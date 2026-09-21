ছাত্ৰ আত্মহত্যা ঘটনাৰ বাবে আইআইটি বম্বেৰ অধ্যাপকক নিলম্বন, তদন্ত অব্যাহত
ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ পাছেত আইআইটি বম্বেৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কঠোৰ পদক্ষেপ, অধ্যাপক সূৰ্য্যনাৰায়ণ দৌল্লাক নিলম্বন ৷
Published : September 21, 2026 at 6:16 PM IST
মুম্বাই : বিগত তিনি-চাৰিদিন ধৰি শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে আইআইটি বম্বেৰ কৰ্তৃপক্ষই অধ্যাপক সূৰ্য্যনাৰায়ণ দৌল্লাক নিলম্বন কৰিছে ৷ সোমবাৰে আইআইটি বম্বেৰ সঞ্চালক অধ্যাপক শিৰীশ কেদাৰে এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷
ইমেইলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিটো কোৱা হৈছে,"বৰ্তমান ডীন (প্ৰশাসনিক পৰিক্ৰমা) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অধ্যাপক দৌল্লাক পদৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে । তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷"
We apologise for the statements contained in our earlier communication concerning the circumstances surrounding the unfortunate demise of Sahil.— IIT Bombay (@iitbombay) September 21, 2026
The details and circumstances leading up to the incident remain subject to investigation by the appropriate authorities. In view of…
উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে আইআইটি বম্বে (IIT Bombay)ৰ এনাৰ্জী ছাইন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰি (Energy Science and Engineering) বিভাগৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বি-টেকৰ ছাত্ৰ চাহিল ৰবীন্দ্ৰ ৱাকোডে আত্মহত্যা কৰিছিল ৷ সেই ঘটনাৰ পাছতে আইআইটি বম্বেৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ আনহাতে আত্মহত্যা কৰা ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃৰ অভিযাগৰ ভিত্তিত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজো কৰিছিল ৷
আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১০৮ ধাৰা আৰু অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি (অত্যাচাৰ প্ৰতিৰোধ) আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল ৷ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত ছাত্ৰজনৰ আত্মহত্যাৰ বাবে অধ্যাপক জগৰীয়া বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷ যাৰ বাবে দেওবাৰে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব অপৰাধ অনুসন্ধা শাখালৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল৷
Unfortunate Death of A Student at IIT Bombay pic.twitter.com/2jq0ncl5RL— IIT Bombay (@iitbombay) September 19, 2026
উল্লেখ্য যে, বিগত শুকুৰবাৰে মধ্য ষান্মাসিকৰ এটা পৰীক্ষাৰ সময়তে চাহিল ৰবীন্দ্ৰ ৱাকোডেৰ হাতত মোৱাইল উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে চাট জিপিটিত (ChatGPT) পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আপলোড কৰিছিল ৷ তেতিয়াই শিক্ষকে ছাত্ৰজনক ধৰা পেলাইছিল ৷ সেই ঘটনাৰ তিনিঘণ্টাৰ ভিতৰত ছাত্ৰজনক আইআইটি বম্বেৰ প’ৱাই কেম্পাছৰ ৪ নম্বৰ হোষ্টেলৰ নিজৰ কোঠাতে আত্মহত্যা কৰাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷
তাৰ পাছতে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল ৷ তেতিয়াই একাংশ প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থী আৰু আত্মহত্যা কৰা ছাত্ৰ চাহিলৰ অভিভাৱকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে, ছাত্ৰজন বৰ্ণ বৈষ্যৰ বলি হোৱাৰ লগতে অধ্যাপকে মানসিক অত্যাচাৰৰ বাবে চৰম পন্থা লৈছিল ৷
Director IIT Bombay has NOT resigned.— IIT Bombay (@iitbombay) September 21, 2026
We categorically state that the related news is false. https://t.co/Prxomzm7Ux
ইফালে ছাত্ৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ বাবে সঞ্চালক পদৰ পৰা অধ্যাপক শিৰীশ কেদাৰে পদত্যাগ কৰা বুলি ওলোৱা বাতৰি ভুৱা বুলিও উল্লেখ কৰিছে আইআইটি বম্বেৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
লগতে পঢ়ক:আইআইটি বম্বেৰ ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ বাবে দায়ী অধ্যাপক, তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ