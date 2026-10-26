"আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ১০/১২ জনকৈ ৰাজনৈতিক নেতাক হত্যা কৰা?" মহাৰাষ্ট্ৰৰ নেতা প্ৰকাশ আম্বেদকাৰৰ বিস্ফোৰণ
মহাৰাষ্ট্ৰৰ খৰাং পিড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰকাশ আম্বেদকাৰৰ কৃষকলৈ আহ্বান, "আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ১০ বা ১২ জনকৈ ৰাজনৈতিক নেতাক হত্যা কৰিব লাগে ৷"
Published : October 26, 2026 at 6:45 PM IST
বুলধানা : মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভিন্ন অঞ্চলত সৃষ্টি হোৱা খৰাং পৰিস্থিতিয়ে চিন্তিত কৰিছে কৃষকসকলক ৷ খৰাঙৰ বাবে খেতি কৰিব নোৱাৰি চলিত বৰ্ষত কেইবাগৰাকী কৃষকে চৰমপন্থা লৈছে ৷ আনফালে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষকক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷
এনে সময়তে বঞ্চিত বহুজন আঘাদী(Vanchit Bahujan Aghadi)দলৰ সভাপতি প্ৰকাশ আম্বেদকাৰে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৷
आम्ही देवा, धर्माच्या नावावर सत्तेवर लोकांना बसवले आहे. दिवाळीनंतर गावागावात पाण्यावरून भांडणे होतील. देवा, धर्माच्या नावावर ज्याला तुम्ही सत्तेत बसवले आहे, त्यांच्या घरासमोर जाऊन आम्हाला 'जेवण घाल आणि पाणी दे' अशी मागणी करा. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आधी हे १०-१२ पुढारी मारा मग आत्महत्या करा. रोजगार, पाणी नाही म्हणून आत्महत्या करण्याआधी तुम्ही सरकार कशाला निवडून दिले? हे बघा. सरकारकडे रेशनमध्ये द्यायला सुद्धा धान्य नाहीये. आधीचे सरकार तीन वर्षे पुरेल एवढा अन्न-धान्यांचा साठा ठेवायचे. जेणेकरून लोकं उपाशी राहणार नाहीत. आताच्या सरकारने साठा करणे बंद केला आणि खाजगी व्यापाऱ्याला साठा करायला सांगितले. पुढील पावसाळ्या पर्यंत लोकांना पिण्यासाठी पाणी किती मिळेल? शेतीसाठी किती मिळेल? उद्योगासाठी किती पाणी मिळेल? याचा आराखडा सरकारकडे नाहीये. सगळं काही आलबेल आहे असं भासवले जातंय. लोकांचे दुष्काळाकडे लक्ष जाऊ नये, म्हणून 500 कोटींची क्लिप बाहेर काढली गेली. जेणेकरून लोकं त्यात गुंततील. आता लोकांच्या प्रश्नावर तुम्ही चर्चा करणार की नाही? हा मोठा प्रश्न आहे. #धम्म_मेळावा #बुलढाणा— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) October 26, 2026
ভিবিএৰ সভাপতি আম্বেদকাৰে কয়, "কোনে কয় আত্মহত্যা প্ৰথম পছন্দ বুলি ? তুমি যদি মৰিব বিচাৰিছা তেতিয়া হ'লে মৰাৰ পূৰ্বে ১০ বা ১২ জনকৈ ৰাজনৈতিক নেতাক হত্যা কৰা, তাৰ পাছত মৰা ৷"
সোমবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ খৰাং পিড়িত বিদৰ্ভ আৰু মাৰাথৱাদা অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি কৃষকসকল উদ্দেশ্যি আম্বেদকাৰে এই মন্তব্য কৰে ৷
'If You Want To Die, Kill 10 Or 12 Politicians First': Maharashtra Leader To Drought-hit Farmers #MaharashtraPolitics #ControversialRemark #FarmerCrisis https://t.co/Jo6gwCSNMt— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 26, 2026
ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত চৰকাৰ বিফল হৈছে ৷ এল নেন'(El Nino)ৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে আগজননী দিয়াৰ লগতে সাম্ভাব্য ক্ষতিৰ পৰা কৃষকক ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৷ কিন্তু চৰকাৰৰ আগতীয়াল কোনো তেনে পৰিকল্পান নাই ৷ যাৰ বাবে কৃষকসকল ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাচি লৈছে কৃষকে ৷"
চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকক পাঁচ হাজাৰ আৰ্থিক অনুদান দিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ সন্দৰ্ভত আম্বেদকাৰে কয়, "এই ধন কৃষকৰ বাবে উপযুক্ত নহয় ৷ সেয়ে কৃষকসকলে উচিত ক্ষতিপূৰণৰ বাবে আৰু উপযুক্ত খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ দাবীৰে সমুহীয়াকৈ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব ৷ লগতে মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ ঘৰৰ সন্মুখত, কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে ৷ মন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে কিয় পথাৰত উপযুক্ত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই ?"
লগতে পঢ়ক: হোৱাটছএপত চিনাকি হৈয়েই বিদেশী মহিলাক ভাৰতৰ সামৰিক তথ্য দিলে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াই