিক হাৰাশাস্তি আৰু বৰ্ণ বৈষম্যৰ বলি হৈছিল, যাৰ বাবে চৰম পদক্ষেপ ল’বলৈ বাধ্য হৈছিল ।"
ইফালে আৰক্ষী বিষয়া এজনে জনোৱা মতে, আইআইটি বম্বেৰ এজন অধ্যাপকক অভিযুক্ত হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ যিটো গোচৰ অধিক তদন্তৰ বাবে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ বদলি কৰা হৈছে ৷ যিটো গোচৰটো সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত (এচিপি) চম্ভালিব। অৱশ্যে এই গোচৰত এতিয়ালৈকে কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে ৷
লগতে পঢ়ক : LPG আধাৰ বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে জানি লওক