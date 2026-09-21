ETV Bharat / bharat

ছাত্ৰ আত্মহত্যা ঘটনাৰ বাবে আইআইটি বম্বেৰ অধ্যাপকক নিলম্বন, তদন্ত অব্যাহত

ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ পাছেত আইআইটি বম্বেৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কঠোৰ পদক্ষেপ, অধ্যাপক সূৰ্য্যনাৰায়ণ দৌল্লাক নিলম্বন ৷

IIT Bombay Student Suicide incident
ছাত্ৰৰ আত্মহত্যা ঘটনাৰ বাবে আইআইটি বম্বেৰ অধ্যাপকক নিলম্বন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই : বিগত তিনি-চাৰিদিন ধৰি শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে আইআইটি বম্বেৰ কৰ্তৃপক্ষই অধ্যাপক সূৰ্য্যনাৰায়ণ দৌল্লাক নিলম্বন কৰিছে ৷ সোমবাৰে আইআইটি বম্বেৰ সঞ্চালক অধ্যাপক শিৰীশ কেদাৰে এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷

ইমেইলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিটো কোৱা হৈছে,"বৰ্তমান ডীন (প্ৰশাসনিক পৰিক্ৰমা) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অধ্যাপক দৌল্লাক পদৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে । তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷"

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে আইআইটি বম্বে (IIT Bombay)ৰ এনাৰ্জী ছাইন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰি (Energy Science and Engineering) বিভাগৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বি-টেকৰ ছাত্ৰ চাহিল ৰবীন্দ্ৰ ৱাকোডে আত্মহত্যা কৰিছিল ৷ সেই ঘটনাৰ পাছতে আইআইটি বম্বেৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ আনহাতে আত্মহত্যা কৰা ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃৰ অভিযাগৰ ভিত্তিত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজো কৰিছিল ৷

আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১০৮ ধাৰা আৰু অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি (অত্যাচাৰ প্ৰতিৰোধ) আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল ৷ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত ছাত্ৰজনৰ আত্মহত্যাৰ বাবে অধ্যাপক জগৰীয়া বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷ যাৰ বাবে দেওবাৰে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব অপৰাধ অনুসন্ধা শাখালৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল৷

উল্লেখ্য যে, বিগত শুকুৰবাৰে মধ্য ষান্মাসিকৰ এটা পৰীক্ষাৰ সময়তে চাহিল ৰবীন্দ্ৰ ৱাকোডেৰ হাতত মোৱাইল উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে চাট জিপিটিত (ChatGPT) পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আপলোড কৰিছিল ৷ তেতিয়াই শিক্ষকে ছাত্ৰজনক ধৰা পেলাইছিল ৷ সেই ঘটনাৰ তিনিঘণ্টাৰ ভিতৰত ছাত্ৰজনক আইআইটি বম্বেৰ প’ৱাই কেম্পাছৰ ৪ নম্বৰ হোষ্টেলৰ নিজৰ কোঠাতে আত্মহত্যা কৰাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷

তাৰ পাছতে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল ৷ তেতিয়াই একাংশ প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থী আৰু আত্মহত্যা কৰা ছাত্ৰ চাহিলৰ অভিভাৱকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে, ছাত্ৰজন বৰ্ণ বৈষ্যৰ বলি হোৱাৰ লগতে অধ্যাপকে মানসিক অত্যাচাৰৰ বাবে চৰম পন্থা লৈছিল ৷

ইফালে ছাত্ৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ বাবে সঞ্চালক পদৰ পৰা অধ্যাপক শিৰীশ কেদাৰে পদত্যাগ কৰা বুলি ওলোৱা বাতৰি ভুৱা বুলিও উল্লেখ কৰিছে আইআইটি বম্বেৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷

লগতে পঢ়ক:আইআইটি বম্বেৰ ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ বাবে দায়ী অধ্যাপক, তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ

TAGGED:

IIT BOMBAY
আইআইটি বম্বে
মুম্বাই আৰক্ষী
আইআইটি বম্বেত ছাত্ৰৰ আত্মহত্যা
IIT BOMBAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.