ETV Bharat / bharat

"আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ১০/১২ জনকৈ ৰাজনৈতিক নেতাক হত্যা কৰা?" মহাৰাষ্ট্ৰৰ নেতা প্ৰকাশ আম্বেদকাৰৰ বিস্ফোৰণ

মহাৰাষ্ট্ৰৰ খৰাং পিড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰকাশ আম্বেদকাৰৰ কৃষকলৈ আহ্বান, "আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ১০ বা ১২ জনকৈ ৰাজনৈতিক নেতাক হত্যা কৰিব লাগে ৷"

Maharashtra Leader To Drought-hit Farmers
আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ১০ বা ১২ জনকৈ ৰাজনৈতিক নেতাক হত্যা কৰা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2026 at 6:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বুলধানা : মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিন্ন অঞ্চলত সৃষ্টি হোৱা খৰাং পৰিস্থিতিয়ে চিন্তিত কৰিছে কৃষকসকলক ৷ খৰাঙৰ বাবে খেতি কৰিব নোৱাৰি চলিত বৰ্ষত কেইবাগৰাকী কৃষকে চৰমপন্থা লৈছে ৷ আনফালে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷

এনে সময়তে বঞ্চিত বহুজন আঘাদী(Vanchit Bahujan Aghadi)দলৰ সভাপতি প্ৰকাশ আম্বেদকাৰে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৷

ভিবিএৰ সভাপতি আম্বেদকাৰে কয়, "কোনে কয় আত্মহত্যা প্ৰথম পছন্দ বুলি ? তুমি যদি মৰিব বিচাৰিছা তেতিয়া হ'লে মৰাৰ পূৰ্বে ১০ বা ১২ জনকৈ ৰাজনৈতিক নেতাক হত্যা কৰা, তাৰ পাছত মৰা ৷"

সোমবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ খৰাং পিড়িত বিদৰ্ভ আৰু মাৰাথৱাদা অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি কৃষকসকল উদ্দেশ্যি আম্বেদকাৰে এই মন্তব্য কৰে ৷

ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত চৰকাৰ বিফল হৈছে ৷ এল নেন'(El Nino)ৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে আগজননী দিয়াৰ লগতে সাম্ভাব্য ক্ষতিৰ পৰা কৃষকক ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৷ কিন্তু চৰকাৰৰ আগতীয়াল কোনো তেনে পৰিকল্পান নাই ৷ যাৰ বাবে কৃষকসকল ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাচি লৈছে কৃষকে ৷"

চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকক পাঁচ হাজাৰ আৰ্থিক অনুদান দিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ সন্দৰ্ভত আম্বেদকাৰে কয়, "এই ধন কৃষকৰ বাবে উপযুক্ত নহয় ৷ সেয়ে কৃষকসকলে উচিত ক্ষতিপূৰণৰ বাবে আৰু উপযুক্ত খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ দাবীৰে সমুহীয়াকৈ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব ৷ লগতে মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ ঘৰৰ সন্মুখত, কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে ৷ মন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে কিয় পথাৰত উপযুক্ত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই ?"

লগতে পঢ়ক: হোৱাটছএপত চিনাকি হৈয়েই বিদেশী মহিলাক ভাৰতৰ সামৰিক তথ্য দিলে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াই

TAGGED:

মহাৰাষ্ট্ৰ
মহাৰাষ্ট্ৰত খৰাং পৰিস্থিতি
প্ৰকাশ আম্বেদকাৰ
মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.