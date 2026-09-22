ETV Bharat / bharat

বম্বে আইআইটিৰ ছাত্ৰৰ চৰম সিদ্ধান্ত, জাতিগত হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ

মৃত ছাত্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ আনহাতে, জাতিগত কাৰণত ছাত্ৰজনক বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰি অহা বুলি পৰিয়ালেও অভিযোগ তুলিছে ।

IIT BOMBAY STUDENT SUICIDE
ছাত্ৰৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 11:06 AM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 11:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই: আইআইটি বম্বেত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৷ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে একাধিক ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি, দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ লগতে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ লগতে বিষয়টোৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনায় ৷

শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ শক্তি বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ বি টেকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাহিল ৰবীন্দ্ৰ ৱাকোড়েক শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া হোষ্টেলৰ কোঠাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল । একেটা দিনতে মধ্য ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত ছাত্ৰজনে ম’বাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি ধৰা পৰা বুলি শিক্ষানুষ্ঠান কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷

সোমবাৰে এক বিবৃতিত ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকলে কোনোধৰণৰ নকল বা অসৎ আচৰণক তেওঁলোকে মানি নলয় বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰে । অৱশ্যে তেওঁলোকে এই কথাও উল্লেখ কৰে যে ছাহিলৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ভিতৰচ’ৰাৰ ব্যৱস্থা আৰু পৰিচালনা পদ্ধতি সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ৷ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, ‘‘আমি নকল বা কোনো ধৰণৰ শৈক্ষিক অসৎ আচৰণক সমৰ্থন বা সহ্য নকৰো । আনহাতে, আমাৰ সহপাঠী ছাহিলক হেৰুওৱাটো এক মৰ্মান্তিক ঘটনা, যিয়ে আমাক আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ত চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ।’’

এই ঘটনাৰ পিছত ছাত্ৰ সমাজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে প্ৰতিষ্ঠানখনত কিছুদিনৰে পৰা চলি অহা বিধিগত বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অৰ্থপূৰ্ণ, সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ দাবী জনোৱাৰ এক সামূহিক প্ৰচেষ্টা হিচাপে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ যাতে ভৱিষ্যতে কোনো ছাত্ৰই এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ব নালাগে ।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালক অধ্যাপক শিৰিশ কেদাৰেৰ ওচৰত নিজৰ দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিছে ৷ সঞ্চালকে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি লৈ দাখিল কৰা পত্ৰখনত স্বাক্ষৰ কৰাৰ লগতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সন্মত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

সঞ্চালকৰ লগতে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ অন্যান্য বিষয়াসকলৰ সৈতেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মুকলিকৈ সমবেত হৈ নিজৰ নিজৰ সমস্যা আৰু প্ৰশ্নসমূহ দাঙি ধৰে ৷ ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকলে উত্থাপিত বিষয়সমূহৰ প্ৰতি আইআইটি বোম্বে কৰ্তৃপক্ষই সঁহাৰি জনোৱাৰ লগতে সঞ্চালকগৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিয়া সঁহাৰিৰ বাবে শলাগ লয় ৷

আনহাতে, এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ অধ্যাপক সূৰ্যনাৰায়ণ দৌল্লাক দোষী বুলি ধৰা হৈছিল ৷ অৱশ্যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধ্যাপকজনৰ পক্ষত থাকি এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত আৰু স্বতন্ত্ৰ তদন্ত দাবী কৰে । প্ৰতিনিধিসকলে কয়, ‘‘অধ্যাপক সূৰ্যনাৰায়ণ দৌল্লাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ স্থিতি কেতিয়াও অপৰাধী বুলি ধৰি লোৱা বা চলি থকা তদন্তৰ পূৰ্ববিচাৰৰ দৰে হোৱা নাই । আমি আমাৰ অনুষদ সম্প্ৰদায়ৰ সদস্য হিচাপে অধ্যাপক দৌল্লাৰ সৈতে থিয় দিছো আৰু বিশ্বাস কৰোঁ যে এই ঘটনাৰ সমগ্ৰ তদন্তক ন্যায্য আৰু পক্ষপাতিত্বহীনভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ দিয়া উচিত ।’’

তেওঁলোকে কয়, ‘‘আমাৰ দাবী আছিল যে তদন্ত চলি থকাৰ সময়ত তেওঁক 'প্ৰশাসনিক পৰিক্ৰমাৰ ডীন' হিচাপে প্ৰশাসনিক কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰোৱা হওক ৷ যাতে তদন্ত সম্পূৰ্ণ স্বাধীন আৰু চাপমুক্ত হৈ থাকে ৷ এই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল । তথ্যসমূহ প্ৰকাশ কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতহে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।’’ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে ছাহিলৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অৱতাৰণা হোৱাৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰবোৰ ছাত্ৰ নেতৃত্বৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভিতৰচ’ৰাতে সমাধান কৰাৰ পোষকতা কৰে ।

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে প্ৰতিষ্ঠানখনে অধ্যাপক দৌল্লাক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ডীন পদ(প্ৰশাসনিক পৰিক্ৰমা)ৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছে । প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সঞ্চালকে এক ইমেইল প্ৰেৰণ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত অৱগত কৰে ৷ সঞ্চালকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে, তদন্তৰ পিছতহে অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে অধ্যাপকগৰাকীয়ে ডীন(ছাত্ৰ পৰিক্ৰমা) হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।

(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আবেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্বনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)

লগতে পঢ়ক: হাতযোৰ কৰি এৰি দিবলৈ কৈছিল নাবালিকাই...কিন্তু দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড, তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ

Last Updated : September 22, 2026 at 11:15 AM IST

TAGGED:

SAHIL WAKODE
আইআইটি বোম্বে
আইআইটি বোম্বেত ছাত্ৰৰ মৃত্যু
PROF DOOLLAS SUSPENSION
IIT BOMBAY STUDENT SUICIDE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.